Θα ξεκινήσουμε με τον φωτισμό. Η πίστα μήκους 4.927 km (οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 62 γύρους και θα καλύψουν 305.337km) . Το σύστημα φωτισμού της διαδρομής διαθέτει πάνω από 1500 προβολείς LED, τοποθετημένους σε ύψος 10 μέτρων με απόσταση 32m ο ένας από τον άλλον. Το αποτέλεσμα είναι φωτισμός έντασης 3000 κεριών τη στιγμή που ένα γήπεδο ποδοσφαίρου έχει ένταση 800 κεριά και ο φωτισμός των δημόσιων δρόμων έχει ένταση 30 κεριά.

Το συγκεκριμένο σύστημα φωτισμού εγκαθίσταται μόνο για το Σαββατοκύριακο του αγώνα και χρειάζεται περίπου τέσσερις μήνες για να τοποθετηθεί.

Από το 2023 άλλαξε η χάραξη της πίστας και οι στροφές έχουν μειωθεί από 23 σε 19, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερης χρονικής διάρκειας αγώνα (100 min πέρυσι).

Ο αγώνας που θα γίνει υπό το φως των προβολέων γίνεται νύκτα για να υπάρχει χαμηλότερη θερμοκρασία τόσο στον αέρα για τους αγωνιζομένους, μηχανικούς και θεατές όσο και για τα ελαστικά.

Στη διάθεση όλων των ομάδων θα βρίσκονται μαλακές γόμες της γκάμας C3, C4, C5. Υπάρχουν πέντε ζώνες Straight mode, στην ευθεία εκκίνησης / τερματισμού, ανάμεσα στις στροφές 5 – 7, 9 – 10, 13 – 14 και 15 – 16, γεγονός που αναμένεται να διευκολύνει τα προσπεράσματα. Ωστόσο οι υπεύθυνοι της Pirelli αναφέρουν ότι το κρυφό χαρτί από τις πιο μαλακές γόμες είναι η C5.

Στον νυχτερινό αγώνα, οι θερμοκρασίες οδοστρώματος των 30-35°C επιτρέπουν στα ελαστικά να λειτουργούν χωρίς προβλήματα υπερθέρμανσης, με τη φθορά να εντοπίζεται κυρίως στα πίσω ελαστικά λόγω των συνεχών επιταχύνσεων. Στη γρήγορη διαδρομή των 4,94 χιλιομέτρων με τις 19 στροφές, η εξέλιξη της πίστας (track evolution) αναμένεται ραγδαία κατά τη διάρκεια του τριημέρου, ενώ οι διαρκείς απειλές για τροπική βροχή μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα.

Σήμερα, Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στους δρόμους της Marina Bay στις 12.00 το μεσημέρι θα γίνει για το 2026, ο τελευταίος αγώνας Sprint ενώ στις 16.00 θα γίνουν τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά (Qualifying) για την Pole position της Κυριακής.