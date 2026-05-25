To 5o Grand Prix της χρονιάς μόλις ολοκληρώθηκε, με τη Mercedes να συνεχίζει τον φετινό πρωταγωνιστικό της ρόλο. Μετά από μονομαχία μεταξύ Russell και Antonelli που κράτησε 30 γύρους, το 19χρονο αστέρι θα βγει νικητής και θα ανέβει για τέταρτη συνεχόμενη φορά στο πρώτο σκαλί του βάθρου (στους 5 φετινούς αγώνες).

Οι McLaren ξεκίνησαν με ενδιάμεσα ελαστικά, όμως η βροχή δεν ήρθε ποτέ και έτσι βγήκε γρήγορα εκτός μάχης (ο Norris μάλιστα εγκατέλειψε), ενώ ο αγώνας “σημαδεύτηκε” από 6 εγκαταλείψεις και μία επική μονομαχία μεταξύ Hamilton και Verstappen που θύμισε παλιές εποχές.

Η πίστα



Η πίστα κατασκευάστηκε το 1978 και έχει μήκος 4.361 μέτρα με 14 στροφές (6 αριστερές και 8 δεξιές). Οι αγωνιζόμενοι καλύπτουν 305,27 χλμ. σε 70 γύρους, ενώ το ρεκόρ πίστας με χρόνο 1.13.078 κατέχει από το 2019 ο Valtteri Bottas.

Highlight της πίστας αποτελεί το τέλος της ευθείας που οδηγεί στο τελευταίο σικέιν. Στην έξοδο αυτού του σικέιν βρίσκεται ο «Τοίχος των Πρωταθλητών», ένα όνομα που δόθηκε γιατί το 1999 τρείς παγκόσμιοι πρωταθλητές, ο Damon Hill, ο Michael Schumacher και ο Jacques Villeneuve, εγκατέλειψαν μετά από σύγκρουση στο ίδιο σημείο.

Η σειρά εκκίνησης

Ο George Russell κατάφερε να κερδίσει το Sprint αλλά και να εξασφαλίσει την pole position για το σημερινό αγώνα, ξεκινώντας από την πρώτη θέση του grid. Δίπλα του η δεύτερη Mercedes του φορμαρισμένου Kimi Antonelli που διανύει μία χρονιά όνειρο. Την πρώτη 10άδα της εκκίνησης συμπλήρωναν οι: Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Isack Hadjar , Charles Leclerc, Arvid Lindblad και Carlos Sainz. Ο Stroll ξεκίνησε από το pit lane λόγω αλλαγής κινητήρα.

Θερμοκρασία αέρα 12 Βαθμοί Κελσίου

Θερμοκρασία οδοστρώματος 17 Βαθμοί Κελσίου

Θεατές 3ημέρου: 360.000

Εκκίνηση αγώνα με ψιχάλες

Πως κύλησε ο αγώνας

Ενώ τα φώτα ήταν έτοιμα να σβήσουν για να ξεκινήσει ο αγώνας, ο Lindbland της Racing Bull σήκωσε τα χέρια κάνοντας νόημα πως δεν λειτουργεί το κιβώτιο ταχυτήτων και έτσι θα ακυρωθεί η εκκίνηση. Τα μονοθέσια πραγματοποιούν ένα γύρο, ο οποίος μετράει στο σύνολο και παίρνουν θέση για νέα εκκίνηση και τους πλέον 68 γύρους του αγώνα, καθώς έγινε και δεύτερος γύρος σχηματισμού.

Τα πέντε φώτα έσβησαν ξανά και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Russell θα εκκινήσει καλά, όμως ο Norris θα εκκινήσει εξαιρετικά (έχοντας ενδιάμεσα ελαστικά που έχουν ζεσταθεί περισσότερο) και θα περάσει και τις δύο Mercedes, παίρνοντας την πρωτιά στην πρώτη στροφή. Ο Hamilton θα βρεθεί τέταρτος και ο Verstappen πέμπτος.

Στον δεύτερο γύρο όμως, ο πρωτοπόρος Norris θα μπει να αλλάξει τα ενδιάμεσα ελαστικά και να βάλει μαλακά καθώς η βροχή δεν ήρθε ποτέ και έτσι ο Antonelli θα βρεθεί στην πρώτη θέση, έχοντας πίσω του τον Russell. Τρίτος πλέον ο Hamilton με τον Ολλανδό τέταρτο και τον Leclerc πέμπτο.

Άτυχη η επιλογή ελαστικών από την McLaren, με τα δύο μονοθέσια της να αναγκάζονται σε pit stop στους δύο πρώτους γύρους.

Στον 7ο γύρο ο πρωτοπόρος Antonelli θα έχει μπλοκάρισμα στα φρένα και θα βγει για λίγο εκτός πίστας, δίνοντας τα ηνία του αγώνα στον Russell. Αυτό το μπλοκάρισμα θα μπορούσε να έχει πολύ πολύ χειρότερη κατάληξη για τον 19χρονο πιλότο.

Ο Hamilton φωνάζει στους μηχανικούς του πως δεν έχει αρκετή δύναμη και τελικά θα τον περάσει ο Verstappen, με τον Βρετανό να πέφτει στην τέταρτη θέση και τον Ολλανδό τρίτο, πίσω από τις δύο πρωτοπόρες Mercedes. Οι δύο McLaren μετά την αλλαγή ελαστικών ανεβαίνουν συνεχώς θέσεις και βρίσκονται στις θέσεις 13 και 11.

Τρομερή επίθεση του Antonelli στον πρωτοπόρο Russell στο γύρο 13, η οποία θα σταματήσει λόγω κίτρινης σημαίας στην πίστα. Ο λόγος είναι πως υπήρχε επαφή του Piastri με τον Albon. Κομμάτια θα πρέπει να καθαριστούν από την πίστα με τα δύο μονοθέσια να βρίσκονται στα pit stop. Τελικά ο Albon θα εγκαταλείψει ενώ ο Piastri θα αλλάξει εμπρός μέρος και θα συνεχίσει.

Η μονομαχία μεταξύ των δύο Mercedes συνεχίζεται, με τον Russell να παίζει εξαιρετική άμυνα στον teammate του, Antonelli. Τελικά στον γύρο 22 ο Antonelli θα περάσει πρώτος, εκμεταλλευόμενος πως ο Russell έπρεπε να φρενάρει για να αποφύγει μονοθέσιο σε ντουμπλάρισμα. Η μονομαχία συνεχίζεται με τις δύο Mercedes να έχουν επαφή πλάι πλάι και το team radio να λέει στον Antonelli να δώσει πίσω την πρώτη θέση στον Russell. Κάτι που δεν δέχθηκε με χαρά ο 19χρονος Ιταλός. Η μάχη συνεχίζει και στους επόμενους αρκετούς γύρους.

Η τρίτη εγκατάλειψη θα έρθει στον γύρο 27 και αφορά τον Fernando Alonso της Aston Martin, λόγω μηχανικής βλάβης. Ο Ισπανός θα οδηγήσει με ασφάλεια το μονοθέσιο στα pits, χωρίς να επηρεάσει τον αγώνα.

Στον 30ο γύρο ο κινητήρας στο μονοθέσιο του πρωτοπόρου Russell θα παραδώσει πνεύμα και θα ακινητοποιηθεί εντός πίστας. Κάτι που θα φέρει καθεστώς εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας και έναν έξαλλο Russell. Ήταν σχεδόν βέβαιο πως αυτή η μονομαχία δεν θα έβγαινε σε καλό και για τις δύο Mercedes, ενώ σχεδόν όλοι οι οδηγοί θα εκμεταλλευτούν το Virtual Safety Car και θα μπουν για αλλαγή ελαστικών.

Η αγωνιστική δράση θα επανέλθει τρεις γύρους μετά (33 από τους 68) με τον Kimi Antonelli πρώτο και με διαφορά ασφαλείας από τον δεύτερο Verstappen.

Τελικά θα εγκαταλείψει και η McLaren του Norris στον γύρο 40 (ο οποίος είχε ανέβει 8ος μετά από μεγάλη προσπάθεια λόγω των pit stops), καθώς “έμεινε” από κιβώτιο ταχυτήτων. Καταστροφή για την McLaren.

Εγκαταλείψεων συνέχεια (6η στον αριθμό), αυτή τη φορά για τον Sergio Perez της Cadillac στο γύρο 43 μετά από σπάσιμο στην ανάρτηση που έγινε… χωρίς επαφή.

Με 16 γύρους να απομένουν, ο Kimi Antonelli έχει απόσταση ασφαλείας 5.4 δευτ. από τον δεύτερο Verstappen. Παράλληλα τον Ολλανδό κυνηγά ο Hamilton σε απόσταση 2 δευτ. ενώ ο τέταρτος Hamilton είναι αρκετά πίσω σε διψήφια διαφορά.

Στον γύρο 53 από τους 68, ο αγώνας θα τεθεί ξανά σε καθεστώς εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας ώστε να απομακρυνθούν εκ νέου θραύσματα από την πίστα. Η αγωνιστική δράση θα επανέλθει στο γύρο 54.

Ο τρίτος Hamilton επιτίθεται στον Verstappen με μία μονομαχία που θύμισε προηγούμενα χρόνια και θα κρατήσει μέχρι λίγο πριν το τέλος του αγώνα, με τον επτάκις πρωταθλητή να βγαίνει νικητής και να κατοχυρώνει την δεύτερη θέση του βάθρου.

Ο 19χρονος Kimi Antonelli της Mercedes, θα αντικρίσει πρώτος την καρό σημαία, για τέταρτη συνεχόμενη φορά φέτος (στα πέντε GP που έχουν γίνει). Απίστευτος αγώνας από τον rookie της Mercedes που μονομάχησε για 30 γύρους με τον Russell.

Τελική κατάταξη: Antonelli – Hamilton – Verstappen – Leclerc – Hadjar – Colapinto – Lawson – Gasly – Sainz – Bearman – Piastri – Hulkenberg – Bortoleto – Ocon – Stroll – Bottas

Εγκαταλείψεις: Lindblan – Albon – Alonso – Russell – Norris – Perez –

Επόμενο Grand Prix 5-7 Ιουνίου 2026 στο Μονακό.