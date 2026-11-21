Ο 22χρονος Ιταλός οδηγός της Mercedes κυριάρχησε στις κατατακτήριες δοκιμές του 21ου γύρου της F1, ωστόσο η ποινή πέντε θέσεων στέλνει τον Max Verstappen στην κορυφή της εκκίνησης και τον Antonelli στην 6η θέση. Η μάχη ήταν ανάμεσα στις Mercedes, στις Red Bull και τις McLaren. Δυστυχώς στο Las Vegas η Ferrari απογοήτευσε.

Αν είναι δυνατόν ο Lewis Hamilton και ο Charles Leclerc να μένουν εκτός της πρώτης δεκάδας. Παρότι οι δύο οδηγοί της Scuderia θα κερδίσουν από μία θέση στην εκκίνηση λόγω της ποινής του Antonelli και Piastri, οι «τιφόζι» απογοητεύθηκαν. Η εμφάνιση της ομάδας τους απείχε πολύ από τις προσδοκίες της ομάδας.

Ο Antonelli έκανε στο τέλος των χρονομετρημένων δοκιμών, σε στεγνό οδόστρωμα, έναν εντυπωσιακό γύρο και με το 1:33.893 κέρδισε την pole position. Με διαφορά 0.258 του δευτερολέπτου ακολούθησε ο Max Verstappen και τρίτο καλύτερο χρόνο έκανε ο George Russell.

Οι χρόνοι

Ωστόσο η σειρά της εκκίνησης δεν θα είναι αυτή που δημιουργήθηκε από τις κατατακτ΄΄ηριες δοκιμές. Ο 22χρονος Ιταλός επειδή η ομάδα του έκανε κάποιες αλλαγές σε μηχανικά μέρη στη μονάδα ισχύος, τιμωρήθηκε με πέντε θέσεις και θα εκκινήσει από την 6η θέση.

Ο Max Verstappen (Red Bull) «κληρονομεί» την pole position και θα έχει δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης τον George Russell (Mercedes). Στη δεύτερη σειρά του grid θα παραταχθούν ο Lando Norris (McLaren) και o Isack Alexandre Hadjar (Red Bull).

Τον έκτο ταχύτερο χρόνο πέτυχε ο Arvid Lindblad (Racing Bulls), μπροστά από τον Oscar Piastri (McLaren), ο οποίος ωστόσο θα χάσει σημαντικό έδαφος στην εκκίνηση λόγω ποινής 10 θέσεων. Τη δεκάδα των κατατακτήριων —την οποία μοιράστηκαν αποκλειστικά μονοθέσια με κινητήρες Mercedes και Ford— συμπλήρωσαν ο Liam Lawson (Racing Bulls) και οι δύο Alpine των Pierre Gasly και Franco Colapinto.

Η σειρά της εκκίνησης

Στο practice 3 κυριάρχησε ο Russell. Είχε ρυθμό και δεν έκανε λάθη.

Μάχη για τη 2η θέση και το κλειδί της στρατηγικής

Με τρία Grand Prix να απομένουν για την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν της F1, η μάχη για τη 2η θέση στο πρωτάθλημα των οδηγών παραμένει ανοιχτή ανάμεσα σε τρεις διεκδικητές. Ο Verstappen προηγείται με 279 βαθμούς, έχοντας όμως σε απόσταση αναπνοής τους Russell και Hamilton, οι οποίοι ακολουθούν με 262 και 261 βαθμούς αντίστοιχα, γεγονός που δίνει ιδιαίτερη βαθμολογική βαρύτητα στον αγώνα του Las Vegas.

Αύριο, Κυριακή, 22 Νοεμβρίου, ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 06.00 το πρωί (ώρα Ελλάδος). Οι οδηγοί θα κληθούν να καλύψουν στη διαδρομή μήκους 6,201 χλμ, σε 50 γύρους, συνολική απόσταση 309,959 χλμ. Ο αγώνας περνάει μπροστά από εμβληματικά κτίρια όπως το Caesars Palace, το Bellagio και το Venetian

Τον αγώνα θα μεταδώσουν απευθείας τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV Pro ενώ μπορείτε να τον παρακολουθήσετε και από το ελεύθερο κανάλι του Ant1.