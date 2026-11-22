Όσοι αποφάσισαν να ξυπνήσουν από τα χαράματα σήμερα Κυριακή για να δουν το GP στο Las Vegas, σίγουρα δεν το μετάνιωσαν. Ο σημερινός αγώνας είχε τα πάντα. Εκατοντάδες προσπεράσεις, Safety Car, εγκαταλείψεις κατά την διάρκεια του SC, και ενδοοικογενειακές μάχες που έφτασαν μέχρι και σε επαφή. Μπορεί να έγινε “χαμός” όμως ο εντυπωσιακός Verstappen βρήκε για άλλη μια φορά τον τρόπο να πάρει μία σπουδαία νίκη. Την τέταρτη φετινή του και να πλησιάσει ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση του πρωταθλήματος στην δεύτερη θέση.

Ο Ολλανδός πάλεψε με τον Russell, με τον Antonelli αλλά και με τις δύο McLaren, βγαίνοντας νικητής, με τον ίδιο να αναρωτιέται μετά το τέλος του αγώνα, πόσες προσπεράσεις έκανε. Ατυχία για τις δύο Mercedes που ενώ ετοιμάζονταν για το 2-3, μόλις δύο γύρους πριν το τέλος, βγήκαν και οι δύο εκτός πρώτης τριάδας. Ατυχία για τον Hadjar που λόγω αλλαγής αεροτομής έχασε πολλές θέσεις και (για μία ακόμη φορά) απογοήτευση για τις Ferrari που… συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Σε έναν αγώνα που οι πρώτοι πέντε οδηγοί είχαν συνεχώς κάτω από δύο δευτερόλεπτα διαφορά, το θέαμα ήταν ασταμάτητο. Διαβάστε και δείτε τι συνέβη αναλυτικότερα παρακάτω.

Η πίστα

Οι οδηγοί καλύπτουν 309,969χλμ. σε 50 γύρους, σε μία διαδρομή μήκους 6,201 χλμ. Ο αγώνας περνάει μπροστά από εμβληματικά κτίρια όπως το Caesars Palace, το Bellagio και το Venetian, καθώς χρησιμοποιεί τους δημόσιους, διάσημους δρόμους των casino-ξενοδοχείων.

Η σειρά εκκίνησης

Αν και ο (ήδη χρισμένος πρωταθλητής) Antonelli ήταν ο ταχύτερος όλων, λόγω ποινής 5 θέσεων ξεκίνησε σήμερα από την έκτη θέση (εξαιτίας αναβαθμίσεων στο μονοθέσιο). Το εναρκτήριο grid του αγώνα ήταν: Verstappen – Russell – Norris – Hadjar – Lindblad – Antonelli – Lawson – Gasly – Colapinto – Leclerc.

Πως κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Ολλανδός θα εκκινήσει πολύ καλά και θα προστατέψει την πρώτη θέση του με πείσμα, καθώς μην ξεχνάμε πως “μάχεται” για την δεύτερη θέση του πρωταθλήματος οδηγών. Δείτε την “καθαρή” εκκίνηση στο Λας Βέγκας.

LIGHTS OUT IN VEGAS! WATCH THE RACE START 🎥 #F1 #LasVegasGP https://t.co/VaZiRYESYD — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Ήδη όμως από τον πρώτο γύρο, η διάθεση του Russell να μην αφήσει τον Ολλανδό είναι ξεκάθαρη, κάνοντας επιθέσεις σε κάθε ευκαιρία και αλλάζοντας μάλιστα την πρωτιά εναλλάξ με τον Verstappen για αρκετό διάστημα. Απίστευτο θέαμα αλλά και πείσμα από τους δύο κορυφαίους οδηγούς, με κανέναν να μην κάνει πίσω.

Max and George scrapping for the lead! ⚔️😮 #F1 #LasVegasGP https://t.co/cSol3VrMRA — Formula 1 (@F1) November 22, 2026



Αρκετά γρήγορα, στην πρώτη τριάδα θα έρθει να προστεθεί και η δεύτερη Red Bull, αυτή του Hadjar, που μάλιστα θα μπει ανάμεσα στο μονοθέσιο του πρωτοπόρου Verstappen και του τρίτου Russell (οι διαφορές ανάμεσα και στους τρεις πρώτους οδηγούς είναι μόλις 0.3 δευτ.).

Οι αποστάσεις μεταξύ πολλών οδηγών είναι ελάχιστες ακόμα και πιο πίσω στο grid, με χαρακτηριστική την παρακάτω φωτογραφία όπου οι δύο Ferrari, οι δύο McLaren αλλά και ο Colapinto, είναι πραγματικά ο ένας δίπλα στον άλλον. Όλοι για μία θέση. Όλοι στο κυνήγι των βαθμών.

Παράλληλα, ο Hamilton θα δεχθεί τελικά ποινή 10 δευτ. καθώς στο γύρο 12 θα προσπεράσει τον Norris, χρησιμοποιώντας σημείο εκτός πίστας. Δείτε το στιγμιότυπο.

⏪ Rewind to Lap 12 🚨 Hamilton has been handed a 10-second penalty for leaving the track and gaining an advantage in this battle with Norris #F1 #LasVegasGP https://t.co/jPhgdgnSDJ — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Στον γύρο 19, θα υπάρξει επαφή μεταξύ των Perez (Cadillac) και Rafael Camara (Haas) με αποτέλεσμα να τεθεί ο αγώνας σε καθεστώς Safety Car. Κατά τη διάρκεια αυτού, ο πολυ καλός μέχρι εκείνη την ώρα Lindblad, θα χάσει τον έλεγχο και θα χτυπήσει με το μονοθέσιο του, στις μπαριέρες, βγαίνοντας εκτός αγώνα και παρατείνοντας τη διάρκεια του SC. Παράλληλα ο Perez θα εγκαταλείψει ενώ ο Camara θα συνεχίσει τον αγώνα, αφού πρώτα επισκεφθεί τα pits.

Ο αγώνας θα επιστρέψει σε αγωνιστική δράση στο γύρο 26 (από τους 50), σε μία “επανάληψη” της πρώτης εκκίνησης, με τον Verstappen μπροστά και τον Russell να μην τον αφήνει να πάρει ανάσα. Οι δυο τους θα προσφέρουν απίστευτο θέαμα, αλλάζοντας χέρια την πρώτη θέση για αρκετούς συνεχόμενους γύρους. Παράλληλα οι αποστάσεις και μεταξύ των υπόλοιπων οδηγών έχουν μηδενιστεί, φέρνοντας μάχες στο χιλιοστό.

🎥 Box office from Max and George #F1 #LasVegasGP https://t.co/124HgMah3w — Formula 1 (@F1) November 22, 2026



Στον 38ο γύρο, για μία ακόμη φορά, η μία Ferrari επηρεάζει τον αγώνα της άλλης, καθώς θα έχουν επαφή μεταξύ τους. Υπαίτιος ο Leclerc ο οποίος θα δεχθεί ποινή 10 δευτ. Δείτε το λάθος του, που χάλασε σε μεγάλο βαθμό τον αγώνα του Hamilton.

Here’s what happened between Lewis and Charles 🎥 #F1 #LasVegasGP https://t.co/RIzSRFH3c1 — Formula 1 (@F1) November 22, 2026



Οι μάχες ασταμάτητες, οι προσπεράσεις πραγματικά εκατοντάδες, με το θέαμα να είναι πρωτοφανές. Οι αποστάσεις μεταξύ των πρώτων πέντε οδηγών είναι κάτω από το δευτερόλεπτο και οι θέσεις εναλάσσονται συνεχώς, μη εξαιρουμένης και της πρώτης. Η παρακάτω φωτογραφία “μιλάει” από μόνη της για την δράση στο σημερινό GP.

Στους τρεις τελευταίους γύρους, Antonelli – Verstappen – Russell αλλάζουν την πρώτη θέση συνεχώς, μέχρι που τελικά στον 48ο γύρο ο Russell θα χάσει τα φρένα και θα βγει εκτός πίστας (θα συνεχίσει τον αγώνα χάνοντας χρόνο και φυσικά πολλές θέσεις) με την μάχη της πρωτιάς να “περιορίζεται” στους Verstappen -Antonelli – Piastri – Norris.

George hits the barrier 🎥 #F1 #LasVegasGP https://t.co/H7Zw9mDOKj — Formula 1 (@F1) November 22, 2026



Στον τελευταίο γύρο, ο Antonelli ενώ βρίσκεται δεύτερος πίσω από τον Ολλανδό και κυνηγά ουσιαστικά την πρώτη θέση, ξαφνικά θα τον περάσουν και οι δύο McLaren με τους Norris και Piastri να συμπληρώνουν το βάθρο, κάνοντας το 2-3 μετά από καιρό.

Max’s winning moment 🏆 #F1 #LasVegasGP https://t.co/V1O4nXQF3z — Formula 1 (@F1) November 22, 2026



Τελική κατάταξη:

Εγκαταλείψεις: Perez – Lindblad – Albon (δεν ξεκίνησε)

Επόμενο GP, 27-29 Νοεμβρίου στο Κατάρ.