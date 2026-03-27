Του Περικλή Χαλάτση

Από τα δύο πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά που έγιναν σήμερα το πρωί στην πίστα της Suzuka πήραμε μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει στο 3ο Grand Prix της χρονιάς, στην Ιαπωνία.

Η πρώτη ημέρα ελεύθερων δοκιμών έδωσε σαφείς ενδείξεις για τις ισορροπίες δυνάμεων.

To Practice 1 ξεκίνησε στις 04:30 ώρα Ελλάδος. Και στις 08.00 έγινε το Practice 2.

Στην πρώτη περίοδο δοκιμών (FP1), ο George Russell (Mercedes) σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο. Ακολούθησε ο νεαρός Kimi Antonelli (Mercedes). Και τρίτος ήταν ο Lando Norris (McLaren). Τέταρτος τερμάτισε ο Piastri και 5ος ο Leclerc.

Εδω είχαμε και μια μικρή επαφή ανάμεσα στον Albon και τον Perez

Στη 2η περίοδο δοκιμών, (P2) , τα δεδομένα άλλαξαν. Ο Oscar Piastri (McLaren) ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης, δείχνοντας ότι η βρετανική ομάδα διαθέτει όχι μόνο ταχύτητα, αλλά και εξαιρετική διαχείριση ελαστικών. Δεύτερος ήταν ο Antonelli και τρίτος ο Russell.

Στη 2η περίοδο των ελεύθερων δοκιμών η McLaren φάνηκε να αποκτά μικρό αλλά σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει αγώνα. Οι χρόνοι των Piastri και Lando Norris ήταν πιο σταθεροί σε σύγκριση με εκείνους της Mercedes, η οποία παρουσίασε κάποιες διαφορές όσο προχώραγε η φθορά των ελαστικών.

Στη 2η περίοδο, η Ferrari με τον Charles Leclerc δεν κατάφερε να απειλήσει άμεσα τις δύο πρωτοπόρες ομάδες. Η ιταλική ομάδα δείχνει να αναζητά ακόμη το ιδανικό στήσιμο. Φυσικά μπορεί να κάνει την έκπληξη αφού έχει αποδείξει ότι στις εκκινήσεις είναι πιο γρήγορη αλλά στη συνέχεια, μέσα στον αγώνα, χάνει έδαφος.

Το πλεονέκτημα φαίνεται να το έχει η Mercedes. Έχουμε ακόμη τα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά ( Practice 3) που θα γίνουν αύριο Σάββατο 28 Μαρτίου στις 04:30 ώρα Ελλάδος και το Qualifying για την Pole position που θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί.

Η πίστα της Suzuka με το περίφημο σχήμα «8» θεωρείται απαιτητική. Έχει 18 στροφές. Οι δέκα είναι δεξιές και οι οκτώ αριστερές. Το μήκος της πίστας είναι 5.807 km. Αύριο στα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά θα ξέρουμε τι θα δούμε και στον αγώνα της Κυριακής.