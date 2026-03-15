Το δεύτερο Grand Prix της χρονιάς μόλις ολοκληρώθηκε, με την Mercedes να συνεχίζει την φετινή της κυριαρχία. Πιο συγκεκριμένα, ο Kimi Antonelli (19 ετών), αφού ξεκίνησε πρώτος τερμάτισε και πρώτος, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη στην καριέρα του. Δεύτερος, ο teamate του (και νικητής στο προηγούμενο GP), George Russell, δείχνοντας πως οι νέοι κανονισμοί, ταιριάζουν απόλυτα στην γερμανική εταιρία.

Στις θέσεις τρία και τέσσερα, οι Hamilton και Leclerc οι οποίοι μάλιστα μονομάχησαν για πολλούς γύρους, φτάνοντας πολλές φορές στο όριο της επαφής, προσφέροντας εντυπωσιακό θέαμα. Αξίζει να σημειωθεί πως ελάχιστα λεπτά πριν τον αγώνα, η McLaren αποφάσισε να μην συμμετέχει στον αγώνα, λόγω προβλήματος και στα δύο μονοθέσια της. Παράλληλα, στον αγώνα δεν ξεκίνησαν ούτε οι Albon και Bortoleto, ενώ κατά τη διάρκεια του αγώνα, εγκατέλειψαν και οι Stroll, Alonso, Verstappen, με τα μονοθέσια που τερμάτισαν να είναι μόνο 15.

Από τον σημερινό αγώνα μένει η ξεκάθαρη υπεροχή της Mercedes, η σταθερότητα του Antonelli, η ανταγωνιστικότητα των Ferrari και η απογοήτευση για την Red Bull και την McLaren.

Η πίστα

Η πίστα έχει μήκος 5,451χλμ. και οι αγωνιζόμενοι σε 56 γύρους κάλυψαν 305,066χλμ. Το ρεκόρ πίστας κατέχει από το 2004 ο Michael Schumacher με χρόνο 1:32.238, ενώ η χάραξη της πίστας της Σαγκάης, διαθέτει δύο μεγάλες ευθείες και συνολικά 16 στροφές.

Η σειρά εκκίνησης



Η Mercedes έχει ξεκινήσει το 2026 καλύτερα από τον καθένα. Στο προηγούμενο και πρώτο GP της χρονιάς, ο Russell ξεκίνησε πρώτος και τερμάτισε πρώτος. Σε αυτό, το 2ο GP, ο ίδιος κέρδισε τον πρώτο sprint race της σεζόν ενώ ο 19χρονος δεύτερος οδηγός της Mercedes, Kimi Antonelli, κέρδισε την παρθενική pole position του. Έτσι, στον σημερινό αγώνα ο Kimi εκκίνησε πρώτος στο grid, έχοντας πίσω του τον Russell, με τον Hamilton και τον Leclerc να ακολουθούν. Στις θέσεις 5 και 6 ήταν να ξεκινήσουν οι δύο McLaren των Piasti και Norris, όμως οι μηχανικοί θα εντοπίσουν πρόβλημα στο πάτωμα των μονοθεσίων τους και έτσι θα αποσυρθούν και τα δύο αγωνιστικά. Εκτός μάχης πριν τον αγώνα, θα μείνουν και οι Albon και Bortoleto. Έτσι, την πρώτη 10άδα εκκίνησης συμπλήρωσαν οι: Gasly, Verstappen, Hadjar, Bearman, Hulkenberg, Colapinto. Συνολικά σήμερα εκκίνησαν 18 από τα 24 μονοθέσια.

Πως κύλησε ο αγώνας

Hamilton into the lead off the line… 💨 Here’s how the Grand Prix start unfolded in China! 👇#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/8PCggan9tV — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Hamilton θα κάνει την καλύτερη εκκίνηση από όλους και θα πάρει πολύ γρήγορα την πρώτη θέση από τον Antonelli, με τον Leclerc να περνάει και αυτός τον Russell. Έτσι, ήδη από το πρώτο μισό του πρώτου γύρου, η Ferrari θα είναι στις θέσεις 1 και 3 έχοντας τις Mercedes στο 2-4. Ακολουθούν οι δύο Alpine με τους Gasly και Colapinto. Για άλλη μια φορά, η Ferrari έδειξε πως δεν έχει αντίπαλο στις φετινές εκκινήσεις της. Ο Verstappen έκανε πολύ κακή εκκίνηση, ενώ στην 3η στροφή ο Hadjar θα έχει επαφή με τον Bearman, αναγκάζοντας τον πρώτο σε τετακέ εκτός πίστας, όμως συνέχισε τον αγώνα.

Ήδη από τον 4ο γύρο όμως, ο Antonelli θα πάρει πίσω την πρώτη θέση από τον επτάκις πρωταθλητή Hamilton (με χρήση του overtake-επιπλέον ηλεκτρική ώθηση που λειτουργεί σαν το παλιό DRS), όπως και ο Russell την δεύτερη θέση από τον Leclerc, ξαναφέρνοντας την πρώτη τετράδα στην σειρά με την οποία εκκίνησαν. Antonelli – Russell – Hamilton – Leclerc.

Η πρώτη εγκατάλειψη (κατά τη διάρκεια του αγώνα), θα έρθει στον γύρο 10 και αφορά τον Stroll της Aston Martin, ο οποίος θα εγκαταλείψει λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα να τεθεί ο αγώνας σε καθεστώς Safety Car. Αυτό θα εκμεταλλευτούν σχεδόν όλοι οι οδηγοί οι οποίοι θα μπουν για αλλαγή ελαστικών, με μεγάλο χαμένο τον Verstappen που είχε κάνει pit stop, δευτερόλεπτα πριν το Safety Car. Συνολικά 17 μονοθέσια συνεχίζουν τον αγώνα.

Το καθεστώς Safety Car θα λήξει στο τέλος του 13ου γύρου, με τον Antonelli να διατηρεί την πρωτιά, ενώ ακολουθεί ο Colapinto (δεν έχει μπει για αλλαγή ελαστικών ακόμα), ο Hamilton, ο Ocon (επίσης χωρίς Pit stop), ο Leclerc και ο Russell.

Με 20 γύρους από τους συνολικά 56 να έχουν ολοκληρωθεί, η κατάταξη είναι: Antonelli – Hamilton – Leclerc – Russell – Colapinto – Bearman – Ocon – Verstappen – Gasly – Hulkenberg.

Οι οδηγοί προσπαθούν να κάνουν όσο καλύτερη διαχείριση της μπαταρίας γίνεται, όμως στην τεράστια ευθεία της εκκίνησης-τερματισμού, αδειάζει εντελώς. Παράλληλα οι περισσότερες προσπεράσεις γίνονται με τη χρήση overtake mode (σε συγκεκριμένα σημεία της πίστας), όταν και ο οδηγός έχει περισσότερη ισχύ, με την προϋπόθεση πως είναι κάτω από 1 δευτ. μακριά από τον προπορευόμενο του. Πάντως, στο πρώτο GP (αυτό της Αυστραλίας την προηγούμενη βδομάδα), έγιναν πάνω από 120 προσπεράσεις, ενώ πέρυσι στην ίδια πίστα έγιναν 40, δείχνοντας πως άλλαξαν οι ισορροπίες από την χρήση μεγαλύτερης μπαταρίας και εξοικονόμησης ενέργειας.

Επική μάχη που κρατάει για αρκετούς γύρους, μεταξύ του τέταρτου Russell και του τρίτου Hamilton, ενώ στην εξίσωση μπαίνει και ο δεύτερος Leclerc. Μάλιστα οι δύο οδηγοί της Ferrari θα έρθουν… πολύ κοντά. Ο πρωτοπόρος Antonelli έχει απόσταση ασφαλείας στα 6.7 δευτ. Τελικά μετά από αρκετές προσπεράσεις, ο Russell θα βρεθεί μπροστά από τις δύο Ferrari, στην δεύτερη θέση, ενώ η μάχη καταντά ενδοοικογενειακή μεταξύ των Hamilton και Leclerc.

Ο Colapinto θα μπει για πρώτη αλλαγή ελαστικών, όμως κατά την είσοδο του στην πίστα, θα κάνει λάθος και θα αναγκάσει τον Ocon να πέσει πάνω του. Ευτυχώς θα συνεχίσουν και οι δύο τον αγώνα.

Τελικά, στον γύρο 35 (από τους 56) θα εγκαταλείψει και η δεύτερη Aston Martin, αυτή του Fernando Alonso, αφήνοντας στην πίστα 16 μονοθέσια… από τα 22.

Μόλις 10 γύρους πριν από το τέλος, ο Max Verstappen (νικητής GP Κίνας το 2024) θα εγκαταλείψει τον αγώνα λόγω μηχανικού προβλήματος…

Στους εναπομείναντες γύρους δεν θα αλλάξει κάτι και έτσι ο 19χρονος Kimi Antonelli θα αντικρύσει πρώτος την καρό σημαία, για πρώτη φορά στην καριέρα του, παρά ένα μικρό μπλοκάρισμα που είχε στον τελευταίο γύρο, που θα του στερήσει 2 δευτ.

Τελική κατάταξη: Antonelli – Russell – Hamilton – Leclerc – Bearman – Gasly – Lawson – Hadjar – Sainz – Colapinto – Hulkenberg – Lindland – Bottas – Ocon – Perez

Εγκαταλείψεις: Piastri – Norris – Alonso – Verstappen – Albon – Bortoleto – Stroll