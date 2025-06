Του Γιώργου Παλληκάρη

Το 9ο GP μας «αποζημίωσε» για το κακό θέαμα που είδαμε στο Μονακό. Με δύο εγκαταλείψεις, ένα Safety Car προς το τέλος του αγώνα, και αρκετές προσπεράσεις, οι δύο McLaren, έτσι όπως ξεκίνησαν στις θέσεις 1-2, έτσι και τερμάτισαν. Ξανά στο πόντιουμ ο Leclerc, ενώ οδηγός του αγώνα ψηφίστηκε ο εξαιρετικός Hulkenberg που ξεκίνησε 16ος και τερμάτισε 5ος. Το Safety Car κατέστρεψε την στρατηγική των Pit Stop του Verstappen, ο οποίος στο τέλος θα «παλέψει» με την σκληρή γόμα και θα παίξει συγκρουόμενα, δεχόμενος τελικά 10 δευτ. ποινή, η οποία θα τον ρίξει στην 10η θέση.

Ένα ωραίο GP στο οποίο εγκατέλειψαν οι Albon και Antonelli.

Η πίστα

Για πρώτη φορά αγώνας στο «Circuit de Barcelona» της Καταλονίας έγινε το 1991. Το σχήμα της πίστας, που θυμίζει τιμόνι F1, έχει μήκος 4,657 μέτρα και οι αγωνιζόμενοι στους 66 γύρους καλύπτουν 307,236χλμ. Το ρεκόρ πίστας κατέχει από το 2023 ο Max Verstappen με 1.16.330.

Η σειρά εκκίνησης

Η McLaren δείχνει ανίκητη πλέον. Είτε με τον Piastri, είτε με τον Norris, δείχνει να μην έχει αντίπαλο. Έτσι, και στην Βαρκελώνη, στις θέσεις 1 και 2 του Grid θα βρίσκονται οι δύο McLaren. Πιο συγκεκριμένα, ο Piastri με χρόνο 1.11.546 είναι ο Poleman του 9ου Grand Prix της χρονιάς. O Lando Norris έμεινε δύο δέκατα πίσω από τον ομόσταυλό του. Τον τρίτο καλύτερο έκανε ο Verstappen. Ακολουθούν οι οι George Russell, Lewis Hamilton και Kimi Antonelli που θα ξεκινήσει από την 6η θέση. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Charles Leclerc, Gasly, Hadjar και Alonso. Αυτός που δεν θα αγωνιστεί σήμερα, είναι ο Lance Stroll της Aston Martin, λόγω τραυματισμού στο χέρι, ενώ από το Pit Lane ξεκινά ο Tsunoda.

Οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, τόσο σε αέρα όσο και σε άσφαλτο, ενώ δύο οδηγοί έχουν γενέτειρα την Ισπανία. Ο λόγος για τους Alonso και Carlos Sainz και έτσι δεν είναι τυχαίο που περισσότεροι από 300.000 θεατές βρέθηκαν στην πίστα το αγωνιστικό 3ήμερο για να απολαύσουν το θέαμα, αλλά και τους τοπικούς ήρωες.

Πως κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Piastri θα κάνει πολύ καλή εκκίνηση και θα προστατέψει την πρωτιά, σε αντίθεση με τον δεύτερο Norris που θα χάσει την θέση του από τον Verstappen. Παράλληλα, και οι δύο Ferrari θα κερδίσουν από μερικές θέσεις, δείχνοντας αποφασιστικότητα και γρήγορο ρυθμό.

Η εκκίνηση ήταν σχετικά καθαρή με μόνο δύο μικροεπαφές, των Lawson και Hulkenberg, xωρίς να επηρεαστεί η αγωνιστική δράση ή να υπάρξουν κίτρινες σημαίες.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, η κατάταξη είναι: Piastri – Verstappen – Norris – Hamilton – Leclerc – Russell – Antonelli – Gasly – Hadjar – Hulkenberg, ενώ είναι (ήδη) φανερά περισσότερη η δράση σε σχέση με το GP του Μονακό.

Στο σημερινό αγώνα, η πίστα είναι τόσο φαρδιά που μπορούν ακόμα και τρία μονοθέσια να κινούνται παράλληλα και έτσι οι προσπεράσεις είναι περισσότερες και οι μονομαχίες ασταμάτητες.

Στους πρώτους γύρους, υπάρχει μία εντυπωσιακή ενδοοικογενειακή μάχη στη Ferrari, με τον 5ο Leclerc να πιέζει αισθητά τον 4ο Hamilton. Μετά από 3 συνεχόμενους γύρους ασφυκτικής πίεσης, επιτέλους θα υπάρξει οδηγία από την ομάδα και έτσι ο επτάκις πρωταθλητής θα αφήσει τον Μονεγάσκο να τον περάσει. Για μία ακόμη φορά η Ferrari «υποφέρει» από την έλλειψη ξεκάθαρης στρατηγικής.

Στον 13ο γύρο, ο Norris (με χρήση DRS στη μεγάλη ευθεία) θα καταφέρει να περάσει τον Verstappen και έτσι για πρώτη φορά στον αγώνα, οι δύο McLaren (Piastri – Norris) βρίσκονται στις θέσεις 1-2, οδηγώντας την κούρσα.

Θα υπάρξει μία επαφή μεταξύ Lawson και Albon με αποτέλεσμα να σπάσει ένα κομμάτι από το ρύγχος του μονοθεσίου του δεύτερου, με αρκετά κομμάτια να σκορπίζουν στην πίστα. Τελικά ο Albon θα αποσύρει το μονοθέσιο του, όντας η πρώτη εγκατάλειψη.

Ξεσηκώθηκαν οι χιλιάδες θεατές, όταν οι δύο Ισπανοί οδηγοί, Alonso και Sainz βρέθηκαν δίπλα δίπλα.

Λόγω των pit stops οι θέσεις στην κατάταξη αλλάζουν συχνά, με την πρωτιά να αλλάζει συχνά χέρια, ανάμεσα στον Piastri και τον Verstappen, με τον Ολλανδό να πηγαίνει για στρατηγική τριών pit stop.

Στα μέσα του αγώνα (γύρος 33 από τους συνολικά 66) οι δύο McLaren οδηγούν τον αγώνα με τους Piastri και Norris ενώ ακολουθεί ο Lecerc που νιώθει την πίεση του Verstappen. Στη πέμπτη θέση, αλλά με 10 δευτ. διαφορά ακολουθεί ο Hamilton, μπροστά από τις δύο Mercedes. Λίγους γύρους αργότερα, ο Ολλανδός θα περάσει τον Leclerc και θα βρεθεί στην τρίτη θέση.

Η Ferrari φαίνεται πως το έχει βρει με τα Pit Stops, πραγματοποιώντας τα ταχύτερα από όλους. Συνεχίζει όμως να πάσχει από ξεκάθαρη στρατηγική και αργεί αρκετούς γύρους μέχρι να δώσει μία ξεκάθαρη εντολή στους οδηγούς της.

Ο Ολλανδός, έχοντας κάνει 3 pit stop, στον γύρο 51 από τους 66, είναι πλέον εντός ζώνης DRS για να «χτυπήσει» τον δεύτερο Norris, την ώρα που έχουν αρχίσει τα ντουμπλαρίσματα και οι τρεις πρώτοι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις. Χαρακτηριστική η χειρονομία του Verstappen με το χέρι, να τα «χώνει» στον Bearman που τον καθυστέρησε σε ένα ντουμπλάρισμα πάνω στη στροφή.

Η δεύτερη εγκατάλειψη του αγώνα θα έρθει στον γύρο 55 και αφορά τον Antonelli (θα μείνει από κινητήρα)της Mercedes και αυτόματα ο αγώνας θα τεθεί σε καθεστώς Safety Car.

Την ευκαιρία θα αδράξει η McLaren και θα πραγματοποιήσει διπλό pit stop όπως και η Ferrari. Θα ακολουθήσει και ο Verstappen με 4ο pit stop, με 10 γύρους να απομένουν.

Το Safety Car θα αποχωρήσει και η αγωνιστική δράση θα επιστρέψει στον 60ο από τους 66 γύρους. Πλέον οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί και όλα είναι ανοιχτά. Στην επανεκκίνηση, οι δύο McLaren θα φύγουν πολύ καλά, ενώ ο Verstappen θα χάσει την τρίτη θέση από τον Leclerc (λόγω σκληρής γόμας).

O Verstappen έχοντας την σκληρή γόμα, «παλεύει» και θα χτυπήσει (ευτυχώς ελαφρά), τον Russell, ενώ προηγουμένως θα είχε επαφή και με τον Leclerc. Τελικά ο Ολλανδός θα δεχθεί ποινή 10 θέσεων και έτσι θα πέσει στην 10η θέση της κατάταξης.

This is the moment that earned Max Verstappen a 10-second penalty!#F1 #Formula1 #SpanishGPpic.twitter.com/SUFOmXQpPn

— Extreme Cars (@extremecars__) June 1, 2025