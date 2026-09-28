Αυτό που ξεκίνησε ως ένα αγωνιστικό συμβάν στην πρώτη στροφή του Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν εξελίχθηκε μέσα σε λίγες ώρες σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες ιστορίες του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1. Πρωταγωνιστές ήταν ο Lando Norris και ο Franco Colapinto, ενώ στην υπόθεση μπήκε μέχρι και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής, Pablo Quirno.

Όλα ξεκίνησαν στον 36ο γύρο του αγώνα στο Μπακού, όταν το Safety Car αποχώρησε και τα μονοθέσια ετοιμάζονταν να επιστρέψουν σε αγωνιστικό ρυθμό. Ο Colapinto μπλόκαρε τους μπροστινούς τροχούς του Alpine στην πρώτη στροφή και χτύπησε τον teammate του, Pierre Gasly. Το Alpine του Gasly βρέθηκε στη συνέχεια πάνω στη McLaren του Norris, με αποτέλεσμα και οι τρεις οδηγοί να εγκαταλείψουν. Ο Colapinto ανέλαβε αμέσως την ευθύνη και ζήτησε συγγνώμη από την ομάδα και τον teammate του.



Ο “αυστηρός” Norris που πρότεινε μέχρι και τιμωρία… αποκλεισμού

Ο Norris, ωστόσο, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του. Ο Βρετανός, ο οποίος έχασε τον αγώνα, χωρίς να ευθύνεται για τη σύγκρουση, ζήτησε από τη FIA να αντιμετωπίζει αυστηρότερα τέτοιου είδους περιστατικά. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι σε ένα τόσο σοβαρό ατύχημα μετά από επανεκκίνηση, θα έπρεπε να επιβάλλεται ακόμη και αποκλεισμός από τον επόμενο αγώνα, ενώ χαρακτήρισε την οδήγηση του Colapinto υπερβολικά απρόσεκτη. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς φίλους του Αργεντινού οδηγού να στρέφονται εναντίον του Norris. Η Alpine παρενέβη δημόσια, καταδικάζοντας για ακόμη μία φορά τις επιθέσεις μέσω διαδικτύου.

Στο θέμα μπήκε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής

Η ιστορία πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής, Pablo Quirno, σχολίασε δημόσια τις δηλώσεις του Norris. Ο Quirno ανέβασε στον λογαριασμό του στο X εικόνα από το περσινό Grand Prix του Καναδά, όπου ο Norris είχε συγκρουστεί με τον teammate του, Oscar Piastri.

Seguro que Lando Norris pidió sanción para el piloto que chocó a Oscar Piastri en Montreal 2025. Ah, no…cierto. pic.twitter.com/fiTYyTccn7 — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 26, 2026



Το μήνυμα του Αργεντινού υπουργού ήταν να υπενθυμίσει ότι τότε ο Norris είχε προκαλέσει τη σύγκρουση με τον Piastri και διερωτήθηκε, με ειρωνικό τρόπο, αν ο Βρετανός είχε ζητήσει τότε τιμωρία για τον οδηγό που χτύπησε τον teammate του. Η ανάρτηση αφορούσε το περιστατικό του 2025 στο Μόντρεαλ, όταν οι δύο McLaren συγκρούστηκαν, με τον Norris να εγκαταλείπει, και τον Piastri να συνεχίζει τον αγώνα.

Μία ημέρα αργότερα, ο ίδιος ο Norris επανήλθε στην υπόθεση

Μέσω Instagram Story παραδέχθηκε ότι τα σχόλια που έκανε αμέσως μετά τον αγώνα δεν ήταν σωστά και αποκάλυψε ότι είχε ήδη επικοινωνήσει προσωπικά με τον Colapinto. Ο οδηγός της McLaren ανέφερε ότι του ζήτησε συγγνώμη, αναγνωρίζοντας πως οι δηλώσεις του έγιναν σε μία στιγμή έντασης, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δύο οδηγοί έχουν πλέον μιλήσει και έχουν αφήσει πίσω τους το περιστατικό.