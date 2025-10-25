Του Περικλή Χαλάτση

Μπορεί στα δύο πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά να μην είδαμε καμιά από τις δύο McLaren να κάνει καλύτερο χρόνο.

Μπορεί ο Oscar Piastri, να ανησυχεί βλέποντας τη βελτίωση της Red Bull και της Ferrari να μπαίνουν εμπόδιο στα σχέδια του.

Ωστόσο ο αγώνας είναι την Κυριακή. Στις 26 Οκτωβρίου θα γίνει στο Μεξικό ο 20ος αγώνας του Παγκοσμίου πρωταθλήματος της F1. Σήμερα τα μεσάνυκτα θα κριθούν πολλά από την Pole Position.

Να δούμε όμως αρχικά τι έγινε στα δύο πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά.

Τα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά έγιναν στις 24 Οκτωβρίου στις 21.30 ώρα Ελλάδος

Ο Μονεγάσκος πιλότος της Ferrari, Charles Leclerc ήταν ταχύτερος στην πρώτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών στο Μεξικό. Ηταν ταχύτερος κατά 1/10 του Antonelli ο οποίος βελτιώνεται σε κάθε αγώνα που τρέχει.

Στο Practice 1 αρκετοί από τους βασικούς πιλότους των ομάδων έδωσαν τη θέση τους σε εννέα πρωτοεμφανιζόμενους οδηγούς. Στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά έτρεξαν οι νέοι που έτρεξαν ήταν οι Antonio Fuoco, Jak Crawford, Luke Browning, Ayumy Iwasa, Ryo Hirakawa και Arvid Lindbland. Μάλιστα ο τελευταίος ήταν ταχύτερος από τους rookies.

Οι χρόνοι

Τα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά έγιναν στις 25 Οκτωβρίου στις 01.00 ώρα Ελλάδος

Στο Practice 2 που ήταν μέσα όλοι οι βασικοί πιλότοι, ταχύτερος ήταν ο Ολλανδός Max Verstappen. Ο έμπειρος Max έδωσε ρυθμό και με τη στρατηγική που ακολούθησε η ομάδα του κατάφερε να κάνει τον καλύτερο χρόνο έχοντας πίσω του τους του Charles Leclerc (Ferrari) και του Kimi Antonelli (Mercedes).

Η πλειοψηφία των οδηγών στο P2 φορούσε μεσαία ελαστικά. Η Antonelli ανέφερε ότι η W16 του παρουσίασε πρόβλημα και επέστρεψε στα πίτς.

Οι χρόνοι

Οι γόμες

Όπως συνέβη στο Ώστιν το περασμένο Σαββατοκύριακο, έτσι και για τον αγώνα στο Μεξικό υπάρχει ένα κενό στην επιλογή των γομών μεταξύ της σκληρότερης και των άλλων δυο. Η μέση και η μαλακή γόμα είναι αντίστοιχα οι C4 και C5, όπως και το 2024. Η σκληρή γόμα είναι η C2. Για την πίστα της Πόλης του Μεξικού, αυτή η γόμα αποτελεί μια εξαιρετικά συντηρητική επιλογή, με σημαντική διαφορά στον χρόνο του γύρου σε σχέση με τις άλλες δύο, ενώ παράλληλα προσφέρει και λιγότερη πρόσφυση.

Πέρυσι, η μαλακή γόμα χρησιμοποιήθηκε μόνο στις κατατακτήριες δοκιμές και έπειτα στον αγώνα, μόνο σε μια προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ο έξτρα βαθμός για τον ταχύτερο γύρο. Τώρα το σενάριο μπορεί να αλλάξει σημαντικά. Το πλεονέκτημα που προσφέρουν οι C4 και C5 θα μπορούσε στην πραγματικότητα να οδηγήσει τις ομάδες να στοχεύσουν σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί κατά κύριο λόγο με αυτές τις γόμες. Ωστόσο, αυτό ενέχει τον κίνδυνο να χρειαστεί και δεύτερη αλλαγή λόγω πτώσης απόδοσης. Όποιος επιλέξει την C2 θα μπορούσε να διαχειριστεί σχετικά άνετα ένα μεγαλύτερο μέρος αγώνα, πηγαίνοντας με μια αλλαγή ως την καρό σημαία παρόλο που αυτό συνεπάγεται μείωση της απόδοσης.

Η χρήση των δύο πιο μαλακών γομών θα αξιολογηθεί σίγουρα προσεκτικά κατά τη διάρκεια των τριών περιόδων ελεύθερων δοκιμών, όταν οι ομάδες θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν μεγάλα stint με πλήρη φορτία καυσίμου και να ελέγξουν την κατάσταση των ελαστικών. Ιστορικά, τα επίπεδα θερμικής παραμόρφωσης (graining) στο Μεξικό είναι αρκετά έντονα, καθώς ο αραιός αέρας λόγω του υψομέτρου μειώνει την αεροδυναμική κάθετη δύναμη (downforce) που μπορούν να παράγουν τα μονοθέσια. Σε μια πίστα που ήδη υστερεί σε πρόσφυση λόγω της περιορισμένης χρήσης της, τα ελαστικά τείνουν να γλιστρούν, γεγονός που επιτείνει το φαινόμενο παραμόρφωσης (graining). Θα έχει επίσης ενδιαφέρον να δούμε εάν η μεγαλύτερη αντίσταση σε αυτό το φαινόμενο που προσφέρουν οι τρέχουσες γόμες θα βοηθήσει στον περιορισμό του και, επομένως, θα ωφελήσει εκείνους που είναι πιο ικανοί στη διαχείριση των ελαστικών.

Τι ακολουθεί

25 Οκτωβρίου: Practice 3 στις 20.30

26 Οκτωβρίου: Qualifying 00.00 – 01.00

Τόσο τα δοκιμαστικά όσο το Qualifying και τον αγώνα μπορείτε να τα δείτε απευθείας μόνο από τα συνδρομητικά Ant1+ και F1 TV Pro. Το ελεύθερο κανάλι του Ant1 θα μεταδώσει μαγνητοσκοπημένο τον αγώνα στις 23:45, δηλαδή μία ώρα και 45 λεπτά μετά την κανονική εκκίνηση.