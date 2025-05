Του Γιώργου Παλληκάρη

Το 6ο GP της χρονιάς μόλις ολοκληρώθηκε και ήταν γεμάτο θέαμα και επικές μονομαχίες. Πιο συγκεκριμένα, ο Verstappen πάλεψε με ζήλο απέναντι στις δύο McLaren, όμως τελικά δεν τα κατάφερε. Έτσι η βρετανική ομάδα θα κάνει το 1-2 (Piastri και Norris), με τον σταθερά καλό Russell να κλείνει την τριάδα. Παράλληλα, παρά το γεγονός πως η βροχή τελικά δεν ήρθε, τέσσερις οδηγοί εγκατέλειψαν.

Από τον αγώνα ξεχώρισε επίσης το γεγονός πως ο Hamilton έπρεπε να περιμένει τρεις ολόκληρους γύρους για να πάρει το πράσινο φως από την ομάδα του για να προσπεράσει τον ομόσταυλο Leclerc. Τα παράπονα του Βρετανού ήταν έντονα και ξεκάθαρα, δείχνοντας πως στη Ferrari δεν υπάρχει καθαρή στρατηγική.

Η πίστα

Για πρώτη αφορά αγώνας της F1 έγινε στο Μαϊάμι το 2022, στην πίστα μήκους 5.412μ. με τον Ολλανδό να κατέχει το ρεκόρ πίστας. Οι αγωνιζόμενοι σε 57 γύρους καλύπτουν 308,326χλμ. με την πίστα να έχει 19 στροφές, 3 ευθείες, υψομετρικές διακυμάνσεις και ένα τεχνικό σικέιν. Ο αγώνας είναι τέρμα γκάζι σε ποσοστό 58% σε κάθε γύρο, ενώ υπάρχουν 3 ζώνες DRS.

Οι οδηγοί πριν τον αγώνα, είχαν την ευκαιρία να κάνουν ένα γύρο με λειτουργικά μονοθέσια φυσικού μεγέθους (διθέσια μάλιστα), φτιαγμένα από… Lego. Τα χαμόγελα τους δείχνουν πόσο το διασκέδασαν.

Η σειρά εκκίνησης

Μπορεί στο επεισοδιακό Sprint (νικητής του οποίου ήταν ο Norris) ο Ολλανδός να μην πήρε βαθμούς, όμως στις κατατακτήριες, κατάφερε να εξασφαλίσει την Pole Position (43η στην καριέρα του) και να δηλώσει ένα βροντερό παρών. Πίσω του στο grid θα είναι ο Norris ενώ στην τρίτη θέση ο εξαιρετικός rookie της Mercedes, Antonelli (ήταν ο Pole man στο sprint). Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι: Piastri, Russell, Sainz, Albon, Leclerc, Ocon και Tsunoda. Ο Gasly θα ξεκινήσει από το pit lane καθώς οι μηχανικοί έκαναν αλλαγές στο μονοθέσιο.

Πως κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Ολλανδός (όπως συνηθίζει), κατάφερε να προστατέψει την πρώτη θέση παρόλο που ο δεύτερος Norris τον πίεσε μέχρι το σικέιν. Αυτός που θα πρεσάρει έντονα για την πρωτιά στη συνέχεια, είναι ο εντυπωσιακός, δεύτερος Antonelli, όμως ο Verstappen θα τον κρατήσει και αυτόν μαεστρικά πίσω. Μεγάλος χαμένος ο Norris κατά την εκκίνηση, ο οποίος από δεύτερος θα βρεθεί 6ος.

