Του Π. Χαλάτση

Ο 22ος αγώνας της χρονιάς της F1 για τη φετινή χρονιά θα γίνει την Κυριακή 23 Νοεμβρίου. Τα ξημερώματα για την Ελλάδα, στις 02.30 έγινε το Practice 1 και στις 06.00 έγινε το Practice 2.

Στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά τα πράγματα εξελίχθηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο διεκδικητής του τίτλου δεν πίεσε το μονοθέσιο του.

Ο Μονεγάσκος Charles Leclerc είχε καλό και έκανε τον καλύτερο χρόνο. Στη 2η θέση πλασαρίστηκε π Alex Albon και στην 3η ο Yuki Tsunoda. Ακολούθησαν οι Max Verstappen, Carlos sainz, Lando Norris, Isack Hadjar και Oscar Piastri. Ο Αυστραλός δείχνει εκνευρισμένος με την απόδοση του μονοθεσίου του. Απογοητευτικός ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Lewis Hamilton που δεν κατάφερε να μπει ούτε στη 10άδα.

Η δεύτερη περίοδος των ελεύθερων δοκιμών δεν ήταν τόσο ήσυχη όπως στην πρώτη. Ήταν κάπως επεισοδιακή είχαμε διακοπή αφού οι κριτές έβγαλαν δύο φορές την κόκκινη σημαία. Η επίσημη δικαιολογία ήταν «συντήρηση» της πίστας (ενδεχομένως από τη βροχή να γέμισε ο δρόμος με μικρές πέτρες).

Ανάμεσα στα πρώτα και δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά έβρεξε. Οι ομάδες έβαλαν τα αυτοκίνητα στα πίτς. Οι πρώτοι οδηγοί βγήκαν λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου.

Τον ταχύτερο χρόνο έκανε ο Lando Norris (McLaren). Πίσω του βρέθηκε o Kimi Antonelli (Mercedes) και o Charles Leclerc (Ferrari). Ο Μονεγάσκος αντιμετώπισε κάποιο μηχανικό πρόβλημα.

Η πίστα σε αρκετά σημεία γλιστρούσε ενώ η θερμοκρασία ήταν χαμηλή. Ο Ollie Bearman ενημέρωσε ότι η πίστα ήταν ολισθηρή και οι χρόνοι ήταν πιο αργοί από αυτούς που έγιναν στο γύρων ήταν αρκετά δευτερόλεπτα πίσω από τον συνολικό ρυθμό στο FP1.

Τα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά θα γίνουν στις 02.30 ξημερώματα του Σαββάτου ( ώρα Ελλάδος) και θα μεταδοθούν από το συνδρομητικό κανάλι του ANT1+ ενώ το Qualifying για την pole Position της Κυριακής θα γίνει στις 06.00 τα ξημερώματα και μπορείτε να το παρακολουθήσετε τόσο από το ελεύθερο κανάλι του ANT1 όσο και από το συνδρομητικό κανάλι ANT1+ αλλά και από το F1 TV Pro

Το Grand Prix στο Las Vegas είναι ο τελευταίος από τους τρεις γύρους του φετινού παγκόσμιου πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. H σεζόν θα ολοκληρωθεί με δύο ακόμη αγώνες στη Μέση Ανατολή.