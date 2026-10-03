Πολλοί διερωτώνται γιατί ο 16ος γύρος της F1 γίνεται στην Μαλαισία στην πίστα της Sepang και εμείς γράφουμε «Grand Prix Bahrain». Λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή του Μπαχρέιν, η διεξαγωγή του αγώνα εκεί κατέστη αδύνατη για λόγους ασφαλείας. Η F1 μετέφερε εσπευσμένα τη διοργάνωση στη Μαλαισία για να σώσει το τριήμερο, ωστόσο η επίσημη ονομασία του Grand Prix διατηρήθηκε ίδια για λόγους συμβολαίων και τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Οπότε δίνουμε μια εξήγηση σε όλους όσους μας ρωτάτε εάν κάνουμε λάθος στους τίτλους και τις ονομασίες.

Σε λίγη ώρα, στις 11:00 το πρωί ώρα Ελλάδας, ξεκινούν στην Μαλαισία τα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά όπου ο οδηγός που θα κάνει τον ταχύτερο χρόνο θα εκκινήσει αύριο στον αγώνα από την πρώτη γραμμή του grid.

Πριν από λίγες ώρες τέλειωσαν τα ανεπίσημα δοκιμαστικά (Practice 3) όπου ταχύτερος ήταν ο Kimi Antonelli. Ο Ιταλός πιλότος της Mercedes “πέταξε” στην κορυφή της κατάταξης, αφήνοντας πίσω του το δίδυμο της Red Bull, Max Verstappen και Isack Hadjar.

Μετά από μια μέρα που τα «Ασημένια Βέλη» χαρακτήρισαν ως μία από τις πιο δύσκολες Παρασκευές ολόκληρης της σεζόν, η εικόνα της ομάδας το Σάββατο άλλαξε ριζικά. Ο Antonelli βρήκε ρυθμό και σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:36.302, χτίζοντας ένα άνετο μαξιλαράκι σχεδόν τρία δέκατα του δευτερολέπτου από τον Verstappen.

Η διαδικασία (η οποία ξεκίνησε στις 12:30 τοπική ώρα) είχε ένα μάλλον υποτονικό ξεκίνημα. Ο Sergio Perez με την Cadillac –ένας από τους μόλις δέκα οδηγούς του σημερινού grid που είχαν τρέξει και στον τελευταίο αγώνα της F1 στη Σεπάνγκ το 2017– ήταν ο πρώτος που «έσπασε» τη σιωπή μπαίνοντας στην πίστα.

Όσο κυλούσε ο χρόνος, η δράση αυξανόταν υπό τις γνώριμες συνθήκες έντονης ζέστης και υγρασίας. Αν και η πλειοψηφία των οδηγών επέλεξε τη μαλακή γόμα για τα πρώτα της περάσματα, ο Charles Leclerc πήγε κόντρα στο ρεύμα. Επιλέγοντας τα σκληρά ελαστικά, ο Μονεγάσκος έθεσε το αρχικό σημείο αναφοράς με χρόνο 1:37.772.

Λίγο αργότερα, οι δύο McLaren έκαναν την εμφάνισή τους με τη μεσαία γόμα και άλλαξαν τα δεδομένα. Ο Lando Norris εκθρόνισε γρήγορα τον Leclerc κατεβάζοντας τον χρόνο κατά έξι δέκατα, ενώ ο teammate του, Oscar Piastri, σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση, όντας περίπου τρία δέκατα πιο αργός από τον Βρετανό.

Η ροή του FP3 διακόπηκε απότομα λίγο πριν το ημίωρο, όταν η κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της λόγω θραυσμάτων στην πίστα. Όπως φάνηκε στα ριπλέι, τα κομμάτια προέρχονταν από τη Haas του Ollie Bearman.

Μέχρι την στιγμή που βγήκε η κόκκινη σημαία αρκετοί από τους πρωταγωνιστές, τα “βαριά” ονόματα όπως λέμε δεν είχαν βγει στην πίστα για να γράψουν κάποιο χρόνο. Ευτυχώς μετά από λίγα λεπτά δόθηκε το πράσινο φως και συνεχίστηκαν κανονικά τα δοκιμαστικά. Την τριάδα συμπλήρωσαν οι Max Verstappen και Isack Hadjar.

Στο FP1 ταχύτερος ήταν ο Verstappen και στο FP2 ο C. Leclerc.

Και η τρίτη δοκιμασία έγινε σε παρεμφερείς συνθήκες με τα FP1 και FP2. H θερμοκρασία στον αέρα έφτασε τους τριάντα δύο βαθμούς κελσίου και στην άσφαλτο τους πενήντα έξι. Με εξαίρεση τους οδηγούς της McLaren, της Red Bull (ξεκίνησαν με μέση γόμα στην αρχή) και τον Charles Leclerc (άρχισε με σκληρή), οι υπόλοιποι επικεντρώθηκαν στις προσομοιώσεις ενόψει των κατατακτηρίων δοκιμών.

Για τον αγώνα αυτό η Pirelli επέλεξε τις γόμες C2, C3 και C4, οι οποίες ορίζονται αντίστοιχα ως σκληρή γόμα, μέση γόμα και μαλακή γόμα.

Τα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά για την pole position μπορείτε να τα δείτε μόνο από τα συνδρομητικά κανάλια ΑΝΤ1+ και F1 TV.