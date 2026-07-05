Και τι δεν είχε το σημερινό Grand Prix στο Silverstone!

Ο Leclerc κατάφερε να “κλέψει” την πρώτη θέση από τον Poleman Kimi Antonelli κατά την εκκίνηση, και παρέμεινε πρώτος μέχρι το τέλος, σημειώνοντας την πρώτη του φετινή νίκη και δεύτερη της Ferrari στη σεζόν. Ταυτόχρονα, το 19χρονο αστέρι της Mercedes, λόγω βλάβης θα χάσει την δεύτερη θέση που διατηρούσε σχεδόν σε όλο τον αγώνα και θα τερματίσει στη 16η θέση της κατάταξης (αφού έλαβε και ποινή 5 δευτ.). Το “παράδοξο” της ημέρας είναι πως παρά τις απίστευτες και στο όριο μάχες μεταξύ των Verstappen – Hamilton – Russell, τελικά ο Ολλανδός θα βγει εκτός πίστας και θα εγκαταλείψει από δικό του λάθος, μόλις τέσσερις γύρους πριν τον τερματισμό. Έτσι, το σημερινό βάθρο του εντυπωσιακού αγώνα, συμπλήρωσαν οι Leclerc, Russell και Hamilton, υπό καθεστώς… Safety Car.

Η τελική, πρώτη δεκάδα μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.

Δείτε παρακάτω τι συνέβη στον αγώνα με λεπτομέρειες.

Η πίστα

Στο Silverstone Circuit διεξήχθη και ο πρώτος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το 1950, με την πίστα να παραμένει μία από τις ταχύτερες του Πρωταθλήματος, με εμβληματικές στροφές όπως οι Copse, Maggotts και Becketts. Η πίστα έχει μήκος 5.891χλμ. με 18 στροφές και οι οδηγοί καλύπτουν σε 52 γύρους, 306.198χλμ.

Θεατές 3ημέρου: 564.000

Θερμοκρασία οδοστρώματος: 41 Βαθμοί Κελσίου

Θερμοκρασία αέρα: 24 Βαθμοί Κελσίου

Η σειρά εκκίνησης

Ο 19χρονος Kimi Antonelli δεν είχε αντίπαλο μέχρι σήμερα. Αφού κέρδισε και το Sprint το απόγευμα του Σαββάτου, κέρδισε και την Pole Position για τον σημερινό αγώνα. Έτσι το αστέρι της Mercedes ξεκινούσε σήμερα από την πρώτη θέση του εναρκτήριου Grid, με τις δύο Ferrari των Leclerc και Hamilton να ακολουθούν στις θέσεις 2 και 3. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωναν οι Russell, Hadjar, Norris, Verstappen, Piastri, Lindbland, Lawson.

Πώς κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Kimi Antonelli δεν θα εκκινήσει καθόλου καλά, και έτσι θα τον περάσουν και οι δύο Ferrari με τον Leclerc πρώτο και τον Hamilton δεύτερο. Παράλληλα και ο Russell θα προσπαθήσει να περάσει τον τρίτο Antonelli, ανεπιτυχώς όμως, ενώ θα υπάρξει επαφή μεταξύ των Albon και Bearman αλλά και μεταξύ των Piastri και Lawson.



Μετά από δύο γύρους, πρώτος με διαφορά ασφαλείας είναι ο Leclerc, δεύτερος ο Hamilton, τρίτος ο Antonelli, τέταρτος ο Russell, ενώ ακολουθούν οι Hadjar και Verstappen, με το Norris έβδομο.

Παράλληλα ο Piastri θα μπει στα pits, καθώς από την επαφή του στην εκκίνηση με τον Lawson, θα πάθει ζημιά στην εμπρός αεροτομή, κάτι που θα αλλαχθεί, αλλά με μεγάλο τίμημα στο χρόνο. Πλέον ο οδηγός της McLaren στην προτελευταία θέση, μπροστά μόλις από τον Albon, ο οποίος μπήκε επίσης στα pits, λόγω της δικής του επαφής με τον Bearman στην πρώτη στροφή. Μάλιστα ο Albon θα δεχθεί και ποινή 10 δευτ. για πρόκληση της επαφής.

Ο Hamilton θα λάβει ποινή 5 δευτ. λόγω ταχύτερης από το κανονικό εκκίνησης (jump start) τα οποία θα εκτίσει στο πρώτο pit stop.

🚨 Lewis Hamilton has been given a five-second penalty for a false start Here’s the moment 👇#F1 #BritishGP pic.twitter.com/2aI6Hvoc5C — Formula 1 (@F1) July 5, 2026

Με τους πρώτους 10 γύρους να έχουν ολοκληρωθεί, όλοι οι οδηγοί παραμένουν στην “μάχη” με τον Leclerc να έχει απόσταση 3.8 δευτ. από τον δεύτερο Hamilton, ενώ ακολουθεί τρίτος ο Antonelli, τέταρτος ο Russell και πέμπτος ο Verstappen. Στην 7η θέση ο Norris και στην 21η ο Piastri.

Τελικά ο Antonelli θα περάσει τον Hamilton και θα βρεθεί δεύτερος, πίσω από τον Μονεγάσκο.

Παράλληλα ο Verstappen για αρκετούς γύρους θα “κυνηγήσει” και τελικά θα περάσει τον Russell, περνώντας στην τέταρτη θέση, πίσω από τον Hamilton. Κατευθείαν όμως ο Ολλανδός θα μπει για pit stop, ανοίγοντας ουσιαστικά τον “χορό” των αλλαγών ελαστικών, στο γύρο 18.

Στο γύρο 22, ο αγώνας θα τεθεί σε καθεστώς Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας για ελάχιστα δευτερόλεπτα, καθώς μία ομπρέλα θεατή θα παρασυρθεί από τον αέρα και θα προσγειωθεί στην πίστα. Ευτυχώς, δεν θα επηρεαστεί η ροή του αγώνα.

O Hamilton θα μπει για αλλαγή ελαστικών και θα εκτίσει την ποινή των 5 δευτ. που δέχθηκε λόγω jump start στην εκκίνηση, χάνοντας δύο θέσεις. Δύο γύρους μετά θα ακολουθήσει και ο πρωτοπόρος Leclerc, αφήνοντας προσωρινά την πρωτιά στον Antonelli (μέχρι να μπει και αυτός για αλλαγή ελαστικών).

Απίστευτη μονομαχία μεταξύ των Hamilton και Russell για την τέταρτη θέση. Ο επτάκις πρωταθλητής θα περάσει αρχικά, όμως ο Russell θα ξανακερδίσει την θέση και θα βρεθεί πίσω από τον Verstappen. Η μάχη όμως θα συνεχιστεί και στον επόμενο γύρο, με τον Hamilton να ξαναπερνάει. Έκρηξη αδρεναλίνης με εκ νέου εναλλαγή θέσεων. Μία βρετανική μονομαχία που έχει ξεσηκώσει το πλήθος.



Ο Russell θα μπει για αλλαγή ελαστικών, και το επόμενο “θύμα” του Hamilton είναι ο Verstappen, τον οποίο και θα περάσει για την τρίτη θέση. Κατευθείαν ο Ολλανδός θα μπει για αλλαγή ελαστικών, ενώ ταυτόχρονα θα έχουμε και την πρώτη εγκατάλειψη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Hulkenberg της Audi, θα μείνει από κινητήρα, λίγο πριν το pit lane, και ο αγώνας θα τεθεί σε καθεστώς Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας για ένα γύρο.

Here’s Antonelli coming into the pits for initial repairs Sound on 🔉#F1 #BritishGP pic.twitter.com/o2KZZDDApU — Formula 1 (@F1) July 5, 2026

Μεγάλη ατυχία για το 19χρονο αστέρι της Mercedes, καθώς λόγω βλάβης στο μονοθέσιό του (πιθανότατα ανάρτηση), θα αναγκαστεί να μπει δυο φορές στα pits λόγω βλάβης, χάνοντας πολλές θέσεις. Πάντως, προς τιμήν του, δεν εγκατέλειψε και πάλεψε μέχρι το τέλος, ακόμη κι αν έλαβε ποινή 5 δευτ. καθώς, λόγω της βλάβης, βγήκε αρκετές φορές εκτός ορίων της πίστας.



Στο γύρο 48, μόλις τέσσερις πριν το τέλος του αγώνα, ο Verstappen θα χάσει τον έλεγχο και θα βρεθεί στο χώμα, εγκαταλείποντας τον αγώνα και φέρνοντας το πρώτο Safety Car του αγώνα. Η αγωνιστική δράση δεν θα επιστρέψει ποτέ και ο αγώνας θα ολοκληρωθεί υπό καθεστώς Safety Car με αποτέλεσμα ο Leclerc να αντικρίσει πρώτος την καρό σημαία, μπροστά από τους Russell και Hamilton.

Τελική κατάταξη: Leclerc – Russell – Hamilton – Norris – Hadjar – Lawson – Lindbland – Bortoletto – Colapinto – Gasly – Piastri – Sainz – Bearman – Ocon – Perez – Antonelli -Bottas – Alonso – Stroll

Εγκαταλείψεις: Hulkenberg – Albon – Verstappen

Επόμενο GP στις 17-19 Ιουλίου, στο Βέλγιο.