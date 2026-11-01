Κόκκινη σημαία και διακοπή αγώνα στο GP της Formula 1 στο Μεξικό που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Στο γύρο 46, από τους συνολικά 71 του αγώνα, ο Balterri Bottas θα πέσει με πολλά χιλιόμετρα στις προστατευτικές μπαριέρες, δεχόμενος πάνω από 15 G. Πιο συγκεκριμένα, στο φρενάρισμα της μεγάλης ευθείας (800μ.) θα σπάσει η μπροστά αριστερή ανάρτηση με αποτέλεσμα το μονοθέσιο να πέσει ακυβέρνητο στις μπαριέρες με τεράστια ταχύτητα.

Onboard with Valtteri Bottas for a sizeable crash at Turn 1 😱💥 He is out of the car and ok #F1 #MexicoGP https://t.co/XLqppzQCnL — Formula 1 (@F1) November 1, 2026



Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, ενώ τα μονοθέσια μπήκαν στο pit lane και οι οδηγοί έχουν βγάλει τα κράνη τους, περιμένοντας τη νέα ώρα έναρξης. Η κατάταξη είναι: Verstappen – Leclerc – Antonelli – Hamilton – Norris – Russell.

📻 “We’ve got big problems…” Hamilton sounding very unimpressed over the radio 😳 #F1 #MexicoGP https://t.co/nsYtQ13IQi — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Η καθυστέρηση αφορά την απομάκρυνση του μονοθεσίου αλλά και την επισκευή της μπαριέρας.