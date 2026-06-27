Η Mercedes έδειξε από την πρώτη στιγμή πως είχε τον πρώτο λόγο στο Grand Prix Αυστρίας και τελικά το επιβεβαίωσε στις κατατακτήριες δοκιμές, με τον George Russell να κατακτά την pole position ύστερα από μία δραματική διαδικασία στο Red Bull Ring.

Η γερμανική ομάδα είχε ήδη στείλει τα πρώτα μηνύματα από την Παρασκευή, όταν ο Andrea Kimi Antonelli σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο τόσο στο FP1, όσο και στο FP2. Η κυριαρχία της Mercedes συνεχίστηκε και το Σάββατο το μεσημέρι, με τον George Russell να ολοκληρώνει το «3 στα 3» για τα «Ασημί Βέλη» στις ελεύθερες δοκιμές, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο στο FP3 μπροστά από τον Antonelli, ενώ ο Lewis Hamilton ήταν τρίτος.

Κατατακτήριες

Στις κατατακτήριες δοκιμές, ωστόσο, τίποτα δεν κρίθηκε εύκολα. Από το Q1 έγινε φανερό ότι η μάχη για την pole θα ήταν εξαιρετικά αμφίρροπη, με Mercedes, Ferrari και McLaren να κινούνται σε πολύ μικρές διαφορές. Οι πρώτες εκπλήξεις δεν άργησαν να έρθουν, καθώς αρκετοί οδηγοί δυσκολεύτηκαν να βρουν ρυθμό στο απαιτητικό Red Bull Ring, με τη θερμοκρασία της ασφάλτου να ξεπερνά τους 50 βαθμούς Κελσίου.

Στο Q2 η ένταση ανέβηκε ακόμη περισσότερο, με τις Ferrari των Charles Leclerc και Lewis Hamilton να δείχνουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, ενώ ο Russell παρέμενε σταθερά στην κορυφή των χρόνων. Παράλληλα, οι McLaren των Lando Norris και Oscar Piastri συνέχισαν να βρίσκονται μέσα στο παιχνίδι της pole, προμηνύοντας ένα συγκλονιστικό φινάλε.



Το Q3 επιφύλασσε το μεγαλύτερο δράμα της ημέρας. Ο Max Verstappen, που αγωνίζεται στην έδρα της Red Bull, έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στην τελική προσπάθεια και κατέληξε στις μπαριέρες, προκαλώντας κίτρινες σημαίες στα τελευταία δευτερόλεπτα της διαδικασίας. Το συμβάν δημιούργησε αμφιβολίες για το αν ο Russell είχε επιβραδύνει επαρκώς στο πέρασμά του από το σημείο του ατυχήματος λόγω των κίτρινων σημαιών, ωστόσο οι αγωνοδίκες επιβεβαίωσαν ότι ο Βρετανός συμμορφώθηκε με τους κανονισμούς και ο χρόνος του παρέμεινε σε ισχύ.

Έτσι, ο Russell κατέκτησε την pole position με τις Ferrari να ακολουθούν, καθώς ο Charles Leclerc εξασφάλισε τη δεύτερη θέση και ο Lewis Hamilton την τρίτη. Τέταρτος ήταν ο πρωτοπόρος του Πρωταθλήματος Andrea Kimi Antonelli, ενώ ο Verstappen, παρά το ατύχημα, περιορίστηκε στην πέμπτη θέση. Πιο πίσω βρέθηκαν οι δύο McLaren των Norris και Piastri, οι οποίες αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στον αγώνα της Κυριακής.

Πρόγραμμα – Μετάδοση

Ο αγώνας την Κυριακή 28 Ιουνίου, θα ξεκινήσει στις 16.00 το απόγευμα. Τα ανεπίσημα δοκιμαστικά, καθώς επίσης το Qualifying και τον αγώνα, μπορείτε να τα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV Pro. Ο αγώνας της Κυριακής θα μεταδοθεί και από το ελεύθερο κανάλι του Ant1, αλλά ετεροχρονισμένα στις 16.30