Του Π. Χαλάτση

Μετά το Sprint Qualifying που έγινε στο Circuit Gilles Villeneuve, λίγο μετά τα μεσάνυκτα και το 1-2 της Mercedes, ο Toto Wolff εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος αλλά και προβληματισμένος.

Ο Wolff είναι ικανοποιημένος για το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει την πρόοδο που έχει κάνει η ομάδα του. Οι νέες αναβαθμίσεις στα μονοθέσια φάνηκαν αμέσως και για αυτό είναι χαρούμενος.

Όμως είναι και προβληματισμένος γιατί ο Russell στην εκκίνηση λογικά θα πρέπει να στρίψει πρώτος μόλις σβήσουν τα κόκκινα φώτα αλλά το ίδιο θα επιχειρήσει και ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Kimi Antonelli που έχασε την πρώτη θέση για 68 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον teammate του. Αυτό που φοβάται είναι να μην ακουμπήσουν τα μονοθέσια του.

Από τις δύο πρώτες θέσεις ξεκινούν τα μονοθέσια της Mercedes.

Αν παρατηρήσετε στις τέσσερις πρώτες σειρές είναι ανά δύο πιλότοι της ίδιας ομάδας.

Από την 3η και 4η θέση ξεκινούν τα μονοθέσια της McLaren.

Από την 5η και 6η σειρά ξεκινούν τα μονοθέσια της Ferrari και από την

Από την 7η και 8η σειρά ξεκινούν τα μονοθέσια της Red Bull.

Ο αγώνας Sprint ξεκινάει στις 19.00 και μπορείτε να τον παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από το συνδρομητικό κανάλι Ant1+ η από το συνδρομητικό κανάλι F1 TV Pro.

Στο Sprint Qualifying υπήρχαν αρκετά απρόοπτα και ανατροπές. Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο SQ3, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική φόρμα που βρίσκεται αλλά και την υπεροχή της γερμανικής ομάδας. Και ο Antonelli που έχασε την πρώτη θέση για μόλις 68 χιλιοστά του δευτερολέπτου είπε ότι το μονοθέσιό του μετά τις μετατροπές που έγιναν είναι άριστο.

Ανταγωνιστικές έδειξαν να είναι οι δύο McLaren, οι δυο Ferrari και οι δύο Red Bull αλλά δεν φαίνεται να μπορούν να επιβληθούν στα «ασημένια βέλη».

Ο Alex Albon δεν συμμετείχε στο Sprint Qualifying μετά από σύγκρουση που είχε στα ελέυθερα δοκιμαστικά. Η Williams του έπαθε σοβαρή ζημιά και οι μηχανικοί δεν πρόλαβαν να την επισκευάσουν. Σήμερα είτε θα εκκινήσει τελευταίος είτε από τα pits αφού έγινε αντικατάσταση του κιβωτίου και της μονάδας ισχύος.

Αλλά και ο Liam Lawson που αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα δεν κατάφερε να συμμετάσχει στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά για το σημερινό αγώνα. Ωστόσο οι μηχανικοί της Racing Bulls που δίνουν μάχη με τον χρόνο αισιοδοξούν ότι θα προλάβουν να το ετοιμάσουν πριν το σημερινό αγώνα. Και ο Lawson θα εκκινήσει από το τέλος.

Προς το τέλος του SQ1, ο Fernando Alonso είχε ατύχημα.

Ο Ισπανός, άγνωστο γιατί «λόκαρε» τους εμπρός τροχούς του και έπεσε πάνω στις μπαριέρες. Αμέσως ξεκίνησε η διαδικασία απομάκρυνσης του μονοθεσίου του δύο φορές παγκόσμιου πρωταθλητή από την πίστα αλλά και η επισκευή του τοίχου.

Στο χρόνο που απέμεινε κάποια μονοθέσια βγήκαν για έναν τελευταίο γύρο. Ο Lewis Hamilton ήταν ο ταχύτερος με διαφορά ενός δεκάτου του δευτερολέπτου από τους Kimi Antonelli (2ος) και Max Verstappen (3ος). Η επίδοση του Arvid Lindblad, που κατετάγη πέμπτος ήταν εξαιρετική ενώ ο Charles Leclerc δεν κατάφερε να βελτιώσει την επίδοσή του και έμεινε ένατος.

Στο Sprint Qualifying στο Q1 εκτός από τους Αlexander Albon και Liam Lawson, εκτός μάχης τέθηκαν οι Sergio Perez,Valtteri Bottas,Lance Stroll και Pierre Gasly.

Στο Q2 δεν είχαμε αξιόλογα γεγονότα ενώ στο Q3 ξεκίνησαν οι προσπάθειες για την Pole Position για το σημερινό Sprint. O George Russell έσπασε τα χρονόμετρα καθώς κατέβηκε κάτω από το 1:13 με έναν εκπληκτικό γύρο στο φινάλε.

Λίγες ώρες πριν το Sprint Qualifying έγιναν τα πρώτα και τελευταία για τον Καναδά ελεύθερα δοκιμαστικά. Το κύριο χαρακτηριστικό των πρώτων και μοναδικών ελευθέρων δοκιμών στο Grand Prix στον Καναδά ήταν τα πολλά ατυχήματα. Ο Kimi Antonelli με χρόνο 1:13.402 ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Ένα δέκατο πίσω από τον νεαρό Ιταλό βρέθηκε ο George Russell, που είχε μια μικρή έξοδο στον τοίχο των πρωταθλητών, ευτυχώς χωρίς να κάνει ζημιά.

Στο πρώτο πεντάλεπτο ο Franco Colapinto είπε στο team radio της ομάδας του πως κάτι δεν πάει καλά με το γκάζι του.

Λίγο αργότερα το μονοθέσιο του Liam Lawson έχασε ισχύ και σταμάτησε στην μέση της πίστας. Βγήκε κόκκινη σημαία και διακόπηκε η διαδικασία των δοκιμαστικών.

Ο Alexander Albon στις στροφές έξι και επτά, είχε έξοδο και διέλυσε την Williams. Ευτυχώς ο πιλότος δεν έπαθε τίποτα. Υποχρεωτικά η κόκκινη σημαία βγήκε για δεύτερη φορά.

Για τον αγώνα του Καναδά η Mercedes έκανε οκτώ αναβαθμίσεις. Η McLaren έκανε επτά, η Haas έκανε πέντε. Οι ομάδες του ομίλου της Red Bull και η Audi έκαναν από τέσσερις. Ακολούθησαν η Williams με τρεις και τέλος η Alpine με την Cadillac έκαναν δύο αναβαθμίσεις.