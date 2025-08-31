Του Γιώργου Παλληκάρη

Και τι δεν είχε ο σημερινός αγώνας. Εγκαταλείψεις, μονομαχίες, επαφές και απίστευτη δράση. Το Ολλανδικό Grand Prix ολοκληρώθηκε με τον Piastri να αντικρίζει πρώτος την καρό σημαία, ενώ πίσω του γινόταν χαμός. Αρχικά ο Hamilton εγκατέλειψε μετά από δικό του λάθος. Ακολούθησε η εγκατάλειψη του Leclerc μετά από επαφή (και λάθος) του Antonelli , ενώ λίγους γύρους πριν το τέλος του αγώνα, ο δεύτερος Norris, θα εγκαταλείψει λόγω μηχανικής βλάβης, φέρνοντας στον αγώνα το τρίτο Safety Car. Με διαφορά το πιο εντυπωσιακό Grand Prix της χρονιάς που βρίσκει τον Piastri στην κορυφή, τον Verstappen δεύτερο και τον εντυπωσιακό Hadjar στην τρίτη θέση του πόντιουμ.

Η πίστα

Η πίστα άνοιξε για πρώτη φορά το 1948, όταν σε όλη την Ευρώπη, μεταπολεμικά, υπήρξε ιδιαίτερος ενθουσιασμός για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το πρώτο Grand Prix πραγματοποιήθηκε εκεί το 1952, με νικητή τον Αλμπέρτο Ασκάρι. Σήμερα, η πίστα του Ζάντφορτ έχει μήκος 4.259 μέτρα, και διασχίζει τους αμμόλοφους στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας, μόλις 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Ολλανδίας. Έχει 14 στροφές χαμηλής έως μέσης ταχύτητας – τέσσερις αριστερές και δέκα δεξιές, ενώ υπάρχουν δύο ζώνες DRS.

Η σειρά εκκίνησης

Δεν είναι μυστικό πως η φετινή χρονιά ανήκει με βεβαιότητα στη McLaren. Τα μονοθέσια της είναι ένα level πάνω από τα υπόλοιπα, και έτσι ουδεμία έκπληξη αποτέλεσε η σημερινή Pole Pisition του Oscar Piastri. Δεύτερος στον Grid παρατάχθηκε ο Norris με τη δεύτερη McLaren ενώ την πρώτη δεκάδα στην σειρά εκκίνησης συμπλήρωναν οι: Verstappen – Hadjar – Russell – Leclerc – Hamilton – Lawson – Sainz – Alonso.

Πως κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Piastri θα ξεκινήσει καλά και θα προστατέψει την πρώτη θέση. Ο εκστασιασμένος όμως Verstappen θα “κλέψει” την δεύτερη θέση από τον Norris ήδη από την δεύτερη στροφή, καθώς θα επιτεθεί με τον δικό του, μοναδικό τρόπο. Σε μία καθαρή εκκίνηση, ο Leclerc θα κερδίσει και αυτός μία θέση και θα βρεθεί 5ος, ενώ παραδόξως δεν υπήρχαν επαφές και μικροατυχήματα στο μικροσκόπιο των αγωνοδικών.

Να θυμίσουμε πως ο σημερινός αγώνας είναι ο 15ος φετινός (από τους συνολικά 24 του φετινού προγράμματος), και ο πρώτος μετά από το καλοκαιρινό διάλλειμα διάρκειας 3 εβδομάδων που πέρασε.

Επιστρέφοντας στα του αγώνα, το πείσμα του Norris τον κράτησε πολύ κοντά στον δεύτερο Verstappen και τελικά στον γύρο 9 και με τη χρήση DRS, ο οδηγός της McLaren θα πάρει πίσω την δεύτερη θέση και θα ξαναφέρει την βρετανική ομάδα στο 1-2. Τρίτος πλέον ο Verstappen ενώ ακολουθούν οι Hadjar – Leclerc – Russell – Hamilton – Lawson – Sainz – Albon.

Η πίστα είναι αρκετά απαιτητική, κάτι που αποδείχθηκε και στα ελεύθερα δοκιμαστικά με πάνω από τρεις οδηγούς να βγαίνουν εκτός, με αποκορύφωμα το τρομακτικό χτύπημα του Stroll στις μπαριέρες.

Με τις αποστάσεις μεταξύ των οδηγών να “σταθεροποιούνται” όσο περνούν οι γύροι (15ος από τους συνολικά 72), η προσοχή στρέφεται στην πρόγνωση του καιρού για την πιθανότητα βροχής. Παράλληλα ο 5ος Leclerc απειλεί τον τέταρτο Hadjar, με τον δεύτερο να αμύνεται εντυπωσιακά και να διατηρεί τη θέση του.

Στον γύρο 22, ο δεύτερος Norris απέχει 3.5 δευτ. απόσταση από τον πρωτοπόρο Piastri, ενώ ο τρίτος Verstappen απέχει… 13.5 δευτ. δείχνοντας την τεράστια απόσταση ασφαλείας που έχουν αποκτήσει οι McLaren. Κάτι που φυσικά εκμηδενίζεται με την εμφάνιση ενός Safety Car.

Και έτσι έγινε λοιπόν. Στον γύρο 23, ο επτάκις πρωταθλητής Lewis Hamilton θα ρίξει την Ferrari του στις μπαριέρες και ο αγώνας θα τεθεί σε καθεστώς Αυτοκινήτου Ασφαλείας. Κάτι που αυτόματα θα εκμεταλλευτούν όλοι οι οδηγοί για αλλαγή ελαστικών με το pit lane να… μποτιλιάρει και τις αποστάσεις να εκμηδενίζονται.

Το Safety Car θα αποχωρήσει μετά από 3 γύρους (Στον 26ο), με τον Ολλανδό να τρίβει τα χέρια του, όντας πλέον μία ανάσα πίσω από τις δύο McLaren.

Μία δυνατή επαφή μεταξύ των Sainz και Lawson θα τους στείλει και τους δύο στα Pits για αλλαγή ελαστικών, αλλά και στην τελευταία θέση της κατάταξης. Θα συνεχίσουν τον αγώνα κανονικά, όμως τα θραύσματα από την επαφή τους θα φέρουν καθεστώς Virtual Safety Car, μέχρι να καθαριστούν. Αυτή η επαφή θα αποφέρει 10 δευτ. ποινή στον Carlos Sainz.

Αμέσως μόλις επιστρέψει σε αγωνιστικό ρυθμό ο αγώνας, ο Russell θα επιτεθεί στον 5ο Leclerc, αλλά ο Μονεγάσκος θα αμυνθεί σθεναρά και μάλιστα θα υπάρξει και επαφή. Ο οδηγός της Ferrari εδώ θα κερδίσει το χειροκρότημα από το κοινό και πλέον πιέζει τον τέταρτο Hadjar.

Παρά το Safety Car και το Virtual Safety Car, οι δύο πρωτοπόρες McLaren έχουν αποκτήσει ξανά απόσταση ασφαλείας από την Red Bull του Verstappen στα 10 δευτ.(γύρος 47).

Η καταστροφή για τη Mercedes θα ολοκληρωθεί αφού μετά την έξοδο και την εγκατάλειψη του Hamilton, εκτός μάχης θα βγει και ο Leclerc. Στην ίδια στροφή που το “έχασε” ο Hamilton, ο Antonelli θα βρει την πίσω ρόδα του Μονεγάσκου και θα τον βγάλει εκτός.

Έτσι θα έχουμε ξανά αυτοκίνητο ασφαλείας στον γύρο 54, ενώ ο Antonelli θα πάει στα pits για αλλαγή ελαστικών και θα συνεχίσει τον αγώνα, δεχόμενος 10 δευτ. ποινή (λόγω της επαφής με τον Leclerc).

Η δράση θα επιστρέψει στον γύρο 57 με τις αποστάσεις ξανά μηδενισμένες. Γρήγορα οι δύο McLaren θα αποκτήσουν προβάδισμα όμως στον γύρο 66, ο δεύτερο Norris θα εγκαταλείψει λόγω μηχανικής βλάβης και μάλιστα θα μείνει εντός πίστας. Έτσι το τρίτο Safety Car θα εμφανιστεί, την ώρα που ο Ολλανδός ανεβαίνει δεύτερος.

Στους λίγους γύρους που απέμειναν δεν άλλαξε κάτι και έτσι ο Piastri θα αντικρίσει πρώτος την καρό σημαία, κάνοντας τον πλέον το απόλυτο φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα. Ο Ολλανδός θα πάρει μία δεύτερη θέση που μάλλον δεν περίμενε, ενώ ο Hadjar θα ανέβει για πρώτη φορά στην καριέρα του στο βάθρο.

Τελική κατάταξη: Piastri – Verstappen – Hadjar- Russell – Albon – Bearman – Stroll – Alonso – Tsunoda – Ocon – Colapinto – Lawson – Sainz – Hulkenberg – Bortoleto – Antonelli – Gasly

Εγκαταλείψεις: Hamilton – Levlerc

Επόμενο GP στις 7 Σεπτεμβρίου στην Ιταλία.