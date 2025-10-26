Του Γιώργου Παλληκάρη

Σε έναν εκπληκτικό αγώνα που “έπεσαν κορμιά”, ο Norris δεν απειλήθηκε στιγμή. Έκανε καλή εκκίνηση και μέχρι να δει την καρό σημαία, δεν ξαναείδε μονοθέσιο στον καθρέφτη του. Και ο Leclerc με τη σειρά του ήταν πολύ σταθερός και άντεξε τελικά την ασφυκτική πίεση του τρίτου Ολλανδού. Οι μάχες ήταν πολλές, η εκκίνηση επεισοδιακή, και το μοναδικό Safety Car εμφανίστηκε στον τελευταίο γύρο. Άξιος αναφοράς ο τέταρτος Bearman που έκανε εκπληκτικό αγώνα, ενώ να θυμίσουμε πως αυτή η νίκη του Norris, τον φέρνει στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος οδηγών. Ένα βαθμό μπροστά από τον Piastri και 36 από τον Verstappen.

Η πίστα

Η Η ιστορική πίστα κατασκευάστηκε το 1963 και την ίδια χρονιά φιλοξένησε το πρώτο της Grand Prix, με νικητή τον θρυλικό Τζιμ Κλαρκ. Με μήκος 4.303 μέτρα, βρίσκεται σε υψόμετρο 2.200 μέτρων, περιλαμβάνει 17 κυρίως αργές στροφές καθώς και δύο μεγάλες ευθείες με αντίστοιχες ζώνες Drag Reduction System (DRS). Οι οδηγοί σε 71 γύρους καλύπτουν 305,584χλμ. με το ρεκόρ γύρου να κατέχει από το 2021 ο Valterri Bottas με 1:17.774 Να πούμε πάντως πως λόγω της μειωμένης πυκνότητας του αέρα, μειώνεται τόσο η αεροδυναμική απόδοση των μονοθεσίων (περίπου -20%), όσο και οι αεροδυναμικές αντιστάσεις.

Η σειρά εκκίνησης



Στο Qualifying o Lando Norris έκανε τον καλύτερο χρόνο και τον ακολούθησαν οι Charles Leclerc και Lewis Hamilton. Έτσι, το σημερινό grid της εκκίνησης ήταν: Norris – Leclerc – Hamilton – Russell – Verstappen – Antonelli – Piastri – Hadjar – Bearman – Tsunoda

Θερμοκρασία αέρα: 28 Βαθμοί Κελσίου

28 Βαθμοί Κελσίου Θερμοκρασία οδοστρώματος: 52 Βαθμοί Κελσίου

52 Βαθμοί Κελσίου Θεατές 3ημέρου: 401.000

Πως κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Norris θα εκκινήσει καλά και θα κρατηθεί πρώτος μέχρι το τέλος της ευθείας, προστατεύοντας την πρώτη θέση. Στην πρώτη στροφή θα χάσει τα φρένα ο 5ος Verstappen, και θα την “ισιώσει” συνεχίζοντας εκτός πίστας από το γρασίδι και στο γυρισμό θα βρεθεί μπροστά από τον Russell, ανεβαίνοντας τέταρτος . Ο Βρετανός ζητάει πίσω την θέση του αλλά μάταια, ενώ οι τρείς πρώτοι παρέμειναν ως είχαν: Norris – Leclerc – Hamilton.

It’s a CRAZY first corner on the first lap in Mexico! 😱 Here’s how it unfolded… 👇#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/QOJfaKmusg — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Ταυτόχρονα, κατά την εκκίνηση, ο Lawson θα έχει επαφή και θα χάσει την μισή αεροτομή, για αυτό και θα πάει στα pits όπου και θα την αντικαταστήσουν, τελικά όμως θα αποφασισθεί να αποσυρθεί το μονοθέσιο του.

Εντυπωσιακή εκκίνηση για τον Bearman που από 9ος, θα βρεθεί 6ος. μπροστά από Antonelli και Tsunoda, και τελικά στο 6ο γύρo, θα φτάσει 4ος, μπροστά από τον Ολλανδό (ο οποίος είχε ένα τζαρτζάρισμα στην προσπάθεια του να περάσει τον Hamilton και θα βρεθεί ξανά εκτός πίστας).

Lewis 🆚 Max 😮‍💨 There’s minor contact between the pair of them at Turn 1! 💥#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/FtUjRlj6Fd — Formula 1 (@F1) October 26, 2025



Τρομερές μάχες στους 10 πρώτους γύρους για τις θέσεις 4-5-6 με τους οδηγούς να “παλεύουν” να μείνουν στα όρια της πίστας (υπάρχουν αρκετές 90 μοιρών). Πλέον η κατάταξη είναι: Norris – Leclerc – Hamilton – Bearman – Verstappen – Antonelli – Russell – Piastri – Tsunoda – Ocon. Ο πρωτοπόρος Norris έχει ήδη 7 δευτ. διαφορά από τον δεύτερο Μονεγάσκο.

Τελικά ο Lewis Hamilton θα δεχθεί ποινή 10 δευτ. για το γεγονός πως στον 6ο γύρο, βγήκε εκτός πίστας στο γρασίδι και τελικά επέστρεψε στην πίστα, αλλά όχι από το σημείο που έπρεπε… Ο ίδιος δήλωσε πως δεν είχε αρκετή πρόσφυση στο γρασίδι για να πάρει τον προκαθορισμένο δρόμο γυρισμού.

Ο Βρετανός, στον γύρο 24 θα επισκεφθεί τα pits και θα μείνει ακίνητος για 10 δευτ. ώστε να ολοκληρώσει την ποινή του. Κάτι που θα τον φέρει στη θέση 14.

Παράλληλα θα εγκαταλείψει από μηχανική βλάβη και ο Nico Hulkenberg.

Ο πρωτοπόρος Norris θα μπει για πρώτη αλλαγή ελαστικών στο γύρο 35, όμως είχε τόσο μεγάλη διαφορά, που θα επιστρέψει στην πίστα πάλι πρώτος.

Θα έχουμε και τρίτη εγκατάλειψη, που αυτή τη φορά, αφορά τον Fernando Alonso. Και αυτός από μηχανική βλάβη, χωρίς να επηρεάσει την ροή του αγώνα.

Ο Russell, μετά από πολλά μπιπ στο team radio, θα καταφέρει να τους πείσει και θα δοθεί τελικά η εντολή στον Antonelli, να του δώσει τη θέση του. Εκνευρισμένος ο Βρετανός, το ζητούσε συνεχώς και σε έντονο ύφος, λέγοντας πως είμαι πιο γρήγορα, αφήστε με να κυνηγήσω θέση για το βάθρο. Πλέον στη θέση 4 ο Russell, πίσω από τους Bearman, Leclerc και Norris.

Οι αποστάσεις των οδηγών που βρίσκονται στις θέσεις 4-5-6-7 είναι πολύ μικρές και οι επισκέψεις στα Pit Stops, φέρνουν συνεχώς ανακατατάξεις.

Ο Verstappen “κυνηγάει” τον δεύτερο Leclerc, έχοντας κατεβάσει την διαφορά των 16 δευτ. στα 2.5δευτ. με 5 γύρους να απομένουν.

Στον τελευταίο γύρο, και εκεί που ο Ολλανδός ήταν έτοιμος να περάσει τον δεύτερο Lelcerc, ο αγώνας θα τεθεί σε καθεστώς Safety Car. Όμως στα μέσα του τελευταίου γύρου θα αρθεί και ο Ολλανδός θα επιτεθεί. Δεν θα τα καταφέρει όμως και θα παραμείνει τρίτος.

Τελικά ο Norris μετά από έναν αλάνθαστο αγώνα που δεν απειλήθηκε στιγμή θα αντικρύσει πρώτος την καρό σημαία. Μία νίκη που θα τον φέρει στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος.

Τελική κατάταξη: Norris – Leclerc – Verstappen – Bearman – Piastri – Antonelli – Russell – Hamilton – Ocon – Bortoleto – Tsunoda – Albon – Hadjar – Stroll – Gasly – Colapinto -Sainz

Εγκαταλείψεις: Lawson – Hulkenberg – Alonso

Επόμενο GP στις 9 Νοεμβρίου στη Βραζιλία