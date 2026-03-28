Του Περικλή Χαλάτση

Στην τρίτη περίοδο των χρονομετρημένων δοκιμών για την pole position, στο τελευταίο τρίλεπτο της δοκιμασίας όλοι οι πιλότοι είχαν έναν στόχο. Να κάνουν έναν αλάνθαστο γύρο και τον ταχύτερο χρόνο που θα τους χάριζε την πρώτη θέση του grid στον αυριανό αγώνα στην Ιαπωνία.

Πιθανότητες για έναν πρώτο χρόνο είχαν οι δύο πιλότοι της Mercedes και ο Leclerc με τη Ferrari. O Hamilton επίσης με Ferrari και οι δύο πιλότοι της McLaren, ο Norris και ο Piastri δεν έδειχναν να απειλούν. Ο Max Verstappen απογοήτευσε και πάλι.

Τελικά αυτός που έκανε τον αλάνθαστο γύρο ήταν ο νεότερος πιλότος στην ιστορία της F1 που έχει ήδη στους τρεις αγώνες ένα πρώτο βάθρο.

Ο Kimi Antonelli που μέχρι πέρυσι πήγαινε στο σχολείο, κέρδισε για 2η φορά ( σε τρία qualifying) την Pole Position. Ο χρόνος του ήταν 1.28.778. Ήταν κατά +0.298 τους δευτερολέπτου ταχύτερος από τον ομόσταυλό του Georges Russell. Έχουμε την Mercedes να κάνει το 1-2 και να ξεκινάει αύριο από τις δύο πρώτες θέσεις.

Από την 3η ( Piastri) και 5η θέση (Norris) θα ξεκινήσουν οι McLaren. Ο Piastri ήταν κατά 0.354 πιο αργός από τον Ιταλό ενώ ο Leclerc ήταν πιο αργός κατά +0.627 του δευτερολέπτου. Οι δύο Ferrari θα ξεκινήσουν από την 4η (Leclerc) και 6η Hamilton) θέση.

Οι χρόνοι στο Qualifying

Τι έγινε στο Practice 3

Στην τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Ιαπωνίας στη Suzuka , η Mercedes-AMG Petronas Formula One Team έκανε και πάλι το 1-2 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική κατάσταση που βρίσκονται τόσο τα μονοθέσια της όσο και οι πιλότοι της.

Ο Kimi Antonelli και George Russell κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις. Ο νεαρός Ιταλός με χρόνο 1:29.362 ήταν ταχύτερος κατά δύο δέκατα του δευτερολέπτου από τον Russell. Πίσω τους, ο Charles Leclerc τοποθέτησε τη Ferrari στην τρίτη θέση, με τις Scuderia Ferrari και McLaren να δείχνουν ανταγωνιστικές αλλά ελαφρώς υποδεέστερες σε ρυθμό. Οι Oscar Piastri και Lando Norris κινήθηκαν επίσης σε υψηλό επίπεδο, διατηρώντας τη McLaren στο παιχνίδι των κορυφαίων θέσεων. Αντίθετα, ο Max Verstappen, περιορίστηκε στην όγδοη θέση, χωρίς να δείχνει ότι μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο.

Η σειρά στα μονοθέσια για τον αυριανό αγώνα

Η πίστα της Suzuka με το περίφημο σχήμα «8» θεωρείται απαιτητική. Έχει 18 στροφές. Οι δέκα είναι δεξιές και οι οκτώ αριστερές. Το μήκος της πίστας είναι 5.807 km. Την Κυριακή οι αγωνιζόμενοι σε 53 γύρους θα καλύψουν 307.471 Km.

Ο αυριανός αγώνας ξεκινάει στις 08.00 το πρωί της Κυριακής και μπορείτε να τον δείτε σε απευθείας μετάδοση από τα συνδρομητικά κανάλια του Ant1+ και του F1 TV Pro.

