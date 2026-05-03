Ο σημερινός αγώνας ξεκίνησε 3 ώρες νωρίτερα από το προγραμματισμένο, με στόχο να αποφευχθεί η έντονη καταιγίδα. Έτσι, αντί για 16.00 ώρα Αμερικής (23.00 ώρα Ελλάδος), ξεκίνησε στις 13.00 ώρα Αμερικής (20.00 για εμάς). Μία κίνηση που μπορεί να έφερε τα πάνω κάτω στις απευθείας μεταδόσεις 180 χωρών, όμως ήταν η σωστή κίνηση ώστε να γίνει με ασφάλεια ο αγώνας χωρίς κίνδυνο για οδηγούς και θεατές.

Στα του αγώνα τώρα… τι αγώνας! Μονομαχίες, εγκαταλείψεις, Safety Car και πολλές προσπεράσεις κράτησαν το ενδιαφέρον από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο Kimi Antonelli μπορεί να έκανε ένα μικρό λάθος στην εκκίνηση, μετά όμως τα έκανε όλα άψογα και πήρε μία σπουδαία νίκη, αποδεικνύοντας την ψυχραιμία του, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Στη δεύτερη θέση ο Norris που έκανε ότι μπορούσε και στο τρίτο σκαλί του βάθρου ο Piastri που πήρε κυριολεκτικά στον τελευταίο γύρο, τη θέση από τον Leclerc.

Η πίστα



Η διαδρομή των 5,41 χλμ. περιλαμβάνει 19 στροφές, τρεις ευθείες, μικρές υψομετρικές διαφορές και ένα σικέιν. Οι οδηγοί, για το 57% του γύρου, κινούνται με τέρμα γκάζι και σε 57 γύρους καλύπτουν 308,326 χλμ.

Να θυμίσουμε πως στο χθεσινό Sprint, η McLaren έκανε το 1-2 με τους Norris και Piastri.

Η σειρά εκκίνησης



Ο Antonelli στην πρώτη γραμμή, ακριβώς πίσω του ο Max Verstappen που άρχισε να κάνει χρόνους και να βρίσκεται μέσα στον ανταγωνισμό και στην 3η γραμμή ο Charles Leclerc. Την πρώτη 10άδα στο αρχικό grid συμπλήρωναν οι: Norris – Russell – Hamilton – Piastri – Colapinto – Gasly – Hulkenberg. Ο Hadgar ξεκίνησε από το pit lane καθώς ενώ είχε τον 9ο καλύτερο χρόνο στο Qualifying, βρέθηκε παρατυπία στο μονοθέσιο του και αποκλείστηκε.

Να σημειώσουμε πως κατά την εκκίνηση δεν υπάρχει βροχή και η πίστα είναι στεγνή (θερμοκρασία οδοστρώματος 38 βαθμοί Κελσίου).

Πως κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Kimi Antonelli έκανε καλή εκκίνηση όμως στο τέλος της ευθείας θα έχει μπλοκάρισμα και θα βγει λίγο εκτός πίστας, επιστρέφοντας στην δεύτερη θέση πίσω από τον Leclerc ο οποίος έκανε τέλεια εκκίνηση. Ταυτόχρονα ο Verstappen, τα έδωσε όλα να πάρει την πρωτιά, έκανε τετ-α-κε, και έπεσε από την δεύτερη θέση στην 10η.

PURE CHAOS AT THE START! 😱 Here’s how the Miami Grand Prix start unfolded ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/LVdxET24Et — Formula 1 (@F1) May 3, 2026



Ήδη από τον τρίτο γύρο ο Leclerc έχει απόσταση 1 δευτ. από τον δεύτερο Antonelli με τον Norris τρίτο, τον Russell τέταρτο και τον Piastri πέμπτο. Έκτος ο Hamilton και ήδη 8ος ο Verstappen που ανεβαίνει πολύ γρήγορα.

Ο Kimi Antonelli στον 5ο γύρο θα περάσει τον Leclerc και θα βρεθεί στην πρώτη θέση, την οποία θα διατηρήσει μόλις για μισό γύρο, μιας και ο Μονεγάσκος πολύ γρήγορα θα τον ξαναπεράσει. Γρήγορα μάλιστα τον Antonelli θα περάσει και ο Norris που καραδοκούσε.

Η πρώτη εγκατάλειψη (τριπλή μάλιστα) θα έρθει στον 6ο γύρο και αφορά τους Hadjar της Red Bull (εκκίνησε τελευταίος), τον Gasly της Alpine και τον Lawson της Racing Bull. Ο πρώτος, θα κάνει λάθος μόνος του, θα χτυπήσει στις μπαριέρες και θα ακινητοποιηθεί.

Hadjar OUT! ❌ He clips the kerb and heads straight to the wall ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/WszYjILIJb — Formula 1 (@F1) May 3, 2026



Από την άλλη ο Gasly είχε επαφή με τον Lawson με αποτέλεσμα και τα δύο μονοθέσια να βγουν εκτός μάχης. Φυσικά ο αγώνας θα τεθεί σε καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας ενώ ταυτόχρονα και ο Huleknberg θα βγει εκτός μάχης λόγω βλάβης στο μονοθέσιο του (είχε και επαφή κατά την εκκίνηση).

Over goes Gasly’s Alpine! 😱 Both Pierre and Liam Lawson were OK after this collision in Miami 👇#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/8b4bfSaJLU — Formula 1 (@F1) May 3, 2026



Το Safety Car θα αποχωρήσει στον γύρο 11 με τον Leclerc πρώτο, τον Norris πίσω του και τους Antonelli, Russell, Piastri να ακολουθούν. Μέσα στους επόμενους 5 γύρους, οι μονομαχίες είναι απίστευτες στις πρώτες πέντε θέσεις, με τον Norris τελικά να καταφέρνει να πάρει την πρώτη θέση έχοντας τον Antonelli πίσω του.

Εντυπωσιακός ο Max Verstappen ο οποίος μετά το τετ-α-κε στην εκκίνηση και μετά το pit stop (κατά τη διάρκεια του Safety Car όπου έβαλε τη σκληρή γόμα), έχει καταφέρει να αναρριχηθεί στην 6η θέση, περνώντας όποιον βρεθεί μπροστά του (βέβαια και οι οδηγοί μπαίνουν σταδιακά για pit stop).

Στα μέσα του αγώνα, ο πρωτοπόρος Norris ενημερώνει την ομάδα του πως ένιωσε τις πρώτες ψιχάλες… παράλληλα ο δεύτερος Antonelli θα μπει για αλλαγή ελαστικών και θα επιστρέψει στον αγώνα στη πέμπτη θέση. Στον επόμενο γύρο θα τον ακολουθήσει και ο Norris. Φοβερές μονομαχίες μεταξύ Antonelli, Verstappen και Norris για την πρώτη θέση όπου και ο 19χρονος Ιταλός θα βγει νικητής. Εξίσου εντυπωσιακή και η μάχη μεταξύ Leclerc και Russell για την πέμπτη θέση.

Ο Norris έχει ρίξει τη διαφορά από τον πρώτο Antonelli στα 0.8δευτ. ενώ ο τρίτος Verstappen (με ελαστικά 30 γύρων) είναι 11.6 δευτ. μακριά. Ο Ολλανδός θα δώσει δυνατή μάχη με τον Leclerc, με τους δυο τους να αλλάζουν χέρια αρκετές φορές τη τρίτη θέση. Τελικά ο Μονεγάσκος θα τα καταφέρει.

Ο Norris επισημαίνει στην ομάδα του πως ο Antonelli έχει ήδη παραβιάσει δυο φορές τα όρια πίστας. Στην τρίτη θα λάβει ποινή 5 δευτ. Χαμός στον τελευταίο γύρο όπου τον Leclerc θα τον περάσουν Piastri, Russell και Verstappen.

This battle to the finish line!! 😳 Russell and Verstappen JUST get past Leclerc at the flag 🏁#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/lNb0EQ9R2J — Formula 1 (@F1) May 3, 2026



Ο Kimi Antonelli θα αντικρύσει πρώτος την καρό σημαία και θα σημειώσει μία σπουδαία νίκη. Την τρίτη στους τέσσερις φετινούς αγώνες!

Τελική κατάταξη: Antonelli- Norris – Piastri – Russell – Verstappen – Leclerc – Hamilton – Colapinto – Sainz – Albon – Bearman – Bortoleto- Ocon – Lindbland – Perez – Alonso – Stroll – Bottas

Εγκαταλείψεις: Hadjar – Lawson – Gasly – Hulkenberg

Επόμενο GP (5ο) στον Καναδά στις 24 Μαίου. Να θυμίσουμε πως τον Απρίλιο δεν πραγματοποιήθηκε αγώνας Formula 1, καθώς τόσο το GP του Μπαχρέιν όσο και της Σαουδικής Αραβίας, ακυρώθηκαν λόγω του πολέμου στο Ιράν.