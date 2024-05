Του Γιώργου Παλληκάρη

Ο Charles Leclerc έγινε ο πρώτος Μονεγάσκος που κέρδισε το Grand Prix του Μονακό στη σύγχρονη ιστορία, αποζημιώνοντας τους χιλιάδες θεατές που ζητωκραύγαζαν σε όλο τον αγώνα. Σε έναν αγώνα που έδειξε σταθερότητα, ψυχραιμία και κατάφερε να κρατήσει δεύτερο σε όλη τη διάρκεια του, τον επίσης πολύ καλό Piastri της McLaren. Το GP σημαδεύτηκε από μία μισάωρη διακοπή (κόκκινη σημαία) στον πρώτο γύρο, όπου Perez – Magnussen – Hulkenberg είχαν ατύχημα με αποτέλεσμα να αποσυρθούν και οι τρεις από την διεκδίκηση της νίκης. Την πρώτη πεντάδα (μετά τους Leclerc και Piastri), συμπληρώνουν οι Sainz, Norris και Russell, ενώ ο Verstappen τερμάτισε 6ος.

Η πίστα

Το Grand Prix του Μονακό είναι ένας από τους κλασικούς αγώνες του πρωταθλήματος της Formula 1 και φέτος φτάνει σε ένα εντυπωσιακό ορόσημο. Σήμερα πραγματοποιείται ο 70ος αγώνας που μετράει για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών (από το 1950). Το μήκος της πίστας είναι 3.337μ. και οι οδηγοί καλύπτουν 260.286χλμ. σε 78 γύρους, κάθε ένας από τους οποίους περιέχει 19 στροφές.

Θερμοκρασία αέρα: 21.2 βαθμοί Κελσίου

Θερμοκρασία οδοστρώματος: 48 βαθμοί Κελσίου

Η σειρά εκκίνησης

O Charles Leclerc έκανε μέσα στο «σπίτι» του τον καλύτερο χρόνο κερδίζοντας την 250η Pole Position στην ιστορία της Ferrari, ενώ δεύτερος στο Grid είναι ο εξαιρετικός Oscar Piastri της McLaren. Η δεύτερη Ferrari με τον Sainz ξεκινά από την τρίτη θέση, ενώ την πεντάδα κλείνουν οι Norris και Russell. Ο Max Verstappen ξεκινά από την 6η θέση, σε μία πίστα όπου οι προσπεράσει είναι σχεδόν… ακατόρθωτες, ενώ ο teammate του Perez θα ξεκινήσει από την 18η θέση. Αξίζει να αναφέρουμε πως και οι δύο Haas (Hulkenberg και Magnussen) θα ξεκινήσουν από το pit lane καθώς δέχθηκαν ποινή μετά από τεχνικό έλεγχο που έγινε στα μονοθέσια τους κατά τα ελεύθερα δοκιμαστικά.

Πως κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ενώ στην εκκίνηση ήταν καθαρή, στην δεύτερη στροφή ο Carlos Sainz της Ferrari θα έχει επαφή με τον Piastri, η οποία θα του αποφέρει κλατάρισμα ελαστικού και θα τον οδηγήσει εκτός πίστας.

Λίγα μέτρα πιο κάτω θα υπάρξει σοβαρό ατύχημα με το μονοθέσιο του Perez (Red Bull). Πιο συγκεκριμένα ο Magnussen της Haas θα χτυπήσει τον Perez με πολλά χιλιόμετρα και θα πέσουν και οι δύο πάνω στις μπαριέρες. Από το ατύχημα θα επηρεαστεί και η δεύτερη Haas η οποία θα συμπληρώσει την τριπλή καραμπόλα.

