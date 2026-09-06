Ο σημερινός αγώνας στη Monza, τα είχε όλα. Κόκκινη σημαία, διακοπή, VSF, εγκαταλείψεις και πολλές, πάρα πολλές μονομαχίες και προσπεράσεις. Μέσα σε αυτό το χάος, μέσα στον απόλυτο χαμό, ο 20χρονος Antonelli που ξεκίνησε από την 19η θέση, πήρε μία τεράστια νίκη! Ο Ιταλός πανηγύρισε έξαλλα μία επική νίκη μπροστά στους χιλιάδες συμπατριώτες του. Παράλληλα η Mercedes του Russell βρέθηκε στην δεύτερη θέση του βάθρου, ενώ στην τρίτη ανέβηκε ο Max Verstappen.

Ο αγώνας μάλιστα διεκόπη για περίπου μισή ώρα, καθώς στον δεύτερο γύρο, ο τέταρτος στην κατάταξη Leclerc θα χάσει τον έλεγχο και θα πέσει με πολλά χιλιόμετρα στα προστατευτικά ελαστικά.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι περοσπέρασεις ήταν εκατοντάδες, με την Ferrari να μην καταφέρνει κάτι μπροστά στο κοινό της και την Mercedes να κάνει ουσιαστικά επίδειξη δύναμης, κάνοντας “μπαλάκι” την πρώτη θέση, αρκετές φορές.

Δείτε τις λεπτομέρειες του αγώνα και την τελική κατάταξη

Η πίστα

Η πίστα έχει 11 στροφές και τρεις μεγάλες ευθείες, με το μήκος της να είναι 5,793χλμ. Οι οδηγοί σε 53 γύρους καλύπτουν συνολικά 306,72χλμ. ενώ το ρεκόρ πίστας κατέχει από πέρυσι με χρόνο 1.20.901, ο Lando Norris.

Η σειρά εκκίνησης

Ο Pierre Gasly “πάγωσε” τους χιλιάδες Tifosi και κατάφερε να κερδίσει την πρώτη Ple Position της καριέρας του, οδηγώντας ταχύτερα από όλους με την αναβμισμένη του Alpine. Την πρώτη 10άδα του εναρκτήριου grid συμπλήρωναν οι Russell, Leclerc, Hamilton, Verstappen, Piastri (κανονικά θα εκκινούσε τρίτος όμως δέχθηκε ποινή 3 θέσεων), Colapinto, Norris, Lindbland, Bortoleto. Από την 19η θέση ξεκίνησε ο πρωτοπόρος της γενικής κατάταξης Kimi Antonelli. (Από το pit lane ξεκίνησαν τον αγώνα οι Lawson και Alonso)

Θεατές 3ημέρου:404.000

Θερμοκρασία οδοστρώματος: 56 Βαθμοί Κελσίου

Πως κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν.

Rewind to the race start 🎥 Gasly got a great getaway on his maiden pole 💪#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/hasvaKnTLC — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Ο Gasly θα εκκινήσει πολύ καλά και θα προστατέψει την πρώτη θέση του στην επικίνδυνη πρώτη στροφή. Παράλληλα ο Russell θα παραμείνει δεύτερος, ενώ η μονομαχία μεταξύ των δύο Ferrari, θα φέρει τον Leclerc τρίτο και τον Hamilton να πέφτει αρκετές θέσεις (πάτησε και αρκετό χώμα).

Στον δεύτερο γύρο, ο Russell θα περάσει τον Gasly και θα ηγηθεί του αγώνα από πολύ νωρίς, ενώ παράλληλα ο Verstappen θα περάσει τον τρίτο Leclerc.

Στα μέσα του δεύτερου γύρου και με τον Piastri να πιέζει τον τέταρτο Leclerc, ο δεύτερος θα χάσει τον έλεγχο του μονοθεσίου του στην στροφή 11 και θα πέσει με πολλά χιλιόμετρα στα προστατευτικά ελαστικά. Ο ίδιος θα σηκωθεί μόνος του και θα απομακρυνθεί από το σημείο, όμως ο αγώνας θα διακοπεί για περίπου 20 λεπτά, ώστε να απομακρυνθεί το μονοθέσιο του Μονεγάσκου.

Huge impact for Charles 🎥 A reminder that he’s out of the car and okay#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/AYTRyQn0gI — Formula 1 (@F1) September 6, 2026



Τρομερή ατυχία για την Ferrari και σήμερα, μιας και ο Leclerc βγήκε εκτός μάχης, ενώ ο Hamilton έχει πέσει στην 8η θέση (λόγω της ενδοοικογενειακής μάχης κατά την πρώτη στροφή της εκκίνησης).

Παγωμένο το κλίμα στις κερκίδες για τους χιλιάδες Tifosi.

Νέα εκκίνηση από στάση

Πλέον, στο νέο grid εκκίνησης την πρώτη θέση έχει ο Russell που είχε προλάβει να περάσει τον Gasly πριν την κόκκινη σημαία. Δεύτερος ο Γάλλος και τρίτος ο Verstappen.

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Russell θα φύγει πολύ καλά και θα κρατήσει την πρώτη θέση με τον Gasly να παραμένει δεύτερος. Ο τρίτος Colapinto θα χάσει τα φρένα και θα βρεθεί στο χώμα αλλά θα επιστρέψει στον αγώνα, χάνοντας αρκετές θέσεις.

Μετά την δεύτερη εκκίνηση η πρώτη 10άδα είναι: Russell – Gasly – Verstappen – Hamilton – Piastri – Antonelli – Norris – Lindbland – Bearman – Tsunoda.

Γρήγορα ο Ολλανδός θα περάσει τον Gasly και θα βρεθεί δεύτερος, καθώς έχει και την μέση γόμα. Τελικά στον γύρο 12 ο Verstappen θα περάσει τον Russell και θα βρεθεί για πρώτη φορά πρώτος στην σημερινό αγώνα, υπό τα χειροκροτήματα των χιλιάδων θεατών.

Απίστευτος και ο 20χρονος Antonelli ο οποίος ξεκίνησε τον αγώνα από την 19η θέση και πλέον στο γύρο 13 είναι στην τρίτη θέση, έχοντας πίσω του τον Piastri και τον Hamilton. Παράλληλα ο Alonso θα εγκαταλείψει τον αγώνα λόγω μηχανικής βλάβης χωρίς να επηρεάσει τον αγώνα.

Μέσα στους επόμενους δύο γύρους, η κατάταξη θα αλλάξει πάλι, με τον Russell να ξανανεβαίνει στην πρώτη θέση, τον Antonelli να βρίσκεται στην δεύτερη θέση και τον Verstappen να είναι στην τρίτη. Τέταρτος ο Hamilton και πέμπτος ο Piastri σε έναν εντυπωσιακό αγώνα με ασταμάτητες προσπεράσεις.

Απίστευτο θέαμα στη Monza με τους Russell και Antonelli να αλλάζουν χέρια την πρώτη θέση ασταμάτητα από τον γύρο 18 μέχρι τον γύρο 25. Τρίτος παραμένει ο Ολλανδός.



Η τρίτη εγκατάλειψη του αγώνα θα έρθει στο γύρο 28 και αφορά τον Stroll ο οποίος θα μείνει από υδραυλικά και θα θέσει τον αγώνα σε καθεστώς Virtual Safety Car. Κάτι το οποίο θα εκμεταλλευτούν αρκετά μονοθέσια για ένα pit stop, όπως ο Antonelli αλλά και ο Verstappen. Η αγωνιστική δράση θα επιστρέψει στον επόμενο γύρο.

Τόσο ο Ολλανδός όσο και το 20χρονο αστέρι μετά την αλλαγή ελαστικών, σταδιακά ανεβαίνουν ξανά στην κατάταξη, και μερικούς γύρους μετά, ο Antonelli θα βρεθεί ξανά δεύτερος πίσω από την Mercedes του πρωτοπόρου Russell. Παράλληλα ο Piastri έχει βρεθεί στην τρίτη θέση, με τον Ολλανδό στην τέταρτη θέση και τον Hamilton να αμύνεται να κρατήσει την πέμπτη θέση από τον Norris.

Ο Antonelli είναι ταχύτατος και το team radio ενημερώνει τον πρωτοπόρο Russell να αφήσει τον 20χρονο να τον περάσει χωρίς μάχη. Όμως στον γύρο 49 (από τους 53), ο Antonelli θα χάσει λίγο τον έλεγχο στην κλειστή πρώτη στροφή και θα βγει για λίγο στο χώμα, χάνοντας χρόνο. Ο ίδιος διαμαρτύρεται στο team radio έντονα, ενώ ο Russell παραμένει πρώτος.

Τελικά στον επόμενο γύρο ο Antonelli θα βρεθεί πρώτος και τελικά θα αντικρύσει ανενόχλητος την καρό σημαία σημειώνοντας την 7η φετινή του νίκη και αυξάνοντας την βαθμολογική διαφορά από τον δεύτερο Russell. Ο Antonelli ξεκίνησε από την 19η θέση και έγραψε ιστορία ανεβαίνοντας στο πρώτο σκαλί του βάθρου.

Τελική κατάταξη: Antonelli – Russell – Verstappen – Piastri – Norris – Hamilton – Gasly – Lindbland – Colapinto – Tsunoda – Bortoleto – Hulkenberg – Sainz – Bearman – Lawson – Ocon – Albon – Perez – Bottas

Εγκαταλείψεις: Leclerc – Alonso – Stroll

Επόμενο GP στις 11-13 Σεπτεμβρίου στην Ισπανία (Madring)