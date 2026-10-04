Το τροπικό κλίμα στη Μαλαισία, ήταν αρκετό για να φέρει τα πάνω κάτω στον σημερινό αγώνα. Σε μία αρκετά βρεγμένη πίστα, η Ferrari έβαλε slick ελαστικά στον Hamilton που ξεκινούσε δεύτερος, “υποχρεώνοντας” τον να πέσει στην… 18 θέση. Εκκίνηση για σεμινάριο όμως πραγματοποίησαν οι δύο Mercedes οι οποίες βρέθηκαν στις θέσεις ένα και δύο, ήδη από την πρώτη στροφή. Ο ξαφνιασμένος στην αρχή και τρίτος Verstappen (poleman), θα καταφέρει να βρεθεί πρώτος κατά την αποχώρηση του Safety Car στο γύρο 13 (μετά από έξοδο του Bottas) και από εκείνη τη στιγμή θα οδηγήσει ανενόχλητος μέχρι και τον γύρο 47.

Τότε θα εμφανιστεί ένα ακόμα Safety Car (έξοδος Albon), όμως ο Verstappen θα αποδειχθεί κυρίαρχος, κρατώντας άνετα στη δεύτερη θέση τον Antonelli. Επικό come back από τον Hamilton που τερμάτισε στην τρίτη θέση, έχοντας “πέσει” κατά την εκκίνηση στην 18η.

Μεγάλη ατυχία για τον Russell ο οποίος θα εγκαταλείψει λόγω βλάβης στην υβριδική μηχανή, την ώρα που βρισκόταν στην τρίτη θέση (κατά τη διάρκεια του τελευταίου Safety Car).

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Η πίστα (Σεπάνγκ)

Κανονικά στο καλεντάρι της F1 ήταν προγραμματισμένος ο αγώνας στο Μπαχρέιν. Όμως λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή οι οργανωτές του GP στο Μπαχρέιν μετέφεραν τον αγώνα στην Μαλαισία, στην εμβληματική πίστα της Σεπάνγκ. Μία πίστα, που βρίσκεται λίγα μόλις χιλιόμετρα έξω από την Κουάλα Λουμπούρ, έχει μήκος 5.543 μέτρα και συνδυάζει μεγάλες ευθείες με μια αλληλουχία γρήγορων καμπών. Οι αγωνιζόμενοι σε 56 γύρους καλύπτουν 350,417χλμ. με το ρεκόρ πίστας να κατέχει ο Sebastien Vettel με χρόνο 1.34.080

Η σειρά εκκίνησης

Ο Max Verstappen πέτυχε την πρώτη του pole position στη φετινή σεζόν και ξεκινούσε σήμερα από την πρώτη θέση του grid. Ακριβώς πίσω του ο Hamilton και στην τρίτη θέση ο Antonelli. Την πρώτη δεκάδα του εναρκτήριου grid στο σημερινό αγώνα συμπλήρωναν οι: Leclerc, Norris, Piastri, Russell, Hadjar (με ποινή), Gasly, Bortoleto.

Θεατές 3ημέρου: 261.000

Θερμοκρασία οδοστρώματος: 35 Βαθμοί Κελσίου

Θερμοκρασία αέρα: 25 Βαθμοί Κελσίου

Υγρασία: 92%

Μία δυνατή τροπική καταιγίδα “έπληξε” την πίστα λίγα λεπτά πριν την εκκίνηση. Κάτι που ανάγκασε τους αγωνοδίκες να καθυστερήσουν την έναρξη του αγώνα περίπου μία ώρα. Μάλιστα κατά την πρώτη απόπειρα έναρξης του αγώνα, πολλά μονοθέσια αντιμετώπισαν πρόβλημα στην υβριδική μονάδα με αποτέλεσμα να υπάρξει επιπλέον καθυστέρηση. Τελικά το GP ξεκίνησε με 90 λεπτά καθυστέρηση.

Πως κύλησε ο αγώνας

Μετά από περίπου 90 λεπτά καθυστέρησης, τα μονοθέσια βγήκαν στην πίστα και ξεκίνησαν να πραγματοποιούν δύο γύρους πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Μάλιστα οι δύο αυτοί γύροι μέτρησαν κανονικά στους 56 του αγώνα.

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Οι δύο Mercedes θα τους περάσουν όλους σαν σταματημένους και πολύ γρήγορα Antonelli και Russell θα βρεθούν στις δύο πρώτες θέσεις. Ο Poleman Max Verstappen θα βρεθεί στην τρίτη θέση κάνοντας κακή εκκίνηση, με τον Lawson να ανεβαίνει στην τέταρτη θέση και τον Hadjar πέμπτο. Ο δεύτερος Hamilton θα βρεθεί στην 18η θέση ενώ ο Leclerc καλείται να μπει στα pits γιατί είχε μικρή επαφή στην εκκίνηση και άλλαξε ρύγχος.

LIGHTS OUT IN SEPANG! 🎥 Antonelli powers into the lead 💪 #F1 #BahrainGP https://t.co/tm02XYeX12 — Formula 1 (@F1) October 4, 2026



Μία πολύ ιδιαίτερη εκκίνηση στην οποία οι δύο Mercedes ξεκίνησαν εντυπωσιακά πιο γρήγορα από όλους. Να πούμε πως μεγάλη σημασία έπαιξε τόσο η υβριδική ισχύς αλλά κυρίως η επιλογή ελαστικών.

Ο Verstappen θα περάσει τον Russell και θα βρεθεί πίσω από τον πρωτοπόρο Antonelli. Πλέον, με 9 γύρους να έχουν ολοκληρωθεί η κατάταξη είναι: Antonelli – Verstappen – Russell – Hadjar – Lawson – Ocon – Sainz – Lindblad – Albon – Piastri. Στη θέση 16 ο Leclerc και στη 18 ο Hamilton.

Η πρώτη εγκατάλειψη θα έρθει στο γύρο 9 και αφορά τον Bottas. Ο αγώνας θα τεθεί σε καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας και πολύ γρήγορα Antonelli, Russell και Verstappen θα μπουν για αλλαγή ελαστικών.

Η αγωνιστική δράση θα επιστρέψει στο γύρο 13 με τον Ολλανδό να επιτίθεται κατευθείαν στον πρωτοπόρο Antonelli. Φοβερή μάχη από την οποία θα βγει νικητής ο Max Verstappen παίρνοντας τα ηνία του αγώνα, ενώ μετά από λίγο τον Antonelli θα περάσει και ο Russell.

There was no stopping Max at the restart 🤩 #F1 #BahrainGP https://t.co/D8i9GQltM3 — Formula 1 (@F1) October 4, 2026



Στην τέταρτη θέση ο Hadjar, ενώ ανεβαίνει ασταμάτητα και ο Hamilton ο οποίος έχει φτάσει από την 18η στην 7η θέση. Ο επτάκις πρωταθλητής θα φτάσει μέχρι και την 5η θέση (ξεκίνησε με slick και δεν έχει αλλάξει ακόμα λάστιχα), την ώρα που ο Antonelli θα πάρει πίσω την δεύτερη θέση από τον Russell.

No fear 👊 Here’s Antonelli’s pass on Russell 🎥 #F1 #BahrainGP https://t.co/oUmGniQ1GG — Formula 1 (@F1) October 4, 2026



Με τους μισούς γύρους να έχουν ολοκληρωθεί η κατάταξη είναι: Verstappen – Antonelli – Russell – Hadjar – Hamilton (δεν έχει πραγματοποιήσει pit stop) – Lawson – Piastri – Leclerc – Ocon – Norris.

Τελικά ο Hamilton θα μπει για πρώτη αλλαγή ελαστικών στο γύρο 32 και θα επιστρέψει στην πέμπτη θέση, μπροστά από τον Leclerc και πίσω από τον τέταρτο Hadjar. Ο πρωτοπόρος Verstappen έχει απόσταση 10 δευτ. από τον Antonelli με τον Russell να ακολουθεί.

Ένα Virtual Safety Car θα έρθει στο γύρο 43 και θα φέρει ξανά τα πάνω κάτω. Οι περισσότεροι οδηγοί θα μπουν για αλλαγή ελαστικών, όσο απομακρύνεται το σταματημένο μονοθέσιο του Albon. Το Virtual Safety Car θα μετατραπεί σε κανονικό Safety Car, κάτι που θα δώσει την ευκαιρία και στους υπόλοιπους οδηγούς για αλλαγή ελαστικών.

Κατά την παραμονή του Safety Car θα εγκαταλείψει ο τρίτος Russell από βλάβη στην υβριδική μηχανή, κρατώντας το SC στην πίστα για περισσότερους γύρους.

Absolute agony for George 😢 #F1 #BahrainGP https://t.co/BEKWo1nYgN — Formula 1 (@F1) October 4, 2026



Η αγωνιστική δράση θα επιστρέψει γαι τέσσερις γύρους. Σε αυτούς ο Verstappen θα καταφέρει να παραμείνει πρώτος και να πάρει την πρώτη φετινή του νίκη. Πίσω του τερμάτισε ο Antonelli και στην τρίτη θέση ο Hamilton.

Πρώτη φετινή νίκη για τον Verstappen – Αγκαλιά με τον τίτλο ο Antonelli.

Τελική κατάταξη: Verstappen – Antonelli – Hamilton – Leclerc – Hadjar – Piatri – Lawson – Alonso – Norris – Lindblad -Hulkenberg – Stroll – Colapinto – Bearman – Ocon – Gasly – Sainz – Bortoleto – Perez

Εγκαταλείψεις: Bottas – Albon – Russell

Επόμενο GP στη Σιγκαπούρη 9-11 Οκτωβρίου.