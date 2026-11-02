Και τι δεν είχε το σημερινό GP της Formula 1 στο Μεξικό. Δύο εκκινήσεις, Safety Cars, πολλές εγκαταλείψεις και ακόμα περισσότερες μάχες από τις οποίες νικητής βγήκε ο Max Verstappen. Ο Ολλανδός τόσο στην πρώτη όσο και στην δεύτερη εκκίνηση (μετά την κόκκινη σημαία λόγω του ατυχήματος του Bottas), εκμεταλλεύτηκε την ενδοοικογενειακή μάχη των δύο Ferrari βρήκε την ευκαιρία να πάρει και τελικά να κρατήσει την πρώτη θέση. Η επιθετικότητα του Leclerc εντός πίστας απέναντι στον Hamilton, φαίνεται πως θα συνεχιστεί και εκτός πίστας, με τον βρετανό να δείχνει έκδηλα τα νεύρα του προς την ομάδα και τον συμπαίκτη του.

Στα του αγώνα τώρα, συνολικά πέντε μονοθέσια εγκατέλειψαν, ενώ ο Bottas αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο ιατρικό κέντρο για εξετάσεις, μετά από τα 15 G που δέχθηκε πέφτοντας στις μπαριέρες, λόγω βλάβης στην ανάρτηση.

Όλα τα παραπάνω θα τα δείτε αναλυτικά και με την ανάλογη χρονολογική σειρά στο κείμενο που ακολουθεί, όμως αυτό που έχει σημασία είναι πως ο Antonelli τερμάτισε τρίτος και εξασφάλισε μαθηματικά το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

WHAT A MOMENT! 🙌 Now he can celebrate 🎉 #F1 #MexicoGP https://t.co/lCDUXuJSeU — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Ο 20χρονος Kimi Antonelli μόλις έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία του αθλήματος.

The joy. The elation. Kimi Antonelli, you have made history today 😮‍💨 #F1 #MexicoGP https://t.co/wl85T05JF9 — Formula 1 (@F1) November 1, 2026



Η πίστα

Η πίστα Autodromo Hermanos Rodriguez, κατασκευάστηκε το 1959 και βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Σε αυτές τις συνθήκες, ο αραιός αέρας αλλάζει όλα τα δεδομένα. Η συνολική διαδρομή της πίστας είναι 4,304χλμ. και οι αγωνιζόμενοι σε 71 γύρους καλύπτουν 305.354χλμ.

Η σειρά εκκίνησης

Ο Hamilton με τον απόλυτο χρόνο (1:16.514) κατέκτησε την πρώτη του pole position με τη Ferrari και σήμερα ξεκίνησε από την πρώτη θέση του grid. Στη δεύτερη θέση ο George Russell ενώ στην τρίτη βρισκόταν η δεύτερη Ferrari, του Leclerc. Την πρώτη δεκάδα του εναρκτήριου grid συμπλήρωναν οι Antonelli, Verstappen, Norris, Hadjar, Lidblad, Gasly, Hulkenberg.

Θεατές 3ημέρου: 405.363

Θερμοκρασία αέρα: 27 Βαθμοί Κελσίου

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Πως κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Hamilton θα εκκινήσει πολύ καλά και θα στρίψει πρώτος στο τέλος της μεγάλης ευθείας (800μ.). Πίσω του θα βρεθεί ο Leclerc ο οποίος θα περάσει γρήγορα τον George Russell και θα επιτεθεί στον Hamilton. Αυτή η μάχη, στα μέσα του γύρου θα φέρει τον Leclerc στην πρώτη θέση ενώ την “ενδοοικογενειακή” μαχή θα εκμεταλλευτεί ο Verstappen ο οποίος θα περάσει τον Hamilton και θα βρεθεί δεύτερος, πίσω από τον Leclerc. Παράλληλα θα υπάρξει και μία μικροεπαφή με τον George Russell που θα φέρει τον Hadjar στην τελευταία θέση, αλλά θα συνεχίσουν και οι δύο τον αγώνα.

Slipstreaming begins! 💨 This is how the Grand Prix start unfolded in Mexico 👀 #F1 #MexicoGP https://t.co/UCmsUAgKgE — Formula 1 (@F1) November 1, 2026



Μετά τους πρώτους δύο γύρους, η πρώτη 10άδα είναι: Leclerc – Verstappen – Hamilton – Antonelli – Russell – Lidblad – Colapinto – Norris – Piastri – Hulkenberg.

Το προσπέρασμα του Leclerc στον Hamilton, εξετάζεται από τους αγωνοδίκες, καθώς και τα δύο μονοθέσια βγήκαν εκτός πίστας και ο Βρετανός παραπονέθηκε πως ο teammate του τον ώθησε εκτός πίστας.

THIS MOMENT! 😱 Here is the first lap move from Leclerc on Hamilton, which is currently under investigation 👇 #F1 #MexicoGP https://t.co/IX0YtniiKo — Formula 1 (@F1) November 1, 2026



Η πρώτη εγκατάλειψη του αγώνα θα έρθει ήδη από τον 6ο γύρο, όταν και ο Alonso θα αποσύρει το μονοθέσιο του με κάποιο πρόβλημα στην υβριδική μηχανή. Στον επόμενο γύρο θα ακολουθήσει η εγκατάλειψη και της δεύτερης Aston Martin, αυτή του Stroll. Ο ίδιος δεν θα καταφέρει να φτάσει στα pits και έτσι ο αγώνας θα τεθεί σε καθεστώς εικονικού αυτοκινήτου ασφαλειας, μέχρι να απομακρυνθεί το μονοθέσιο του.

Ο αγώνας θα επιστρέψει σε κανονικό ρυθμό στον γύρο 8 με τον Leclerc θα έχει διαφορά 2 δευτ. από τον δεύτερο Verstappen.

Τελικά οι αγωνοδίκες έκριναν πως ο Leclerc πήρε την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο από τον Hamilton βγαίνοντας εκτός πίστας και του βεβαίωσαν ποινή 5 δευτ.

Παράλληλα ο George Russell θα δεχθεί ποινή 10 δευτ. για την επαφή του με τον Hadjar στον πρώτο γύρο.

TEN-SECOND PENALTY 🚨 Russell is handed a time penalty for this clash with Hadjar on the first lap ⬇️ #F1 #MexicoGP — Formula 1 (@F1) November 1, 2026



Μία επαφή που έριξε τον Hadjar στην τελευταία θέση.

Ο Norris απειλεί για αρκετούς γύρους τον 5ο Russell, την ώρα που οδηγοί χαμηλότερα στην κατάταξη, άρχισαν να επισκέπτονται τα pits για αλλαγές ελαστικών. Την ίδια ώρα (γύρος 21), ο πρωτοπόρος Leclerc, έχει φτάσει τη διαφορά του από τον δεύτερο Verstappen στα 5 δευτ. όσα και η ποινή που θα πρέπει να εκτίσει σε pit stop (για την προσπέραση στον Hamilton).

Πολύ καλη προσπάθεια και από τον Hadjar, ο οποίος από την τελευταία θέση που βρέθηκε στον πρώτο γύρο μετά την επαφή του με τον Russell, έχει ανεβεί στην 14η στο γύρο 21. Την ίδια ώρα ο Norris θα μπει για αλλαγή ελαστικών και θα βάλει τη μέση γόμα.

Τελικά ο Leclerc θα μπει να εκτίσει την ποινή του και να αλλάξει ελαστικά στον γύρο 28, παράλληλα με τον Verstappen και θα επιστρέψουν στην πίστα στις θέσεις 6 και 5 αντίστοιχα. Στον επόμενο γύρο θα ακολουθήσει και ο Hamilton.

Πλέον, στο γύρο 44/71 και με όλους τους οδηγούς να έχουν αλλάξει ελαστικά (και όσους είχαν ποινή να την έχουν εκτίσει), η κατάταξη είναι: Verstappen – Leclerc – Hamilton – Antonelli – Norris – Russell – Piastri – Lindblad – Colapinto – Gasly.

Η εξέλιξη του αγώνα θα αλλάξει δραματικά στον 45ο γύρο.

Onboard with Valtteri Bottas for a sizeable crash at Turn 1 😱💥 He is out of the car and ok #F1 #MexicoGP https://t.co/XLqppzQCnL — Formula 1 (@F1) November 1, 2026



Ο Bottas θα χάσει τον έλεγχο του μονοθεσίου του, έπειτα από πρόβλημα στην ανάρτηση, και θα προσκρούσει με δύναμη στις προστατευτικές μπαριέρες. Το ατύχημα θα οδηγήσει αρχικά στην είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας και στη συνέχεια στη διακοπή του αγώνα με κόκκινη σημαία.

Δεύτερη εκκίνηση του αγώνα (με 24 γύρους να απομένουν)

The race restarts! 💨 Verstappen retains his lead but it’s an epic start from Hamilton 👀 #F1 #MexicoGP https://t.co/IP0XQ0OKtv — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Τα 19 πλέον μονοθέσια πήραν τη θέση τους στο grid. Τα πέντε φώτα έσβησαν για δεύτερη φορά σήμερα. Ο Verstappen θα προστατέψει την πρώτη του θέση, ενώ τα δύο Ferrari θα παλέψουν όπως και στην πρώτη εκκίνηση. Ο Leclerc όμως θα έχει μπλοκάρισμα στα φρένα, και όχι μόνο θα χάσει την δεύτερη θέση από τον Hamilton, αλλά και την τρίτη από τον Antonelli.

Ο Hamilton επιτίθεται στον πρωτοπόρο Verstappen, ενώ παράλληλα θα έρθει η τέταρτη εγκατάλειψη του αγώνα. Ο Bearman θα οδηγήσει το μονοθέσιο του στα pits στο γύρο 55, χωρίς να επηρεάσει τη ροή του αγώνα, μετά από επαφή που είχε με τον Hulkenberg. Μεγάλης διάρκειας μάχη μεταξύ Leclerc και Norris για την τέταρτη θέση, με τον Μονεγάσκο να αμύνεται εξαιρετικά.

Θα έχουμε εκ νέου Safety Car καθώς ο Lindblad της Racing Bull θα βρεθεί στις μπαριέρες, στη στροφή δύο μετά από επαφή με τον Piastri. Μία επαφή που θα λαβώσει και το μονοθέσιο του Piastri, ο οποίος όμως θα συνεχίσει τον αγώνα.

Lindblad and Piastri collide in dramatic fashion! 😮💥 This incident brought out the Safety Car in Mexico ⚠️ #F1 #MexicoGP https://t.co/iVhCoGTgYC — Formula 1 (@F1) November 1, 2026



Το SC θα βγει από την πίστα στο γύρο 62 και ο Verstappen θα δώσει το ρυθμό. Κολλημένος πίσω του ο Hamilton και στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Antonelli. Δεν υπήρξαν προσπεράσεις κατά την επιστροφή της δράσης μετά την αποχώρηση του Safety Car. Απομένουν 8 γύροι για την καρό σημαία με τον Hamilton να κυνηγά τον πρωτοπόρο Verstappen, ενώ ο Antonelli έχει απόσταση ασφαλείας από τον τέταρτο Leclerc.

Στους γύρους που ακολούθησαν δεν υπήρξε προσπέραση και έτσι ο Verstappen θα αντικρίσει πρώτος την καρό σημαία, αφήνοντας δεύτερο τον Hamilton και τρίτο τον Antonelli. Έναν Antonelli που με τους βαθμούς αυτούς, εξασφαλίζει μαθηματικά τον παγκόσμιο τίτλο. Στη δεύτερη σεζόν του στη Formula 1 και σε ηλικία μόλις 20 ετών, θα γράψει ιστορία ως ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία του αθλήματος.

NEW RECORD 🎶 Kimi Antonelli is the youngest-ever F1 champion! 🏆 🎵 Sarà perché ti amo by Ricchi e Poveri 🇮🇹 #F1 #MexicoGP https://t.co/hkaUgxzSYS — Formula 1 (@F1) November 1, 2026



Τελική κατάταξη: Verstappen – Hamilton – Antonelli – Leclerc – Norris – Russell – Piastri – Colapinto – Lawson – Gasly – Bortoleto – Hadjar – Hirakawa – Albon – Sainz – Hulkenberg – Perez

Εγκαταλείψεις: Alonso – Stroll – Bottas – Bearman – Lindblad

Επόμενο GP 6-8 Νοεμβρίου 2026, στη Βραζιλία.