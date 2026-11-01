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Κόκκινη σημαία και διακοπή αγώνα στο GP της Formula 1 στο Μεξικό που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Στο γύρο 46, από τους συνολικά 71 του αγώνα, ο Balterri Bottas θα πέσει με πολλά χιλιόμετρα στις προστατευτικές μπαριέρες, δεχόμενος πάνω από 15 G. Πιο συγκεκριμένα, στο φρενάρισμα της μεγάλης ευθείας (800μ.) θα σπάσει η μπροστά αριστερή ανάρτηση με αποτέλεσμα το μονοθέσιο να πέσει ακυβέρνητο στις μπαριέρες με τεράστια ταχύτητα.


Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, ενώ τα μονοθέσια μπήκαν στο pit lane και οι οδηγοί έχουν βγάλει τα κράνη τους, περιμένοντας τη νέα ώρα έναρξης. Η κατάταξη είναι: Verstappen – Leclerc – Antonelli – Hamilton – Norris – Russell.

Η καθυστέρηση αφορά την απομάκρυνση του μονοθεσίου αλλά και την επισκευή της μπαριέρας.

 

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