Με τον Verstappen στη 2η θέση του εναρκτήριου Grid, όλος ο πλανήτης περίμενε με αγωνία την πρώτη στροφή. Τελικά όμως το μονοθέσιο του Ολλανδού “έμεινε” λόγω βλάβης κατά την εκκίνηση και έτσι ο Kimi Antonelli ξεκίνησε ανενόχλητος. Ανενόχλητος και πρώτος συνέχισε μέχρι το 60ό γύρο (παρά τις έως τότε τέσσερις εγκαταλείψεις) όπου και εμφανίστηκε το πρώτο Safety Car. Κατά την επανεκκίνηση του αγώνα μετά το αυτοκίνητο ασφαλείας, ο Leclerc έπεσε στις μπαριέρες και λόγω βλάβης στο οδόστρωμα (η οποία ίσως ευθύνεται και για την έξοδο του ), ο αγώνας διεκόπη με κόκκινη σημαία για σχεδόν μισή ώρα.

Τελικά πραγματοποιήθηκε δεύτερη εκκίνηση (από στάση) όπου ξανά ο Antonelli δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης, κρατώντας δεύτερο τον Hamilton μέχρι το τέλος. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Hadjar, ο οποίος αν και τερμάτισε τέταρτος, ο μπροστινός του Gasly είχε δεχθεί ποινή 5 δευτ. σε έναν αγώνα που τη λάμψη έκλεψαν οι εγκαταλείψεις (7 στο σύνολο), οι δεκάδες ποινές αλλά και φυσικά η κόκκινη σημαία. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως το Μονακό αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο για τις νέες υβριδικές μηχανές των μονοθεσίων. Συνολικά 4 οδηγοί δεν τερμάτισαν λόγω προβλημάτων στο υβριδικό σύστημα.

Η πίστα

Η διαδρομή έχει μήκος 3.337 μέτρα και διαθέτει 19 στροφές. Το οδόστρωμα, το οποίο ουσιαστικά συμπίπτει με τις δύο λωρίδες της κανονικής αστικής κυκλοφορίας, είναι στενό και στερείται σχεδόν ολοκληρωτικά περιοχών διαφυγής. Οι οδηγοί κάνουν 78 γύρους με τη μάξιμουμ ταχύτητα που μπορούν να αναπτύξουν τα μονοθέσια να είναι 260χλμ. ενώ η χαμηλότερη πέφτει στα 50χλμ./ώρα.

Η σειρά εκκίνησης

Ο ασταμάτητος Kimi Antonelli κέρδισε και τη Pole Position στο Μονακό, δείχνοντας πως παρά τα 19 του χρόνια, οδηγεί εξαιρετικά ώριμα. Πίσω του ο Verstappen στην καλύτερη φετινή του θέση εκκίνησης και τρίτος ο Hamilton. Μία αρχική τριάδα που δεν είχαμε ξαναδεί φέτος. Την πρώτη 10άδα του grid συμπλήρωναν οι Leclerc – Hadjar – Russell – Piastri – Norris – Gasly – Lawson. Ο Bortoleto ξεκίνησε από το pit lane λόγω προβλήματος στο υβριδικό σύστημα του μονοθεσίου.

Θερμοκρασία αέρα: 25 Βαθμοί Κελσίου

Θερμοκρασία οδοστρώματος: 46 Βαθμοί Κελσίου

Πως κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Kimi Antonelli, που δεν φημίζεται για τις εκκινήσεις του, θα φύγει πολύ καλά ενώ ο δεύτερος Verstappen θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με το μονοθέσιο και θα μείνει τελευταίος (χρειάστηκε πάνω από 7 δευτ. για να ξεκινήσει τελικά).

Verstappen is slow away from P2 on the grid! 😳 Here’s how the race start unfolded in Monaco! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/yxVElkRWoa — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Ευτυχώς τον προσπέρασαν όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί χωρίς να υπάρξει κάποια επαφή, σε μία παραδόξως καθαρή εκκίνηση στο Μονακό. Τελικά οι μηχανικοί θα ζητήσουν από τον Verstappen να αποσύρει το μονοθέσιο και έτσι ο Ολλανδός θα ολοκληρώσει μονάχα έναν αργό γύρο και μετά θα αποσυρθεί στα pits.

Not the start Max wanted at all! 😲 Onboard with Verstappen as he fails to make it off the grid here in Monaco ⬇️#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/wAWB8H37I9 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026



Ο πρωτοπόρος Kimi Antonelli έχει καταφέρει να αποκτήσει 3 δευτ. διαφορά από τον δεύτερο Hamilton, μέσα στους πρώτους τρίτους γύρους. Ακολουθούν οι Leclerc, Hadjar, Russell και Piastri. Όσο περνάνε οι γύροι μάλιστα οι διαφορές αυξάνονται ενώ όπως είναι φυσικό λόγω στενότητας, οι περοπεράσεις είναι ελάχιστες.

Οι οδηγοί σταδιακά επισκέπτονται τα pits για αλλαγές ελαστικών ενώ χαρακτηριστικό των διαφορών είναι το γεγονός πως ο Kim Antonelli ντούμπλαρε τον τελευταίο Bearman, ήδη από τον 12ο γύρο. Φυσικά οι κερκίδες είναι γεμάτες και τα σκάφη εκατοντάδες, με το Μονακό να παραμένει το πιο glamorous GP της κάθε σεζόν, παρά το γεγονός πως το αγωνιστικό κομμάτι έχει δεχθεί αρκετή κριτική.

Η δεύτερη εγκατάλειψη θα έρθει στον γύρο 19, όταν και ο Bottas της Cadillac θα αποσύρει το μονοθέσιο του στα pits, χωρίς να επηρεάσει την ροή του αγώνα. Παράλληλα ο πέμπτος Russell απειλεί τον τέταρτο Hadjar με την διαφορά να είναι στο 0.2δευτ. Ο οδηγός της Red Bull παραπονιέται στους μηχανικούς του πως δεν έχει αρκετή ισχύ με τον Βρετανό να ψάχνει το χώρο για να τον περάσει. Οι μηχανικοί των ενημερώνουν πως ο κινητήρας έχει μία μικρή βλάβη την οποία αδυνατούν να διορθώσουν απομακρυσμένα και του είπαν “κάνε ότι καλύτερο μπορείς”.

Από τους οδηγούς της πρώτης 10άδας, πρώτος θα μπει στα pits για αλλαγή ο Hamilton στο γύρο 29, ενώ στον επόμενο, θα έρθει και η τρίτη εγκατάλειψη του αγώνα. Αυτή του Bearman (ο οποίος ήταν και τελευταίος στην κατάταξη), λόγω μηχανικής βλάβης. Μία ακόμη εγκατάλειψη που δεν επηρέασε την ροή του αγώνα.

Τελικά ο Russell θα πάρει επιτέλους την πέμπτη θέση από τον Hadjar, ενώ ο Hamilton θα δεχθεί 5 δευτ. ποινής λόγω υπέρβασης ορίου ταχύτητας στο pit lane. Την ίδια ακριβώς ποινή και για τον ίδιο λόγο θα δεχθεί και ο Colapinto και ο Piastri αλλά και ο Russell.

Ο πρωτοπόρος Antonelli θα μπει για πρώτη αλλαγή ελαστικών στο γύρο 38, και θα επιστρέψει στην πίστα, διατηρώντας την πρωτιά, καθώς είχε διαφορά ασφαλείας από τον δεύτερο Hamilton.

Απίστευτη ατυχία για τον Norris ο οποίος θα αναγκαστεί να αποσύρει το μονοθέσιο του στο γύρο 46, λόγω προβλήματος στην υβριδική μηχανή ενώ βρισκόταν στην έκτη θέση. Τέταρτη εγκατάλλειψη έως τώρα με πρόβλημα στην υβριδική μηχανή.

Τα ντουμπλαρίσματα είναι συνεχή, με την διαφορά του πρωτοπόρου Kimi Antonelli από τον δεύτερο Hamilton να είναι στα 27 πλέον δευτ. με 20 γύρους να απομένουν. Τρίτος παραμένει ο Leclerc ο οποίος πλησιάζει τον Hamilton. Ακολουθούν ο Russell και ο Hadjar.

Ο Lance Stroll θα πέσει στις μπαριέρες στο 60o γύρο και ο αγώνας θα τεθεί για πρώτη φορά σε καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας. Πολύ γρήγορα οι οδηγοί θα μπουν στα pits για αλλαγή ελαστικών.

Η αγωνιστική δράση θα επιστρέψει στο γύρο 66. Στην επανεκκίνηση του αγώνα όμως, ο Leclerc θα χάσει τον έλεγχο και θα πέσει στις μπαριέρες στο ίδιο σημείο με τον Stroll και ο αγώνας θα διακοπεί με κόκκινη σημαία (με 10 γύρους να απομένουν).

Onboard with Charles Leclerc for his crash, prior to the Red Flag! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VdOHk9FSRM — Formula 1 (@F1) June 7, 2026



Τα μονοθέσια μεταβαίνουν στο pit lane, όπου και οι μηχανικοί μπορούν να πραγματοποιήσουν όποια αλλαγή θέλουν. Ο λόγος της διακοπής είναι η κατάσταση της ασφάλτου στη στροφή 19, καθώς υπάρχει πρόβλημα πρόσφυσης (είναι το σημείο που χτύπησαν στις μπαριέρες τόσο ο Leclerc όσο και ο Stroll).

Η κατάταξη κατά την διακοπή είναι: Antonelli – Hamilton – Hadjar – Russell – Gasly – Piastri – Lawson – Lindbland – Albon – Sainz – Ocon – Hulkenberg – Colapinto – Alonso – Perez – Bortoleto.

Τελικά η απόφαση είναι ο αγώνας να συνεχιστεί για να ολοκληρωθούν οι 10 τελευταίοι γύροι. Τα μονοθέσια ξαναμπήκαν στην πίστα και έκαναν δύο γύρους πίσω από το Safety Car και μετά έλαβαν τις θέσεις τους στο grid εκκίνησης για τους 8 εναπομείναντες γύρους. Τα πέντε φώτα έσβησαν εκ νέου.



Ο Antonelli και αυτή τη φορά θα ξεκινήσει καλά και θα κρατήσει πίσω του τον Hamilton. Παράλληλα ο Russell θα πάρει την τρίτη θέση από τον Hadjar (ο οποίος παραπονιέται πως δεν έχει ισχύ) όμως ο Βρετανός θα μπει να εκτίσει ποινή 5 δευτ. και θα πέσει στην 14η θέση. Ο Sainz τελικά θα είναι η 7η εγκατάλειψη μετά την επαφή με τον Hulkenberg. Θα καταφέρει όμως να πάει στα pits χωρίς να επηρεάσει τον αγώνα.

Ο αγώνας θα ολοκληρωθεί με το 19χρονο αστέρι της Mercedes να πετυχαίνει την 5η συνεχόμενη νίκη του στους 6 φετινούς έως τώρα αγώνες!

Τελική κατάταξη: Antonelli – Hamilton – Hadjar – Gasly – Piastri – Lawson – Lindbland – Albon – Hulkenberg – Ocon – Perez – Alonso – Bortoleto – Russell – Colapinto

Εγκαταλείψεις: Verstappen – Bottas – Bearman – Norris – Stroll – Leclerc – Sainz

Επόμενο GP στη Βαρκελώνη 12-14 Ιουνίου