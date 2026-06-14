Πριν λίγες ημέρες ο Hamilton είχε δηλώσει πως η πρώτη του νίκη με τη Ferrari δεν αργεί. Σήμερα ο επτάκις πρωταθλητής έκανε πράξη τη δήλωση του και ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Σε έναν αγώνα με 7 εγκαταλείψεις και πολλές εναλλαγές στην κατάταξη, ο Hamilton πήρε τη σπουδαία νίκη που ζητούσε εδώ και καιρό (είχε να κερδίσει από το Βέλγιο το 2024). Μεγάλη ατυχία για τον 19χρονο Kimi Antonelli που λίγους γύρους πριν το τέλος “έμεινε” από υβριδική μηχανή, χαρίζοντας την δεύτερη θέση στον Russell, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Norris. Τρεις Βρετανοί στις τρεις πρώτες θέσεις.

Η πίστα

Το συνολικό μήκος της πίστας είναι 4,657 χιλιόμετρα και ο σχηματισμός της διαθέτει 14 στροφές υψηλής ταχύτητας. Οι οδηγοί καλύπτουν 307,236χλμ. σε 66 γύρους, ενώ το ρεκόρ πίστας κατέχει από πέρυσι με χρόνο 1:15.743 ο Oscar Piastri.

Η σειρά εκκίνησης

Ο George Russell κέρδισε την Pole Position κατά 0.064χλστ. του δευτερολέπτου από τον ανεβασμένο Hamilton. Τρίτος στο εναρκτήριο Grid ο Kimi Antonelli που αποτελεί και τον απόλυτο φετινό πρωταγωνιστή της Formula 1, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Την πολύ ενδιαφέρουσα αρχική 10άδα του grid συμπλήρωναν οι: Norris, Verstappen, Hadjar, Piastri, Lawson, Hulkenberg, Leclerc.

Θερμοκρασία αέρα: 30 Βαθμοί Κελσίου

Θερμοκρασία οδοστρώματος: 52 Βαθμοί Κελσίου

Πως κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Russell θα εκκινήσει πολύ καλά και θα προστατέψει την πρώτη θέση από τον Hamilton. Μία καθαρή εκκίνηση παρά το στρίμωγμα στην πρώτη στροφή καθώς δεν υπήρξε κάποια προσπέραση στις πρώτες θέσεις. Μοναδικός χαμένος, ο Hadjar ο οποίος ξεκίνησε λάθος, και από 6ος βρέθηκε 14ος.

Φοβερή μάχη μεταξύ Leclerc και Piastri, την οποία και τελικά θα κερδίσει ο Μονεγάσκος (ο οποίος εκκίνησε τον αγώνα από την 10η θέση). Με τη “σκόνη” από τους πρώτους 10 γύρους να έχει “κάτσει”, ο Russell προηγείται 3.2 δευτ. από τον δεύτερο Hamilton, ενώ ακολουθούν οι Antonelli, Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri.

Πλέον είναι φανερή η καταπόνηση της μεσαίας γόμας και έτσι ο Hamilton θα είναι ο πρώτος οδηγός που θα επισκεπτεί τα pits για να βάλει την σκληρή. Στον επόμενο γύρο (13) θα πραγματοποιήσει αλλαγή και ο πρωτοπόρος Russell αλλά και ο Verstappen.

Η πρώτη εγκατάλειψη θα έρθει στο γύρο 16 και αφορά τον Stroll της Aston Martin. Οι μηχανικοί θα του ζητήσουν να φέρει το μονοθέσιο στα pits. Συνεχίζεται η πολύ κακή χρονιά για την Aston Martin ενώ παράλληλα φουντώνουν οι φήμες για πιθανή μεταγραφή του Alonso στην Alpine. Στον επόμενο γύρο την ίδια ακριβώς μοίρα θα έχει και ο Bottas της Cadillac. Ευτυχώς και στις δύο περιπτώσεις, οι εγκαταλείψεις δεν επηρέασαν την ροή του αγώνα.

Εντυπωσιακή οδήγηση από τον Hadjar ο οποίος μετά την κακή του εκκίνηση (“έπεσε” από την 6η στην 14η θέση), έχει πεισμώσει και έχει καταφέρει να βρεθεί στη θέση 8, ήδη από το γύρο 22.

Ο Hamilton θα μπει για δεύτερη αλλαγή ελαστικών στο γύρο 28 και θα βάλει τη μέση γόμα με πλάνο τριών pit stop, ενώ παράλληλα έχουν αρχίσει τα ντουμπλαρίσματα. Η τρίτη εγκατάλειψη του αγώνα θα έρθει στον 31ο γύρο και αφορά τον Hulkenberg, ο οποίος θα μπει στα pits για αλλαγή ελαστικών αλλά δεν θα ξαναβγει στην πίστα.

Ο Kimi Antonelli πλησιάζει και επιτίθεται στον πρωτοπόρο Russell με τα μονοθέσια να ρισκάρουν μία επαφή. Όμως η ομάδα του 19χρονου Kimi, θα του υπενθυμίσει πως έχει ήδη προειδοποίηση για τα όρια της πίστας, προτείνοντας του να μην ρισκάρει ποινή 5 δευτ. και έτσι ο Russell θα πάρει “ανάσα”. Τελικά ο Russell θα μπει για ένα ακόμη Pit Stop στο γύρο 37 ενώ στον επόμενο γύρο θα ακολουθήσει και ο Antonelli. Κάτι που φέρνει τις Ferrari στο 1-2 με τους Hamilton και Leclerc, ενώ ακολουθούν οι δύο Mercedes.

Στην στροφή 9 θα ολοκληρωθεί η σημερινή καταστροφή για την Aston Martin, καθώς θα εγκαταλείψει και το δεύτερο μονοθέσιο μετά από έξοδο του Alonso. Έτσι ο αγώνας τίθεται σε καθεστώς Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας και όπως ήταν φυσικό αρκετοί οδηγοί μπαίνουν για αλλαγή ελαστικών. Μεγάλη ατυχία για τον Leclerc που μόλις είχε αλλάξει ελαστικά.

Η αγωνιστική δράση επιστρέφει μετά από δύο γύρους και βρίσκει στην πρώτη θέση τον Lewis Hamilton εν μέσω έντονων χειροκροτημάτων. Πίσω του ο Russell ενώ ακολουθούν οι Antonelli, Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri. Απομένουν 24 γύροι.

Ο επτάκις πρωταθλητής μεγαλώνει συνεχώς την διαφορά από τις Mercedes, έχοντας πλέον σχεδόν 7 δευτ. από τον δεύτερο Russell ενώ ο Antonelli δείχνει έτοιμος να παλέψει για την δεύτερη θέση.

Φοβερή μάχη μεταξύ των δύο Mercedes με τον 19χρονο τελικά να παίρνει την δεύτερη θέση όμως να “μένει” λόγω προβλήματος με την υβριδική μηχανή λίγο αργότερα. Ταυτόχρονα εκτός πίστας θα βγει και ο Leclerc, ο οποίος θα πάει με λαβωμένο μονοθέσιο στα pits και τελικά θα εγκαταλείψει. Συνεχίζει η ατυχία για τον Μονεγάσκο.

Ο αγώνας θα τεθεί εκ νέου σε καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας και θα επιστρέψει σε αγωνιστική δράση μόνο για τον τελευταίο γύρο. Ο Hamilton θα στεφθεί μεγάλος νικητής του αγώνα με το στάδιο να σείεται από τους πανηγυρισμούς των θεατών.

Μετά από χρόνια προσμονής, ο Hamilton πέτυχε αυτό για το οποίο μετακόμισε στο Μαρανέλο. Και αν αυτή ήταν μόνο η αρχή, τότε το φετινό πρωτάθλημα αποκτά νέο ενδιαφέρον.

Τελική κατάταξη: Hamilton – Russell – Norris – Verstappen – Piastri – Hadjar -Gasly – Colapinto – Lawson – Lindblad – Bortoleto – Sainz – Ocon –

Εγκαταλείψεις: Stroll – Bottas – Hulkenberg – Bearman – Alonso – Antonelli – Leclerc

Επόμενο Grand Prix στην Αυστρία 26-28 Ιουνίου.