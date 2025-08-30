Του Περικλή Χαλάτση

Στα ανεπίσημα δοκιμαστικά κυρίαρχος ήταν ο Lando Norris. Όμως στο απογευματινό qualifying για την αυριανή Pole Position ο Oscar Piastri με χρόνο 1:08.662 έκανε την έκπληξη και κέρδισε την pole Position. Πίσω του με διαφορά 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου ήταν ο Lando Norris ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Ολλανδός Max Verstappen.

Οι χρόνοι

Ο τοπικός ήρωας προσπάθησε στην τελευταία προσπάθεια να κάνει την ανατροπή χωρίς φυσικά να το καταφέρει. Ωστόσο οι συμπατριώτες του Max ελπίζουν ότι αύριο θα κάνει την έκπληξη.

Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο δεδομένου ότι έχει μπροστά του δυο πιλότους που ψάχνουν τον παγκόσμιο τίτλο και δεν θα επιτρέψουν να τους μπει σφήνα ένας τρίτος. Η McLaren έκανε το 1-2 και μάλιστα μέσα στην έδρα του Max.

Από την 4η θέση θα ξεκινήσει ο Isack Hadjar! Αυτή ήταν η μεγάλη έκπληξη. Ήταν πιο γρήγορος από τους Russell, Leclerc και Hamilton. Τα σχόλια δικά σας.

Η σειρά εκκίνησης

Ο Stroll άτυχος και πάλι. Για μια ακόμη φορά είχε έξοδο. Αυτη τη φορά κατέληξε στα προστατευτικά της στροφής 13

Ο αγώνας σήμερα, Κυριακή, 31 Αυγούστου, θα ξεκινήσει στις 16:00 (ώρα Ελλάδος) και θα μεταδοθεί απευθείας από το F1 TV Pro και το ΑΝΤ1+ ενώ το ελεύθερο κανάλι του Ant1 θα μεταδώσει τον αγώνα ετεροχρονισμένα στις 16:30.

