Του Περικλή Χαλάτση

Ο αγώνας στη Βουδαπέστη την Κυριακή αναμένεται να γίνει με καλές καιρικές συνθήκες. Είναι το 11ο Grand Prix της χρονιάς και τα βλέμματα έχουν στραφεί στους τρείς πρώτους οδηγούς που προηγούνται στη βαθμολογία.

Ο αγώνας στην Ουγγαρία είναι ο τελευταίος πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές και οι ομάδες καλούνται να ολοκληρώσουν το πρώτο μισό της χρονιάς με ένα καλό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας ότι η συνέχεια του πρωταθλήματος θα είναι εξίσου απαιτητική.

Η βαθμολογία στους κατασκευαστές

Ας ξεκινήσουμε με τις ομάδες όπου η Mercedes βρίσκεται 73 βαθμούς μπροστα από τη Ferrari. Η γερμανική ομάδα έχει 358 βαθμούς και η ιταλική 285. Με μεγάλη διαφορά ακολουθούν η McLaren με 195 και η Red Bull Racing 151. Το παιχνίδι στους κατασκευαστές ελέγχεται απόλυτα και δύσκολα η Mercedes θα χάσει τον τίτλο.

Η βαθμολογία στους οδηγούς

Ο Kimi Antonelli παρά το νεαρό της ηλικίας του δείχνει απόλυτα πειθαρχημένος στις συμβουλές του Toto ( του ηγέτη της γερμανικής ομάδας που τον ανακάλυψε και τον επέλεξε να αντικαταστήσει τον L. Hamilton)

O 19χρονος Ιταλός δύσκολα θα χάσει στο τέλος της χρονιάς τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο. Μετά από 10 Grand Prix ο Antonelli έχει 204 βαθμούς ενώ ο Lewis Hamilton έχει 159 βαθμούς. Ακολουθούν οι Russell με 154 και ο Leclerc με 126 βαθμούς. Η διαφορά ανάμεσα στους Russell και Hamilton είναι μικρή και σίγουρα θα αλλάξει αφού και οι δύο πιλότοι ψάχνουν τη 2η θέση. Πάντα φυσικά με τη λογική ότι ο Kimi δεν θα χάσει το ρυθμό του.

Η Ουγγαρία φιλοξενεί το 11ο Grand Prix και στην πίστα του Hungaroring αρχίζουν να φθάνουν τα πρώτα καραβάνια των φίλων της F1 που θα στρατοπεδεύσουν για τέσσερις ημέρες προκειμένου τα δουν όχι μόνο τον αγώνα της Κυριακής αλλά και τα δοκιμαστικά που ξεκινούν αύριο Παρασκευή.

Η πίστα, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Βουδαπέστη, αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στο καλεντάρι της Formula 1 από το 1986. Είναι γνωστή για τις περιορισμένες ευκαιρίες προσπέρασης και τις υψηλές απαιτήσεις σε οδηγούς και μονοθέσια. Το Hungaroring χαρακτηρίζεται ως το «Μονακό χωρίς τις μπαριέρες», καθώς η στενή χάραξή του και οι συνεχόμενες στροφές απαιτούν απόλυτη ακρίβεια, εξαιρετική διαχείριση των ελαστικών και σωστή στρατηγική από τις ομάδες. Οι κατατακτήριες δοκιμές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, αφού η θέση εκκίνησης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα.

Η πίστα έχει μήκος 4.381 km και οι οδηγοί στους 70 γύρους θα καλύψουν 306.63 km. Το ρεκόρ πίστας κατέχει από το 2020 ο Lewis Hamilton με Mercedes.

Το πρόγραμμα του τριημέρου

Παρασκευή 24 Ιουλίου

Practice 1: 14.30 (ώρα Ελλάδος)

Practice 2: 18.00

Σάββατο 25 Ιουλίου

Practice 3: 13.30

Qualifying: 17.00

Κυριακή 26 Ιουλίου

Αγώνας: 16.00 (ώρα Ελλάδος)

Τα ανεπίσημα και επίσημα δοκιμαστικά καθώς επίσης και ο αγώνας θα μεταδοθούν απευθείας από τα συνδρομητικά κανάλια του Ant1+ και F1 TV Pro.

Ετεροχρονισμένα τον αγώνα θα μεταδώσει και το ελεύθερο κανάλι του Ant1

Στην πίστα Hungaroring αρκετές ομάδες αναμένεται να αξιοποιήσουν τις τελευταίες αναβαθμίσεις των μονοθεσίων τους πριν από τις θερινές διακοπές. Θα υπάρχει μάχη στο τεχνικό επίπεδο. Η ισορροπία ανάμεσα στην αεροδυναμική απόδοση, τη μηχανική πρόσφυση και τη σωστή διαχείριση της θερμοκρασίας των ελαστικών αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του Grand Prix.

Η Pirelli έχει τις παρακάτω γόμες

Την Κυριακή δεν προβλέπεται βροχή. Θα έχει ηλιοφάνεια με αρκετές νεφώσεις. Η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 30 βαθμούς και η ελάχιστη 17 βαθμούς Κελσίου.