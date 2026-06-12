Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Το δεύτερο σκέλος των ανεπίσημων δοκιμαστικών ξεκίνησε στις 6 το απόγευμα με όλους τους βασικούς πιλότους αφού στα πρώτα ελεύθερα κάποιοι δεν φόρεσαν τα κράνη τους αφού έδωσαν τη θέση τους στους rookie drivers.

Τον καλύτερο χρόνο 1:15.426 έκανε ο Lando Norris (McLaren) και ακολούθησαν με +0.009 ο George Russell (Mercedes) και +0.057 ο Oscar Piastri (McLaren). Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν ο Charles Leclerc (Ferrari) και Kimi Antonelli (Mercedes).

Η δεύτερη περίοδος των ελεύθερων δοκιμών Practice 2 δεν είχε ούτε εκπλήξεις αλλά ούτε και συναγωνισμό. Αύριο σίγουρα στο Practice 3 οι πιλότοι θα κάνουν τις τελευταίες παρατηρήσεις και βελτιώσεις έτσι ώστε το απόγευμα που θα γίνουν τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά να είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν την Pole Position.

Ο Piastri έκανε έναν εκπληκτικό γύρο (1.15.724) με τη μεσαία γόμα των ελαστικών ενώ ο Verstappen ήταν όλο νεύρα αφού δυσκολευόταν να βρει πρόσφυση με τα σκληρά ελαστικά.

Η σειρά μετά το τέλος του Practice 2

Practice 1

Λίγες ώρες πριν έγινε το Practice 1 όπου ταχύτερος ήταν ο George Russell (1:16.363). Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν οι ήταν οι Piastri και Leclerc ενώ αξιοσημείωτη ήταν ότι τρείς από τους νέους οδηγούς που συμμετείχαν στο PR1 μπήκαν στη δεκάδα.

Στην πρώτη ελεύθερη περίοδο δοκίμων επτά από τις 11 ομάδες έδωσαν τα μονοθέσιά τους σε νεαρούς οδηγούς. Η McLaren παραχώρησε ένα μονοθέσιο στον Leonardo Fornaroli, η Mercedes στον Frederik Vesti, η Williams στον Luke Browning, η Ferrari στον Dino Beganovic, η Cadillac στον Colton Herta, η Red Bull στον Ayumu Iwasa και η Audi στον Paul Aron.

Οι Leonardo Fornaroli, Paul Aron και Dino Beganovic έκαναν αξιοσημείωτους χρόνους.

Οι πιλότοι επέλεξαν τη μέση και τη μαλακή γόμα. Άλλωστε στη Βαρκελώνη όλοι αποφεύγουν τη σκληρή γόμα στα δοκιμαστικά.

Ο Carlos Sainz τρία λεπτά μετά την εκκίνηση ανέφερε ότι το μονοθέσιό του δεν έπαιρνε μπροστά. Προσπάθησε να κάνει ανεπιτυχώς ένα γύρο και επέστρεψε στα πίτς. Βγήκε κίτρινη σημαία αλλά χωρίς να διακοπούν οι προσπάθειες των άλλων.

Κάποια στιγμή ο Oscar Piastri παραπονέθηκε ότι τα φρένα του αναπηδούσαν αλλά γρήγορα οι μηχανικοί το διόρθωσαν.

Ηλεκτρολογικό πρόβλημα στην FW48 ανάγκασε τον Luke Browning να μείνει στα πίτς και να μην πάρει γεύση από μονοθέσιο της F1.

Αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου στις 13.30-14.30 θα γίνουν τα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά και στις 17.00 θα ξεκινήσουν οι κατατακτήριες χρονομετρημένες δοκιμές για την Pole Position της Κυριακής.

Τα ελεύθερα και χρονομετρημένα δοκιμαστικά μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από το συνδρομητικό κανάλι του Ant1+ και από το F1 TV Pro.

Το αγώνα της Κυριακής μπορείτε να τον παρακολουθήσετεse σε απευθείας μετάδοση από τον Ant1+ και από το F1 TV Pro και από το ελεύθερο κανάλι του Ant1 ετεροχρονισμένα.