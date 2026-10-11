Πήρε την Pole για το Sprint. Πήρε το Sprint, πήρε την Pole Position και τελικά πήρε και την μεγάλη νίκη στη Σιγκαπούρη. Στην μοναδική πίστα που μέχρι σήμερα δεν είχε κερδίσει ποτέ ο Ολλανδός, πετυχαίνει την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του φέτος. Δεύτερος τερμάτισε ο Leclerc και τρίτος ο πολύ καλός Kimi Antonelli της Mercedes.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως παρά τις τρεις εγκαταλείψεις, ο αγώνας δεν τέθηκε στιγμή υπό καθεστώς Αυτοκινήτου Ασφαλείας, ενώ πιθανότατα η Ferrari στέρησε μία θέση στο βάθρο από τον Hamilton, με λάθος επιλογές ελαστικών (ξεκίνησε με τη μέση και έμεινε στον αγώνα με την μαλακή για περισσότερους από 40 γύρους), ενώ κατά τη διάρκεια ενός Virtual Safety Car, η ομάδα πραγματοποίησε αλλαγή ελαστικών για τον Leclerc αλλά όχι για τον Hamilton.

Αυτοί που δεν κατάφεραν να τερματίσουν είναι οι Bortoleto – Colapinto – Stroll. Και οι τρεις από βλάβη χωρίς να επηρεάσουν αισθητά τον αγώνα.

Ακολουθεί η περιγραφή του αγώνα και η τελική κατάταξη.

Η πίστα

Η πίστα μήκους 4,927χλμ. (οι αγωνιζόμενοι σε 62 γύρους καλύπτουν 305,337χλμ) έχει 19 στροφές. Το σύστημα φωτισμού της διαδρομής διαθέτει πάνω από 1500 προβολείς LED, τοποθετημένους σε ύψος 10 μέτρων με απόσταση 32μ. ο ένας από τον άλλον. Το αποτέλεσμα είναι φωτισμός έντασης 3000 κεριών τη στιγμή που ένα γήπεδο ποδοσφαίρου έχει ένταση 800 κεριά και ο φωτισμός των δημόσιων δρόμων έχει ένταση 30 κεριά.

Η σειρά εκκίνησης



Ο Max Verstappen αφού κατάφερε να κερδίσει το τελευταίο sprint της χρονιάς, κέρδισε και την Pole Position για το σημερινό αγώνα. Έτσι ο Ολλανδός ξεκίνησε πρώτος, έχοντας πίσω του του τις δύο Ferrari των Leclerc και Hamilton. Την πρώτη 10άδα του εναρκτήριου grid συμπλήρωναν οι Antonelli – Norris – Piastri – Gasly – Lawson – Lindblad – Hulkenberg.

Θεατές 3ημέρου: 310.300

Θερμοκρασία αέρα: 30 Βαθμοί Κελσίου

Θερμοκρασία οδοστρώματος: 43 Βαθμοί Κελσίου

Υγρασία: 75%

Πως κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Παρά την στενότητα της πρώτης στροφής, η εκκίνηση ήταν καθαρή ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στην πρώτη εξάδα. Έτσι ο Verstappen ηγείται του αγώνα, έχοντας τον Charles Leclerc στο μισό δευτερόλεπτο πίσω του.

Verstappen 🆚 Leclerc WATCH THE RACE START 🎥 #F1 #SingaporeGP https://t.co/I9ce7zBGsD — Formula 1 (@F1) October 11, 2026



Ο Μονεγάσκος παραμένει πολύ κοντά στον Ολλανδό στους πρώτους γύρους, ενώ έχει και τον Hamilton από πίσω του, ο οποίος “παίζει” άμυνα στον Antonelli. Ακολουθούν οι δύο McLaren.

Ο αγώνας κυλά χωρίς εκπλήξεις και με προσπεράσεις κυρίως στις θέσεις 9-10-11, ενώ στο γύρο οκτώ, ο Bortoleto θα βγει εκτός αγώνα μετά από βλάβη στο κιβώτιο. Το μονοθέσιο θα “μείνει” στην έξοδο του pit lane φέρνοντας καθεστώς Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας για ένα γύρο.

Για πρώτη φορά η διαφορά του πρωτοπόρου Verstappen από τον δεύτερο Leclerc, θα περάσει το ένα δευτερόλεπτο, στο γύρο 11.

Πολύ καλό αγώνα κάνει και ο George Russell που έχει ανέβει στη 12η θέση, έχοντας ξεκινήσει από την 19η. Παράλληλα ο Verstappen έχει αποκτήσει απόσταση 3.1 δευτ. από τον δεύτερο Leclerc (γύρος 16/62). Πρώτος για αλλαγή ελαστικών θα μπει ο Hamilton, ο οποίος ήταν από τους λίγους οδηγούς που είχαν ξεκινήσει με μέση γόμα και όχι μαλακή. Θα επιστρέψει στην πίστα έβδομος, πίσω από τον Lawson.

Ο Hamilton ζητάει από την ομάδα του να του δώσει το πράσινο φως να προσπεράσει τον Leclerc για τη θέση 4, όμως η απάντηση ήταν αρνητική. Στο γύρο 31 ο Colapinto θα είναι η δεύτερη εγκατάλειψη του αγώνα, χωρίς όμως να επηρεάσει τη ροή.

Ο πρωτοπόρος Verstappen θα μπει για πρώτη αλλαγή ελαστικών στο γύρο 33, όμως ήταν τόσο μεγάλη η διαφορά του από τον δεύτερο, που θα του επιτρέψει να επιστρέψει πάλι πρώτος στην πίστα.

Στο γύρο 38, η πρώτη εξάδα είναι όπως ξεκίνησε τον αγώνα: Verstappen – Leclerc – Hamilton – Antonelli – Norris – Piastri. Στην 7η θέση έχει ανέβει ο Russell.

Η τρίτη εγκατάλειψη έρχεται στον γύρο 39 και αφορά τον Stroll. Κάτι που θα θέσει τον αγώνα σε καθεστώς Virtual Safety Car για έναν γύρο. Κατά τη διάρκεια του θα αλλάξει ελαστικά μόνο ο Leclerc και έτσι ο Hamilton θα βρεθεί δεύτερος.

Σταδιακά ο Leclerc θα βρεθεί στην δεύτερη θέση, 15.1 δευτ. πίσω από τον πρώτο Verstappen, την ώρα που ο πέμπτος Antonelli θα ξεπεράσει για τρίτη φορά τα όρια της πίστας. Σε ενδεχόμενη επόμενη φορά θα δεχθεί ποινή 5 δευτ.

Με δέκα γύρους να απομένουν, ο τρίτος Hamilton προσπαθεί να αμυνθεί στον Norris, έχοντας μαλακά ελαστικά 40+ γύρων. Αυτή τη μάχη θα εκμεταλλευτεί ο Antonelli που θα ανεβεί στην τρίτη θέση, αφήνοντας πίσω του τον Norris και στην πέμπτη θέση τελικά τον Hamilton.

Στους γύρους που απέμειναν δεν θα υπάρξει αλλαγή και έτσι ο Verstappen θα πετύχει την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του, ολοκληρώνοντας ένα τριήμερο απόλυτης κυριαρχίας.

Τελική κατάταξη: Verstappen – Leclerc – Antonelli – Norris – Piastri – Hamilton – Lawson – Hulkenberg – Russell – Hadjar – Gasly – Bearman – Ocon – Sainz – Lindblad – Alonso – Albon – Perez – Bottas

Εγκαταλείψεις: Bortoleto – Colapinto – Stroll

Επόμενο GP στις Η.Π.Α. 23-25 Οκτωβρίου.