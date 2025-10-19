Του Περικλή Χαλάτση

Ο Max Verstappen κέρδισε τις δύο Pole Position στην πίστα του Austin. Έκανε τον καλύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές για το Sprint Race και τον καλύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές για το σημερινό αγώνα. Κέρδισε τον αγώνα Sprint και πήρε τους πολύτιμους βαθμούς. Και μάλιστα το κέρδος του ήταν διπλό, αφού τα δύο McLaren εγκατέλειψαν μετά από σύγκρουση, στην πρώτη κιόλας στροφή του αγώνα. Σχετικό θέμα:

Οι δύο Pole Position αλλά και η άνετη νίκη του στο Sprint Race έφερε τον εκνευρισμό στην ομάδα της McLaren και ιδιαίτερα στους δύο πιλότους της, τον Oscar Piastri και τον Lando Noris, που από ό,τι φαίνεται δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις. Μην βλέπετε τα χαμόγελα μπροστά στο φακό. Όταν οι τηλεοπτικές κάμερες απομακρύνονται αλλάζουν κατεύθυνση.

Ο Norris στο χθεσινό sprint έχασε τους βαθμούς μετά το λάθος του Piastri. Έμεινε εκτός αγώνα και έκανε τα σχετικά παράπονα στον αγωνιστικό διευθυντή της ομάδας του.

Στο Qualifying που ακολούθησε τα μεσάνυκτα, ο Ολλανδός πήρε την Pole Position και τώρα απειλεί άμεσα τους δυο πιλότους της McLaren.

Ο πιλότος της Red Bull έκανε 1:32.510, ο Norris ήταν τρία δέκατα πιο αργός και ο Μονεγάσκος ήταν μόλις 6 χιλιοστά πίσω.

Οι χρόνοι που έκαναν οι πιλότοι:

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στην F1 πρόσθεσε άλλους 8 βαθμούς και αν κερδίσει και σήμερα, τότε η βαθμολογία αλλάζει, η τράπουλα ανακατεύεται και όλα είναι ανοικτά για τον φετινό παγκόσμιο τίτλο.

Ας μην ξεχνάμε ότι δύο αγώνες πριν από το σημερινό, ο τίτλος είχε χρώμα πορτοκαλί. Ο Piastri και ο Norris έκαναν το 1-2 και δεν ένοιωθαν την απειλή του Max Verstappen.

Σήμερα, πριν από τον αγώνα στο «Circuit of the Americas», ο Piastri έχει 336 βαθμούς, ο Norris 31, o Verstappen 281 και ο Russell 244 βαθμούς.

Ο Vertsappen έχει το πλεονέκτημα της πρώτης θέσης στο grid, ενώ ο Piastri που θέλει νίκη, έχει μπροστά του ένα Γολγοθά από δύσκολες προσπεράσεις . Πρώτα τον Hamilton, μετά τον Russell, τον Leclerc, τον Norris και να φτάσει στον Ολλανδό που στο μεταξύ θα κάνει τον δικό του αγώνα. Βέβαια πολλά θα εξαρτηθούν από την εκκίνηση, και από τα ελαστικά που θα επιλέξουν.

Η πίστα έχει μήκος 5.513 μέτρα και 20 στροφές, μερικές εκ των οποίων είναι εξαιρετικά γρήγορες.

Στις δύο μεγάλες ευθείες, θα μπορούν οι αγωνιζόμενοι να κάνουν χρήση του Drag Reduction System (DRS). Το πιο χαρακτηριστικό σημείο της διαδρομής είναι η πρώτη στροφή, με έντονη ανωφέρεια και μεγάλο πλάτος. Καταλήγει σε μια αριστερή στροφή 120 μοιρών, όπου οι οδηγοί συχνά διεκδικούν θέση.

Η σειρά εκκίνησης:

To 19o Grand prix στην πίστα «Circuit of the Americas» στο Austin θα ξεκινήσει σήμερα Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, στις 22:00, ζωντανά και αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr ), και μαγνητοσκοπημένα στις 23:45 στον ΑΝΤ1.

Μπορείτε ακόμη να παρακολουθήσετε τον αγώνα και από το συνδρομητικό κανάλι της F1 ( F1 TV Pro).