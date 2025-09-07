Του Γιώργου Παλληκάρη

Μπορεί ο Verstappen να μην “κυνηγάει” το φετινό πρωτάθλημα (όπως έχει ο ίδιος πει), όμως αυτό δεν τον κάνει προβλέψιμο. Έτσι και σήμερα, χάλασε το… πάρτι που θα ήθελε να κάνει για ακόμη μια φορά η McLaren, παίρνοντας μία νίκη-δήλωση μέσα στη Μόντσα. Σε έναν αγώνα που είχε δύο εγκαταλείψεις (Hulkenberg και Alonso), κανένα Safety Car και ελάχιστες επαφές, οι 5 πρώτοι οδηγοί, όπως ξεκίνησαν, έτσι τερμάτισαν. Πολύ καλός αγώνας από τον Hamilton που εκκίνησε 10ος και τερμάτισε 6ος.

Η πίστα



Η πίστα μήκους 5.793μ. έχει 11 στροφές και οι οδηγοί περνούν το 80% του γύρου με τέρμα το γκάζι. Τα μονοθέσια έχουν ρυθμιστεί με το χαμηλότερο επίπεδο αεροδυναμικής κάθετης δύναμης της σεζόν, με στόχο την ελαχιστοποίηση της αντίστασης του αέρα. Έτσι δεν είναι τυχαίο που η πίστα της Μόντσα ονομάζεται και ως “Ναός της Ταχύτητας”. Διαθέτει 2 ζώνες DRS και οι γύροι που κάνουν οι οδηγοί, είναι 53.

Η σειρά εκκίνησης

Ο Ολλανδός δήλωσε βροντερό “παρών” παίρνοντας την Pole Position αφήνοντας τις δύο (φετινές πρωταγωνίστριες) McLaren των Norris και Piastri, στις θέσεις δύο και τρία του grid. Την πρώτη δεκάδα εκκίνησης συμπλήρωναν οι: Leclerc – Russell – Antonelli – Bortoleto – Alonso – Tsunoda – Hamilton (ο οποίος θα ξεκινούσε από την 5η θέση, αλλά είχε λάβει 5 θέσεις ποινή για υπερβολική ταχύτητα εντός pit lane στο προηγούμενο GP).

Θεατές: 370.000

Θερμοκρασία: 26.5 Βαθμοί Κελσίου

Κατά τον γύρο σχηματισμού, οι μηχανικοί θα ενημερώσουν τον Hulkenberg της Kick Sauber να αποσύρει το μονοθέσιο. Έτσι 19 μονοθέσια θα εκκινήσουν τον αγώνα με τα δύο τελευταία να ξεκινούν από το pit lane, αφήνοντας 17 στο Grid.

Πώς κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Ολλανδός (όπως μας έχει συνηθίσει), θα προστατέψει την πρώτη θέση του, όμως ο Norris θα τον πιέσει αισθητά, αναγκάζοντας τον Ολλανδό να ισιώσει την πρώτη στροφή (το σικέιν) για να παραμείνει πρώτος. Μετά από λίγο, το team radio θα πει στον Verstappen να δώσει την πρώτη θέση στον Norris και έτσι θα γίνει.

Παράλληλα ο Leclerc θα περάσει τον τρίτο Piastri. Έτσι, με τους 3 πρώτους γύρους να έχουν ολοκληρωθεί, ο Norris είναι πρώτος, ο Verstappen δεύτερος, ο Leclerc τρίτος και ο Piastri 4ος με τον Russell να ακολουθεί. Πάντως δεν υπήρχαν ιδιαίτερες επαφές κατά την εκκίνηση.

Στον επόμενο, 4ο γύρο, ο Verstappen με τη χρήση του DRS, θα καταφέρει να περάσει τον Norris και να πάρει πίσω την πρώτη θέση, στην ίδια στροφή που την έχασε από τον ίδιο στον πρώτο γύρο. Παράλληλα ο Hamilton που ξεκίνησε από την 10η θέση, έχει ανέβει στην 7η μέσα στους πρώτους 5 γύρους, ενώ ο Piastri θα πάρει πίσω την τρίτη θέση από τον Leclerc.

Έτσι, με τους πρώτους 10 γύρους να έχουν ολοκληρωθεί, ο Ολλανδός ηγείται του αγώνα με τις δύο McLaren να ακολουθούν και πίσω τους ο Leclerc με τον Russell, (σειρά μάλιστα με την οποία εκκίνησαν τον αγώνα).

Ο Ocon θα δεχθεί μία ποινή 5 δευτ., επειδή ώθησε εκτός πίστας τον Stroll, με τον οδηγό να απαντάει στα… “γαλλικά”. Παράλληλα ο Hamilton συνεχίζει να ανεβαίνει, φτάνοντας στη θέση 6, (γύρος 16), ενώ εκκίνησε από την 10η θέση του grid.

Οι πρώτες επισκέψεις στο Pit Lane θα γίνουν στον γύρο 19 με τον Bearman να ανοίγει τον “χορό” των Pit Stops.

Η πρώτη εγκατάλειψη του αγώνα (εκτός από αυτή τη Hulkenberg κατά το γύρο σχηματισμού), θα έρθει στο γύρο 26 και αφορά τον Alonso. Κατέρρευσε η ανάρτηση δεξιά, με τον Ισπανό να καταφέρνει να πάει το μονοθέσιο στα Pits, χωρίς να επηρεάσει την ροή του αγώνα.

Ο πρωτοπόρος Verstappen θα μπει για αλλαγή ελαστικών στον γύρο 38, (από τους 53), και θα βάλει την σκληρή γόμα.

Μία δυνατή επαφή του Sainz με τον Bearman, θα στείλει τα δύο μονοθέσιά τους εκτός πίστας, όμως θα καταφέρουν και οι δύο να συνεχίσουν τον αγώνα. Όλα πάνε στραβά στο σημερινό αγώνα για τον Sainz, ο οποίος πλέον είναι στην θέση 14.

Στους γύρους που θα απομείνουν δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή και έτσι ο Max Verstappen, αλάνθαστος σήμερα θα αντικρίσει πρώτος την καρό σημαία, σημειώνοντας μία σπουδαία νίκη.

Τελική κατάταξη: Verstappen – Norris – Piastri – Leclerc – Russell – Hamilton – Albon – Bortoleto – Antonelli – Hadjar – Sainz – Bearman – Tsunoda – Lawson – Ocon – Gasly – Colapinto – Stroll

Εγκαταλείψεις: Hulkenberg – Alonso

Επόμενο Grand Prix στις 21 Σεπτεμβρίου στο Αζερμπαϊτζάν.