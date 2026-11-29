Μπορεί ένα κομμάτι φελιζόλ (κομμάτι από πινακίδα σήμανσης) να φέρει τα πάνω κάτω σε έναν αγώνα Formula 1; Τελικά μπορεί. Αυτό απέδειξε το σημερινό GP στο Κατάρ, και η εμπειρία του George Russell. Ο Βρετανός ξεκίνησε τον αγώνα από την πρώτη θέση, όμως πολύ γρήγορα ένα κομμάτι φελιζόλ σφήνωσε κάτω από το μονοθέσιο του (οι μηχανικοί “πάλεψαν” για 10 δευτ. να το αφαιρέσουν, καταφέρνοντας να απομακρύνουν μόνο το μισό κομμάτι), με αποτέλεσμα να χάσει χρόνο και να περιοριστεί τελικά στην δεύτερη θέση. Πρώτος, ο ήδη χρισμένος παγκόσμιος πρωταθλητής, Kimi Antonelli που όχι απλά ήταν αλάνθαστος, αλλά πρότεινε στην ομάδα του να αφήσει τον Russell να τον περάσει. Η ομάδα του τον ευχαρίστησε για την σκέψη, αλλά του είπε να κρατήσει την θέση του.

Στην τρίτη θέση ο Piastri και στην τέταρτη ο Verstappen, ο οποίος δεν κατάφερε στιγμή να απειλήσει τη McLaren. Σταθερή εμφάνιση από την Ferrari που δεν κατάφερε να ξεχωρίσει.

Η πίστα

Για πρώτη φορά αγώνας της F1 στο Qatar έγινε το 2021. Το συνολικό μήκος της πίστας είναι 5,419χλμ. και οι αγωνιζόμενοι σε 57 γύρους καλύπτουν 308,611χλμ. Μάλιστα, για να αποτραπεί η χρήση των ελαστικών πέρα από την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής τους, η Pirelli εισήγαγε σε συμφωνία με τη FIA, μέγιστο όριο 27 γύρων για κάθε σετ. Το Grand Prix του Qatar ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο απαιτητικούς σωματικά αγώνες στο καλεντάρι της F1. Η πίστα συνδυάζει την κεντρική ευθεία που ξεπερνά το ένα χιλιόμετρο με μια αλληλουχία γρήγορων στροφών, δοκιμάζοντας στα όρια τις αντοχές των οδηγών. Όλα αυτά, σε ένα μοναδικό σκηνικό στη μέση της ερήμου, όπου η δράση εκτυλίσσεται υπό το φως των προβολέων.

Η σειρά εκκίνησης

Στην πρώτη θέση του εναρκτήριου grid βρισκόταν σήμερα ο, για έκτη φορά φέτος George Russell (ένας εκ των τριών διεκδικητών της δεύτερης θέσης του πρωταθλήματος). Πίσω του ο ήδη χρισμένος παγκόσμιος πρωταθλητής Kimi Antonelli, ο οποίος ακόμα και όταν δεν έχει κάτι να “κυνηγήσει”, παραμένει απίστευτα ανταγωνιστικός. Την πρώτη δεκάδα της εκκίνησης συμπλήρωναν οι: Norris, Piastri, Hadjar, Verstappen, Leclerc, Lindblad, Hamilton, Lawson.

Πως κύλησε ο αγώνας

LIGHTS OUT IN QATAR! 🇶🇦 WATCH THE RACE START! 🎥 #F1 #QatarGP https://t.co/tSRL4C26wj — Formula 1 (@F1) November 29, 2026



Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο George Russell θα εκκινήσει πολύ καλά, όπως και ο δεύτερος, teammate του Antonelli. Κακή εκκίνηση από το Lando Norris, τον οποίο θα περάσουν και οι δύο Red Bull, πολύ καλή από τον Hamilton που θα βρεθεί στην 7η θέση.

Η στιγμή του Lindblad που παραδόξως δεν έφερε καμία επαφή.

Racing Bulls ⚔️ Racing Bulls Here’s a look at what happened to Lindblad on the opening lap 😮 #F1 #QatarGP https://t.co/8p5tElNqgQ — Formula 1 (@F1) November 29, 2026



Μετά τον πρώτο γύρο η κατάταξη διαμορφώνεται ως εξής: Russell – Antonelli – Piastri – Hadjar – Verstappen – Norris – Hamilton – Leclerc

Στην ευθεία του τέταρτου γύρου, ο Antonelli πήγε να επιτεθεί στον πρωτοπόρο Russell, με τον δεύτερο να τον κλείνει προς το τοιχάκι και παραλίγο να έχουν επαφή. Αμέσως ο Toto Wolff θα πει και στους δύο οδηγούς της Mercedes να σταματήσουν την μεταξύ τους μονομαχία και να κρατήσουν με ασφάλεια τις θέσεις τους.

Watch Antonelli and Russell almost come together on Lap 4 🫣 #F1 #QatarGP https://t.co/5RHomY79SM — Formula 1 (@F1) November 29, 2026



Παράλληλα και το team radio των δύο Red Bull περιέχει ξεκάθαρες οδηγίες. Πιο συγκεκριμένα, ζήτησαν από τον Hadjar να δώσει την τέταρτη θέση του στον Verstappen, καθώς ο Ολλανδός μάχεται για την δεύτερη θέση του πρωταθλήματος.

Τον “χορό” των pit stops θα ανοίξει ήδη από τον 10ο γύρο ο Bortoleto της Audi. Θυμίζουμε πως για το σημερινό GP, υπάρχει κανόνας για τουλάχιστον δύο pit stop σε κάθε μονοθέσιο. Όμως, στον επόμενο γύρο ο αγώνας θα τεθεί σε καθεστώς Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας, κάτι που θα τρέξουν οι περισσότεροι οδηγοί να το εκμεταλλευτούν για αλλαγή ελαστικών.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους όμως, οι δύο Ferrari δεν μπήκαν για αλλαγή και έτσι ο Leclerc πλέον ηγείται του αγώνα, έχοντας πίσω του τον Hamilton. Πολύ γρήγορα όμως ο Russell θα τους περάσει και θα ξαναβρεθεί πρώτος. Απλησίαστες οι Mercedes σήμερα.

Τελικά ο Lindblad θα είναι ο πρώτος που θα εγκαταλείψει, καθώς το μονοθέσιο του έχει βλάβη (πιθανότατα από την στιγμή που είχε εκτός πίστας κατά τον πρώτο γύρο). Καταστροφικό το pit stop για τον Leclerc (12.6δευτ.) κάτι που θα του στοιχίσει 11 θέσεις. Στον επόμενο γύρο θα πραγματοποιήσει ένα πολύ γρήγορο pit stop ο Hamilton.

Για δεύτερη φορά ο Toto Wolff θα ζητήσει από τον Antonelli να μην απειλεί τον πρωτοπόρο Russell, ενώ η διαφορά τους είναι στα 8.1 δευτ…

Μετά τα pit stops η κατάταξη έχει επιστρέψει στην αρχική της μορφή, με τον Russell πρώτο, τον Antonelli δεύτερο και τον Piastri τρίτο. Ένα Piastri που κυνηγάει ο Verstappen, αλλά δείχνει να μην μπορεί να πιάσει (απόσταση 3.5 δευτ.) Στην πέμπτη θέση ο Norris, στην έκτη ο Hamilton ενώ ο Leclerc στην 9η (λόγω του αργού pit stop).

Τι κι αν οι οδηγίες της Mercedes ήταν σαφείς; Ο Antonelli έχει μειώσει την διαφορά από τον πρωτοπόρο Russell, από τα 8 στο 1 δευτ. Απίστευτος ο 20χρονος που δεν έχει τίποτα να κερδίσει, αλλά οδηγεί εξαιρετικά γρήγορα. Οι μηχανικοί ενημερώνουν το George Russell πως έχει κολλήσει φελιζόλ στο μονοθέσιο του, το οποίο θα προσπαθήσουν να αφαιρέσουν κατά το δεύτερο pit stop.

Οι δύο Mercedes είναι τόσο ταχύτερες από όλους τους άλλους, που ο τρίτος Piastri απέχει 12 δευτ. Παράλληλα θα έρθει και η δεύτερη εγκατάλειψη του αγώνα, που αφορά τον συνήθη ύποπτο, Stroll, ο οποίος θα μπει στα pits και δεν θα ξαναβγεί.

Ο πρωτοπόρος Russell θα μπει για αλλαγή ελαστικών στον 35ο γύρο, με τους μηχανικούς να προσπαθούν να αφαιρέσουν το φελιζόλ που είχε κολλήσει κάτω από το μονοθέσιο του. Μετά από αρκετά δευτερόλεπτα κατάφεραν να αφαιρέσουν το μεγαλύτερο κομμάτι του, αλλά όχι όλο.

Total frustration for George 😫 He loses time in the pit lane and, crucially, the lead to his team mate #F1 #QatarGP https://t.co/8wy4eb7WgB — Formula 1 (@F1) November 29, 2026



Και η δεύτερη Aston Martin θα αποσυρθεί, καθώς ο Alonso θα “μείνει” στην είσοδο των pits.

Με 17 γύρους να απομένουν για την καρό σημαία, ο Antonelli ηγείται της κούρσας με τον Russell να ακολουθεί (+10 δευτ.), τον Piastri τρίτο, τον Verstappen τέταρτο και τον Norris πέμπτο. Ακολουθούν οι δύο Ferrari , όμως οι διαφορές όλων των μονοθεσίων είναι μεγάλες, με αποτέλεσμα οι μονομαχίες να έχουν μειωθεί στο ελάχιστο.

Ο Kimi Antonelli ρωτάει την ομάδα του, εάν θέλουν να αφήσει τον Russell να τον περάσει στο τέλος του αγώνα, για να πάρει ο Βρετανός τους επιπλέον βαθμούς στο κυνήγι της δεύτερης θέσης. Πολύ όμορφη σκέψη από τον 20χρονο, ήδη χρισμένο παγκόσμιο πρωταθλητή. Η διαφορά τους με 9 γύρους να απομένουν είναι στα 15 δευτ. Το team radio του λέει χαρακτηριστικά “Ευχαριστούμε για την σκέψη, αλλά ο Russell είναι πολύ πίσω, οπότε κράτα την θέση σου”.

Επίθεση του Norris στον Verstappen για την τέταρτη θέση, με τον Ολλανδό να παίζει εξαιρετική άμυνα. Παράλληλα ο 7ος Leclerc πλησιάζει αρκετά τον 6ο Hamilton (+0.6 δευτ.), με την ομάδα να του δίνει σαφείς οδηγίες να μην τον περάσει.

Στους γύρους που ακολούθησαν δεν επήλθαν αλλαγές, με αποτέλεσμα ο ήδη παγκόσμιος πρωταθλητής Kimi Antonelli να παίρνει μία ακόμη νίκη. Στή δεύτερη θέση ο Russell, στην τρίτη ο Piastri και στην τέταρτη ο Verstappen.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο George Russell έσκυψε να δει το κομμάτι φελιζόλ που του χάλασε τον αγώνα.

We’ve all seen it, now George takes a look 👀 Russell inspects the debris that hampered his race 🔎 #F1 #QatarGP https://t.co/a16SDFUgwV — Formula 1 (@F1) November 29, 2026

Τελική κατάταξη

Εγκαταλείψεις: Lindblad – Stroll – Alonso

Επόμενο GP (και τελευταίο της σεζόν) στο Άμπου Ντάμπι, 4-6 Δεκεμβρίου.