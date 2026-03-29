Ο τρίτος φετινός αγώνας Formula 1, μόλις ολοκληρώθηκε στην Ιαπωνία. Ο 19χρονος οδηγός της Mercedes, Kimi Antonelli, πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του, γράφοντας ιστορία στον θεσμό ως ο νεότερος πρωτοπόρος της γενικής βαθμολογίας. Ο ίδιος αν και ξεκινούσε πρώτος στο grid, έκανε κακή εκκίνηση, “έπεσε” πέμπτος, όμως μετά τα έκανε όλα άριστα (τον βοήθησε και το timing του Safety Car) και σκαρφάλωσε στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Στη δεύτερη θέση ο Piastri που εντυπωσίασε στην εκκίνηση, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου κατάφερε να ανέβει μετά από επικές μάχες, ο Leclerc. Ένα βάθρο με Mercedes, McLaren και Ferrari που δείχνει πως οι νέοι κανονισμοί της F1, έχουν φέρει περισσότερο θέαμα, περισσότερες προσπεράσεις αλλά και αρκετή γκρίνια από τους οδηγούς.

Ο αγώνας σημαδεύτηκε από την έξοδο του Oliver Bearman ο οποίος χτύπησε στις μπαριέρες και δέχθηκε 50G, αποκτώντας ευτυχώς μόνο μώλωπες και φέρνοντας Safety Car στον αγώνα, σε μία στιγμή που ευνόησε αρκετούς οδηγούς, αλλά όχι τον Russell.

Η πίστα

Η πίστα της Suzuka με το περίφημο σχήμα «8», έχει 18 στροφές, δέκα δεξιές και οκτώ αριστερές. Το μήκος της είναι 5,807χλμ. και οι οδηγοί καλύπτουν συνολικά 307,471χλμ. σε 53 γύρους.

Η σειρά εκκίνησης

Ο 19χρονος οδηγός της Mercedes Kimi Antonelli, για δεύτερη φορά στην καριέρα του κέρδισε την pole position και ξεκίνησε από την πρώτη θέση του grid στον σημερινό αγώνα (όπως και στο προηγούμενο GP, της Κίνας). Δεύτερη στη σειρά εκκίνησης ήταν η άλλη Mercedes με τον George Russell, ενώ την πρώτη δεκάδα του εναρκτήριου grid συμπλήρωναν οι: Piastri – Leclerc – Norris – Hamilton – Gasly – Hadjar – Bortoleto – Lindblad. Στην 11η θέση ο Verstappen.

Ο αγώνας ξεκίνησε με 10 λεπτά καθυστέρησης, μιας και στη στροφή 12 κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος Porsche που προηγήθηκε στην ίδια πίστα πριν λίγες ώρες, υπήρξε σοβαρό ατύχημα που απαιτούσε την επισκευή σημαντικού τμήματος.

Πως κύλησε ο αγώνας

— Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο poleman Kimi Antonelli δεν θα εκκινήσει καλά και θα πέσει στην 5η θέση, με τις McLaren και τις Ferrari να πραγματοποιούν πολύ καλύτερες εκκινήσεις. Πιο συγκεκριμένα, ήδη πριν την πρώτη στροφή, ο Piastri θα βρεθεί πρώτος, ο Leclerc δεύτερος, ο Norris τρίτος με τον Russell τέταρτο. Για πρώτη φορά φέτος η McLaren δείχνει πυγμή από την αρχή, ενώ η Ferrari συνεχίζει να αποδεικνύει πως είναι φετινή υπολογίσιμη δύναμη και ταχύτατη στις στροφές.

Πολύ γρήγορα (ήδη από τον 3ο γύρο), ο Russell θα βρεθεί από τέταρτος, δεύτερος, έχοντας διαφορά 1.2 δευτ. από τον πρωτοπόρο Piastri και έχοντας πίσω του τον Leclerc.

Πλέον, με τους νέους κανονισμούς και τις λειτουργίες Overtake (σε αντίθεση με το DRS που άλλαζε την αεροδυναμική, το Overtake Mode αφορά την αύξηση της δύναμης του κινητήρα όταν η διαφορά οδηγών είναι κάτω από 1 δευτ.) και Boost Mode (επιτρέπει στο μονοθέσιο να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του για μικρό χρονικό διάστημα με επιπλέον ενέργεια για προσπεράσεις), οι οδηγοί πρέπει να σκέφτονται συνεχώς τις στρατηγικές τους και το πως θα διαχειριστούν τις μπαταρίες τους σε ευθείες και στροφές. Τα παράπονα από τους οδηγούς είναι πολλά, με τους Verstappen και Alonso να λένε χαρακτηριστικά πως δεν απολαμβάνουν πλέον την οδήγηση των νέων μονοθεσίων. Χαρούμενος δηλώνει ο Hamilton. Το μόνο σίγουρο είναι πως οι θεατές, δεν μπορούν να γνωρίζουν πόση μπαταρία έχει κάθε στιγμή το κάθε μονοθέσιο.

Όμορφη μονομαχία μεταξύ Piastri και Russell για την πρώτη θέση με συνεχείς εναλλαγές. Παράλληλα ο Verstappen που ξεκίνησε 11ος, έχει ανέβει στην 8η θέση, ενώ ο τέταρτος Antonelli, απειλεί τον τρίτο Leclerc.

Ο έκτος στη κατάταξη Norris, θα μπει πρώτος από όλους για αλλαγή ελαστικών στο γύρο 17 (από τους 53), ενώ ο πρωτοπόρος και teamate του, Piastri, θα μπει δύο γύρους μετά.

Η πρώτη εγκατάλειψη του αγώνα θα έρθει στον 22ο γύρο, και αφορά τον οδηγό της Haas, Oliver Bearman. Ο ίδιος θα βρεθεί στις προστατευτικές μπαριέρες και θα φέρει στον αγώνα Safety Car, ενώ μάλιστα όταν βγήκε από το λαβωμένο μονοθέσιο, κούτσαινε.

Μεγάλος άτυχος ο George Russell που μόλις είχε πραγματοποιήσει το δικό του Pit Stop. Φυσικά όλοι οι οδηγοί που δεν είχαν αλλάξει λάστιχα, εκμεταλλεύτηκαν το Safety Car και μπήκαν σχεδόν όλοι.

Ο αγώνας θα επιστρέψει σε αγωνιστικούς ρυθμούς στο γύρο 28, καθώς η απομάκρυνση του μονοθεσίου του Bearman διήρκησε 6 γύρους. Κατά την επανεκκίνηση, ο Hamilton θα περάσει τον τρίτο Russell και πλέον η πρώτη πεντάδα διαμορφώνεται ως εξής: Antonelli – Piastri – Hamilton – Russell – Leclerc.

Η δεύτερη εγκατάλειψη θα είναι αυτή του Stroll, όμως θα γίνει κατά την επίσκεψη του στα Pits, οπότε δεν θα επηρεάσει την ροή του αγώνα.

Εντυπωσιακές μάχες για την τρίτη θέση μεταξύ Hamilton-Leclerc-Russell, με τις δύο Ferrari να μην χαρίζονται η μία στην άλλη. Δυνατή άμυνα από τον επτάκις πρωταθλητή με τον Μονεγάσκο τελικά να παίρνει την τρίτη θέση, βρισκόμενος πίσω από τον δεύτερο Piastri.

Στους εναπομείναντες γύρους, ο Norris θα περάσει τον Hamilton και θα πάρει την 5η θέση, προσφέροντας όμορφο θέαμα στην κατάμεστη πίστα.

Ο Antonelli αντικρίζει πρώτος την καρό σημαία και γράφει ιστορία!

Τελική κατάταξη: Antonelli – Piastri – Leclerc – Russell – Norris – Hamilton – Gasly – Verstappen – Lawson – Ocon – Hulkenberg – Hadjar – Bortoleto – Lindblad – Sainz – Colapinto – Perez – Alonso – Bottas – Albon

Εγκαταλείψεις: Bortoleto – Stroll

Να σημειώσουμε πως τα επόμενα δύο Grand Prix (Μπαχρέιν και Σ.Αραβία) δεν θα πραγματοποιηθούν με απόφαση της FIA, λόγω του πολέμου στο Ιράν. Έτσι επόμενο Grand Prix (4ο φετινό), στο Miami των Η.Π.Α. στις 3 Μαΐου.