Το πρώτο Grand Prix της χρονιάς (από τα συνολικά 24) μόλις ολοκληρώθηκε στην Αυστραλία και ο εγχώριος τοπικός ήρωας Oscar Piastri κατάφερε να… τρακάρει το μονοθέσιο του κατά την είσοδο του στην πίστα, πριν καν πραγματοποιηθεί ο γύρος σχηματισμού. Τεράστια απογοήτευση για τη McLaren πριν ακόμη σβήσουν τα πρώτα φώτα εκκίνησης, αλλά και για τον Hulkenberg που δεν ξεκίνησε ποτέ λόγω βλάβης.

Στα του αγώνα τώρα, οι δύο Ferrari “κατάπιαν” κατά την εκκίνηση τις πρώτες στο Grid Mercedes, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα… ρεσιτάλ εγκαταλείψεων με τους Hadjar, Bottas, Alonso, Stroll να μην καταφέρνουν να ολοκληρώσουν ούτε το πρώτο μισό του αγώνα.

Τελικά οι δύο Mercedes με πιο σωστό timing στα pits από τις Ferrari, αλλά και με αλάνθαστη οδήγηση, θα πετύχουν το 1-2 στο Albert Park, με τον Russell να πανηγυρίζει τη μεγάλη νίκη, στο πρώτο Grand Prix της χρονιάς. Στις θέσεις 3-4 οι δύο Ferrari, με τους Leclerc και Hamilton που εντυπωσίασαν στην εκκίνηση και τη διαχείριση ενέργειας. Την πρώτη δεκάδα ολοκλήρωσαν οι:Norris, Verstappen (ξεκίνησε από την τελευταία θέση), Bearman, Lindbald, Bortoleto, Gasly.

Να θυμίσουμε πως από φέτος, έχουν αλλάξει όλα στην Formula 1, από το μέγεθος και το σχήμα των μονοθεσίων, μέχρι την υβριδική μηχανή, την αποθήκευση-ανάκτηση ενέργειας και την την αντικατάσταση του DRS από το Overtake Mode.

Η σειρά εκκίνησης

Oscar Piastri has crashed and is OUT of the Australian Grand Prix before it begins 😮#F1 #AusGP pic.twitter.com/5prGby7dNC — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Η Mercedes δεν άφησε αμφισβήτηση στις κατατακτήριες, με τον Russell να εξασφαλίζει την πρώτη Pole Position της χρονιάς και τον δεύτερο οδηγό της μάρκας, Antonelli να ξεκινά από την δεύτερη θέση του grid. Τρίτος στη σειρά ο Hadjar της Red Bull, τέταρτος ο Leclerc, ενώ ο Oscar Piastri που ήταν να ξεκινήσει πέμπτος, έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του κατά την παράταξη στο Grid, τράκαρε και δεν ξεκίνησε ποτέ στον αγώνα. Την πρώτη δεκάδα του ενακτήριου grid συμπλήρωναν οι: Norris, Hamilton, Lindblad, Lawson, Bortoleto, Bearman. Στον αγώνα δεν ξεκίνησε ούτε ο Hulkenberg λόγω βλάβης, ενώ ο Verstappen εκκινούσε από την τελευταία θέση λόγω εξόδου στο Q1.

Η πίστα



Οι αγωνιζόμενοι πραγματοποιούν 58 γύρους στην πίστα μήκους 5,278 χλμ καλύπτοντας μέχρι να πέσει η καρό σημαία 306.124χλμ. Θεατές 3ημέρου: 483.000

Πως κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Russell δεν θα εκκινήσει καλά και ο τέταρτος Leclerc θα του πάρει την πρωτιά στην πρώτη στροφή, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις για εντυπωσιακές εκκινήσεις φέτος της Ferrari. Παράλληλα και ο δεύτερος Antonelli θα κάνει καταστροφική εκκίνηση και θα πέσει στην έβδομη θέση. Μία καθαρή αλλά χαώδης εκκίνηση που θα φέρει τον Μονεγάσκο πρώτο, τον Pole Man Russell δεύτερο, τον Hamilton τρίτο, τον Hadjar τέταρτο και τον Lindblad πέμπτο.

This is how the frantic race start unfolded in Albert Park! 🙌💨#F1 #AusGP pic.twitter.com/2vRc65bD7d — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Russell και Leclerc ανταλλάσσουν την πρώτη θέση για αρκετές φορές, χρησιμοποιώντας το overtake mode εναλλάξ. Πλέον δεν υπάρχει DRS, αλλά ηλεκτρική ισχύς που ανακτούν τα μονοθέσια κατά τον αγώνα και οι οδηγοί επιλέγουν πόση θα χρησιμοποιούν ανά πάσα στιγμή. Εάν μάλιστα είναι κάτω από 1 δευτ. κοντά στον προπορευόμενο, τότε ενεργοποιείται η λειτουργία Overtake που δίνει επιπλέον ηλεκτρική ιπποδύναμη (όπως έδινε μέχρι πέρυσι αεροδυναμικά, το DRS), σε προκαθορισμένες ζώνες της πίστας.

Οι δύο νέες λειτουργίες των μονοθεσίων

Z-Mode (στροφή): Τα πτερύγια κλείνουν για μέγιστη κάθετη δύναμη και κράτημα στις στροφές.

X-Mode (ευθεία): Τα πτερύγια ανοίγουν για ελαχιστοποίηση των αεροδυναμικών αντιστάσεων στις ευθείες, επιτρέποντας υψηλότερες τελικές ταχύτητες.

(Αυτό το σύστημα είναι διαθέσιμο σε όλους τους οδηγούς σε προκαθορισμένα σημεία της πίστας, ανεξάρτητα από την απόσταση από το προπορευόμενο μονοθέσιο).

Μέσα σε πέντε γύρους, ο Ολλανδός Max Verstappen έχει ανέβει στην 12η θέση, την ώρα που ο Leclerc μάχεται να προστατέψει την πρώτη θέση από τον Russell. Παράλληλα ο Hamilton ακολουθεί τρίτος, ενώ ο Antonelli έχει ανέβει τέταρτος, μετά την καταστροφική εκκίνηση.

Στον 11ο γύρο, ο Isack Hadjar της Red Bull θα εγκαταλείψει λόγω βλάβης κινητήρα και ο αγώνας θα τεθεί σε καθεστώς Virtual Safety Car, με τους περισσότερους οδηγούς να το εκμεταλλεύονται και να μπαίνουν για αλλαγή ελαστικών. Πλέον, με τους Piastri και Hulkenberg να μην έχουν ξεκινήσει τον αγώνα και τον Hadjar να εγκαταλείπει, από τα 22 μονοθέσια, τον αγώνα συνεχίζουν τα 19.

Ο αγώνας θα επιστρέψει σε κανονική δράση στο γύρο 14 με τον Μονεγάσκο πρώτο, τον Hamilton δεύτερο (κανείς τους δεν μπήκε για αλλαγή ελαστικών), τον Russell τρίτο, τον Lindblad τέταρτο και τον Antonelli πέμπτο. Έκτος ήδη ο Verstappen.

Μία ακόμη εγκατάλειψη, αυτή του Bottas της Cadillac, θα έρθει στον γύρο 18. Ο έμπειρος οδηγός θα βγει εκτός μάχης λόγω έλλειψης ισχύος, φέρνοντας ξανά καθεστώς Virtual Safety Car στον αγώνα για δύο γύρους. Να θυμίσουμε πως η φετινή χρονιά δεν θυμίζει σε τίποτα τις προηγούμενες της F1, μιας και έχουν αλλάξει τόσο τα μονοθέσια, όσο και τα ελαστικά αλλά και οι υβριδικοί κινητήρες, φέρνοντας τις εταιρίες σε αχαρτογράφητα νερά.

Οι δύο Ferrari που ηγούνταν τον αγώνα μέχρι τα μισά του, θα μπουν τελικά για αλλαγή ελαστικών και θα δώσουν τις θέσεις 1 και 2 στους Russell και Antonelli, με του Leclerc και Hamilton να ακολουθούν. Πέμπτος ο Norris και έκτος ο Verstappen, ενώ η έκπληξη της χρονιάς φαίνεται να είναι ο εντυπωσιακός rookie της Racing Bulls, Lindblad.

O Russell χτίζει απόσταση ασφαλείας από τον τρίτο Leclerc όσο περνούν οι τελευταίοι γύροι, έχοντας τον teamate του στη δεύτερη θέση, ενώ όμορφη μάχη γίνεται για την πέμπτη θέση μεταξύ των Verstappen και Norris.

Στους εναπομείναντες γύρους δεν θα αλλάξει κάτι στην κατάταξη, με τον Russell να αντικρίζει πρώτος, την πρώτη καρό σημαία της χρονιάς:

Τελική κατάταξη: Russell, Antonelli, Leclerc, Hamilton, Norris, Verstappen, Bearman, Lindbald,Bortoleto, Gasly, Ocon, Albon, Lawson, Collapinto, Sainz, Perez

Εγκαταλείψεις: Piastri, Hulkenberg, Hadjar, Bottas, Alonso, Stroll