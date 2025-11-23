Ο Poleman Norris ασχολήθηκε περισσότερο με το να κλείσει τον Verstappen κατά την εκκίνηση, παρά με το να χαράξει τη δική του γραμμή, και το πλήρωσε ακριβά. Ο Βρετανός θα χάσει τα φρένα στην πρώτη στροφή και ο Ολλανδός θα πάρει την πρώτη θέση, κρατώντας την ανενόχλητος μέχρι και τη στιγμή που θα αντικρύσει πρώτος την καρό σημαία. Μία ακόμη σπουδαία νίκη-δήλωση για τον οδηγό της Red Bull ο οποίος παραμένει στο κυνήγι του τίτλου, με το Norris να καταφέρνει να τερματίσει δεύτερος σε απόσταση 20δευτ. , αφήνοντας τρίτο τον σταθερά καλό Russell της Mercedes. Στον αγώνα ξεχώρισαν τόσο ο Antonelli που ξεκίνησε 17ος και τερμάτισε 5ος, αλλά και ο Hamilton που ξεκίνησε τελευταίος και τερμάτισε 10ος.

Συνολικά ο αγώνας σημαδεύτηκε και από τρεις εγκαταλείψεις, οι οποίες έφεραν δύο φορές καθεστώς Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Η πίστα



Περνώντας από την κεντρική λεωφόρο και ανάμεσα στα πιο διάσημα καζίνο του πλανήτη, οι πιλότοι της F1 πραγματοποιούν συνολικά 50 γύρους, με το σιρκουί να έχει μήκος 6,201χλμ. με 17 στροφές. Η συνολική απόσταση που διανύουν οι οδηγοί είναι 309,958χλμ. ενώ το ρεκόρ γύρου κατέχει ο Norris από το 2024, με χρόνο 1:34.876. Αξίζει να τονίσουμε πως είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πίστα στο καλεντάρι μετά το Spa, ενώ ξεχωρίζει για τις πολύ υψηλές ταχύτητες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα 368χλμ./ώρα του Albon πέρυσι.

Η σειρά εκκίνησης



Μετά από ένα δύσκολο Qualifying στους βρεγμένους δρόμους του Las Vegas, o Βρετανός πιλότος της Mclaren και πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, κατάφερε να κερδίσει την Pole Position (3η συνεχόμενη) και να ξεκινήσει τον αγώνα από την πρώτη θέση. Δεύτερος στο grid ο Max Verstappen και τρίτος ο Sainz. Την πρώτη 10άδα στην εκκίνηση συμπλήρωναν οι: Russell – Piastri – Lawson – Alonso – Hadjar – Leclerc – Gasly, ενώ ο Hamilton ξεκίνησε από την τελευταία θέση.

Θερμοκρασία αέρα: 17 Βαθμοί Κελσίου

Θερμοκρασία οδοστρώματος: 22 Βαθμοί Κελσίου

Πως κύλησε ο αγώνας

It’s a DRAMATIC first corner in Las Vegas 😱 Here’s how the race start unfolded! 👀⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/MbO09PnqwI — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Norris θα εκκινήσει καλά και θα προσπαθήσει γρήγορα να κλείσει τον δεύτερο Verstappen πριν την πρώτη στροφή, όμως ο Βρετανός θα χάσει τα φρένα με αποτέλεσμα να τον περάσει τόσο ο Ολλανδός όσο και ο Russell, πέφτοντας στην τρίτη θέση. Δύο χαμένες θέσεις για τον poleman Norris, ενώ παράλληλα αρκετές μικροεπαφές θα δώσουν το δικαίωμα στον τελευταίο Hamilton να φτάσει στη θέση 13 μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου.

Μετά από επαφή τους κατά την εκκίνηση, οι Stroll και Bortoleto θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν ενώ παράλληλα στα μέσα του 2ου γύρου, ο αγώνας θα τεθεί υπό καθεστώς εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας (για έναν γύρο), ώστε να καθαριστεί η πίστα από τα σπασμένα κομμάτια της σύγκρουσης αυτής, αλλά και από μία ελαφρύτερη μεταξύ των Lawson και Piastri (επίσης στην πρώτη στροφή).

Με τους εφτά πρώτους γύρους να έχουν ολοκληρωθεί, ο Ολλανδός παραμένει πρωτοπόρος, χωρίς όμως να μπορεί να ξεφύγει εύκολα από τη ζώνη DRS του δεύτερου Russell, με τον Norris να ακολουθεί τρίτος. Παράλληλα ο Leclerc βρίσκεται στην 7η θέση σε απόσταση αναπνοής πίσω από τον Piastri, ενώ ο Hamilton (που ξεκίνησε τελευταίος), έχει ανέβει στην 12η θέση.

Σε αντίθεση με το Qualifying που σημαδεύτηκε από βροχή, ο αγώνας λαμβάνει χώρα με καλό καιρό, ενώ αξίζει να πούμε πως φέτος η ώρα έναρξης (ώρα Η.Π.Α.) ήταν 20:00 και όχι 22:00 όπως πέρυσι, ώστε μετά τον αγώνα οι θεατές να έχουν περισσότερο χρόνο να… τζογάρουν στα καζίνο της περιοχής (sold out το 3ήμερο).

Ο Leclerc έχει πάρει φόρα και από την 9η θέση που ξεκίνησε, έχει σκαρφαλώσει στην 5η, ενώ στο γύρο 16 θα υπάρξει και δεύτερη φορά καθεστώς Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας, ώστε να μαζευτούν τα συντρίμμια από την αεροτομή του Albon, ο οποίος χτύπησε τον Hamilton από λάθος του. Από αυτή την επαφή, ο επτάκις πρωταθλητής δεν έπαθε ζημιά, όμως ο Albon θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει, ενώ παράλληλα οι αγωνοδίκες τιμωρούν με 5 δευτ. ποινή τον Antonelli για λάθος εκκίνηση του αγώνα.

Η αγωνιστική δράση θα επιστρέψει ένα γύρο μετά, με τον Ολλανδό να παραμένει πρώτο 2.5δευτ. από τον Russell και το Norris να ακολουθεί στο 1.2δευτ.

Τα πρώτα pit stops θα ξεκινήσουν σταδιακά, φέρνοντας συνεχείς αλλαγές στην κατάταξη, ενώ ο πρωτοπόρος Verstappen θα μπει για αλλαγή στον 26ο γύρο. Θα επιστρέψει όμως στην πρώτη θέση και πιο συγκεκριμένα κατά 1.7δευτ. μπροστά από τον δεύτερο Russell, ενώ ακολουθεί ο Norris.

Δέκα γύρους μετά, ο Norris θα καταφέρει να περάσει τον οδηγό της Mercedes και να βρεθεί πίσω από τον πρωτοπόρο Ολλανδό, ενώ εντυπωσιακή μάχη γίνεται για τη θέση 4, μεταξύ των Antonelli, Piastri και Leclerc.

Στους γύρους που απομένουν, δεν υπήρχαν αλλαγές και έτσι ο Ολλανδός θα πάρει μία πολύ εύκολη νίκη, μιας και έκανε όλη τη δουλειά στην πρώτη στροφή του πρώτου γύρου.

Τελική κατάταξη: Verstappen – Norris – Russell – Piastri – Antonelli – Leclerc – Sainz – Hadjar – Hulkenberg – Hamilton – Ocon – Bearman – Alonso – Tsunoda – Gasly – Lawson – Colapinto

Εγκαταλείψεις: Stroll – Bortoleto – Albon

Επόμενο GP (προτελευταίο της σεζόν) στο Κατάρ, στις 30 Νοεμβρίου