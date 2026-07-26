Σε μία πίστα που δεν προσφέρεται για πολλές προσπεράσεις, το σημερινό GP είχε αλλεπάλληλες αλλαγές στην κατάταξη χάρη στις στρατηγικές των pit stop. Ο Piastri “άρπαξε” την πρώτη θέση από τον Norris στην εκκίνηση, όμως τελικά εγκατέλειψε από ζημιά στο κιβώτιο 15 γύρους πριν το τέλος, ενώ βρισκόταν δεύτερος. Παράλληλα ο Verstappen θα κάνει έναν εξαιρετικό αγώνα και θα ανεβεί στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, την ώρα που ο Antonelli (ο οποίος ξεκίνησε 7ος), τερμάτισε τρίτος, με εξαιρετική οδήγηση και εκμεταλλευόμενος το κακό timing της Ferrari στο τελευταίο διπλό pit stop.

Ο αγώνας σημαδεύτηκε από τρεις εγκαταλείψεις, από Virtual Safety Car, από μικροεπαφές αλλά και απο αρκετές “ενδοοικογενειακές” μάχες που κράτησαν για γύρους.

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Η πίστα

Το Hungaroring βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Βουδαπέστη και είναι γνωστό για τις περιορισμένες ευκαιρίες προσπέρασης και τις υψηλές απαιτήσεις σε οδηγούς και μονοθέσια. Η πίστα έχει μήκος 4,381χλμ. και οι οδηγοί στους 70 γύρους καλύπτουν 306,63χλμ. Το ρεκόρ πίστας κατέχει από το 2020 ο Lewis Hamilton με τη Mercedes.

Η σειρά εκκίνησης

Για πρώτη φορά φέτος, ο Norris ξεκίνησε από την πρώτη θέση του grid, καθώς πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο, “σπάζοντας” την κυριαρχία της Mercedes στις pole position. Πίσω του ξεκίνησε ο Leclerc και όχι ο Hamilton που πέτυχε τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο, καθώς ο επτάκις πρωταθλητής έλαβε ποινή 3 θέσεων για παρεμπόδιση του Piastri στις κατατακτήριες. Τρίτος στο grid ο Piastri, τέταρτος ο Verstappen, πέμπτος ο Hamilton. Την πρώτη 10άδα του εναρκτήριου grid συμπλήρωναν οι: Russell, Antonelli (επίσης ποινή 3 θέσεων για ταχύτητα υπό καθεστώς κίτρινης σημαίας), Hadjar, Lindbland και Hulkenberg.

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Πως κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν.

The two McLarens fighting for the lead ⚔️

Max and Lewis battling for P3 😮 WATCH THE RACE START 👇#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/XkkBkBpc2N — Formula 1 (@F1) July 26, 2026



Ο Norris θα εκκινήσει καλά όμως ο teammate του Piastri θα ξεκινήσει ακόμα καλύτερα και από την τρίτη θέση θα βρεθεί πρώτος, με τις δύο McLaren να ηγούνται του αγώνα. Πίσω τους θα βρεθεί ο Max Verstappen στην τρίτη θέση, ενώ ακολουθούν οι δύο Ferrari με τους Hamilton, Leclerc. Νεγάλος κερδισμένος της εκκίνησης ο Piastri και μεγάλος χαμένος ο Leclerc που από δεύτερος βρέθηκε πέμπτος.

Ατυχία για τον Russell ο οποίος δεν ξεκίνησε κανονικά, χάνοντας πολύ χρόνο και πέφτοντας στην προτελευταία θέση. Ο Βρετανός σταδιακά ανεβαίνει θέσεις αλλά έχει πολύ δρόμο για να μπει στους βαθμούς.

Ο πρωτοπόρος Piastri χτίζει σταδιακά διαφορά ασφαλείας από την δεύτερη McLaren του Norris, ενώ ακολουθεί ο Verstappen στο +1.9δευτ. Ο τέταρτος Hamilton πιέζει τον Ολλανδό, ζητώντας την προσπέραση, σε μία πίστα όμως που δεν προσφέρει χώρο σε αρκετά σημεία. Ακολουθούν oι Leclerc και Antonelli με τους πρώτους 10 γύρους (από τους 70), να έχουν ολοκληρωθεί.

Στον 14ο γυρο ο Hamilton θα μπει για αλλαγή ελαστικών, βγάζοντας την μαλακή γόμα και βάζοντας την σκληρή. Στον επόμενο γύρο θα ακολουθήσει ο Max Verstappen. Με αυτή την κίνηση ο Hamilton θα βρεθεί ακριβώς μπροστά από τον Ολλανδό, για λίγο όμως, καθώς στον επόμενο γύρο ο τετράκις πρωταθλητής θα τον περάσει παλικαρίσια στα φρένα, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Παράλληλα ο Bottas θα αποσύρει την Cadillac του, λόγω φωτιάς στα πίσω φρένα. Ευτυχώς θα καταφέρει να βγει εκτός πίστας, χωρίς να επηρεάσει τον αγώνα.

Επειδή η πίστα δεν προσφέρεται για πολλές προσπεράσεις, οι στρατηγικές των ομάδων δείχνουν να παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στο σημερινό αγώνα. Με τον Norris να πιέζει τον πρωτοπόρο Piastri και τον Leclerc να πιέζει επίσης τον Hamilton, οι τεχνικοί των δύο ομάδων, αποφάσισαν να λύσουν αυτές τις “ενδοοικογενειακές” μάχες, βάζοντας για αλλαγή ελαστικών τόσο τον Piastri όσο και τον Hamilton.

Σε ενα ντουμπλάρισμα του Piastri προς τον Sainz, θα υπάρξει μία μικρή επαφή. Μία επαφή που θα φέρει ποινή 5 δευτ. στον Ισπανό και θα στερήσει πολύτιμο χρόνο από τον Piastri, ο οποίος βλέπει τη νίκη να απομακρύνεται.



Η δεύτερη εγκατάλειψη του αγώνα θα έρθει στο γύρο 51 και αφορά τον Perez, λόγω σπασμένης ανάρτησης. Πλέον και οι δύο Cadillac είναι εκτός αγώνα. Ευτυχώς και τις δύο φορές δεν θα χρειαστεί Safety Car.

Με 15 γύρους να απομένουν για το τέλος του αγώνα, ο Norris είναι πρώτος έχοντας 12.3 δευτ. διαφορά από τον δεύτερο Piastri, ενώ ακολουθεί ο Hamilton στα +2δευτ. και τέταρτος ο Verstappen στο +2.8δευτ. από τον Βρετανό. Στην πέμπτη θέση ο Leclerc με μεγάλη απόσταση και στην έκτη ο Antonelli που μόλις έβαλε το δεύτερο σετ ελαστικών.

Τεράστια ατυχία για τον δεύτερο Piastri, ο οποίος θα μείνει από κιβώτιο στη μέση της πίστας, στο γύρο 57. Ο αγώνας τίθεται σε καθεστώς Virtual Safety Car, κάτι που θα εκμεταλλευτούν αρκετοί οδηγοί για αλλαγή ελαστικών, με την Ferrari να πραγματοποιεί αλλαγή και στα δύο μονοθέσια της, δίνοντας προβάδισμα στον Antonelli.

Μόλις ένα γύρο μετά, ο αγώνας θα επιστρέφει σε αγωνιστική δράση. Με τον Norris πρώτο, τον Verstappen δεύτερο στο +4.3δευτ. και τoν Antonelli τρίτο. Ακολουθεί ο Hamilton στο μισό δευτερόλεπτο και ο Leclerc στα +7.9δευτ.

Λόγω των ντουμπλαρισμάτων, ο Hamilton θα κολλήσει πίσω από τον Antonelli για μία επική μάχη για την τρίτη θέση. Τελικά όμως ο επτάκις πρωταθλητής θα λάβει ποινή 5 δευτ. για υπέρβαση ορίου ταχύτητας κατά την έξοδο του από το pit lane στο τελευταίο pit stop. Κάτι που θα τον ρίξει στην πέμπτη θέση.

Χωρίς να αλλάξει κάτι, ο Norris θα αντιρίσει πρώτος την καρό σημαία και θα σημειώσει την πρώτη του φετινή νίκη, αλλά και της McLaren.

Τελική κατάταξη: Norris – Verstappen – Antonelli – Leclerc – Hamilton – Hadjar – Russell – Lawson – Hulkenberg – Lindbland – Bortoleto – Gasly – Stroll – Alonso – Colapinto – Ocon – Bearman – Albon – Sainz

Εγκαταλείψεις: Bottas – Perez – Piastri

Επόμενο GP: Ολλανδία στις 21-23 Αυγούστου.