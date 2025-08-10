Του Περικλή Χαλάτση

Από την αρχή του έτους έγιναν 14 Grand Prix. Το 14ο ήταν στην Ουγγαρία. Αμέσως μετά πιλότοι, μάνατζερ και μηχανικοί πήραν τις οικογένειες τους η όσοι είναι ελεύθεροι τα αγαπημένα τους πρόσωπα για ολιγοήμερες διακοπές. Ο 15ος αγώνας θα γίνει στην Ολλανδία. Τα δοκιμαστικά θα ξεκινήσουν στις 29 Αυγούστου και ο αγώνας θα γίνει την Κυριακή στις 31/8.

Βέβαια οι περισσότεροι οδηγοί και μηχανικοί θα βρίσκονται στην πίστα από την Τρίτη 26 Αυγούστου προκειμένου να κάνουν τις αλλαγές που θέλουν πριν ξεκινήσουν την Παρασκευή τα ελεύθερα δοκιμαστικά.

Μπορεί οι δύο πιλότοι της McLaren να μάχονται για τον τίτλο του παγκοσμίου πρωταθλήματος και να θεωρούνται απόλυτοι κυρίαρχοι για φέτος αλλά η F1 έχει ακόμη μεγάλο δρόμο μέχρι να πέσει η καρό σημαία της αγωνιστικής χρονιάς.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει Grand Prix αλλά υπολείπονται άλλα δέκα. Πιο απλά τίποτα δεν μπορούμε ότι έχει κριθεί.

Ο Oscar Piastri σήμερα έχει 284 βαθμούς και ο ομόσταυλός του Lando Norris 275. Η διαφορά τους είναι μόλις 9 βαθμοί. Δηλαδή στην ουσία τίποτα. Στην 3η θέση με 187 βαθμούς βρίσκεται ο Max Verstappen. Η διαφορά του από τον Piastri είναι 97 βαθμοί και εύκολα σε δέκα αγώνες που υπολείπονται μπορεί να γίνει η ανατροπή. Μπορούμε να πούμε ότι ανάμεσα στους Piastri (McLaren), Norris(McLaren) και Verstappen (Red Bull) θα παιχθούν όλα.

Ο τέταρτος και πέμπτος στη γενική κατάταξη δεν μπορούν να ελπίζουν σε κάποια ανατροπή. Ο Georges Russell (Mercedes) έχει 172 βαθμούς και βρίσκεται 112 βαθμούς πίσω από τον Piastri ενώ ο Charles Leclerc ( Ferrari) με 151 βαθμούς είναι 133 βαθμούς πίσω.

Μόνο η ομάδα της McLaren έχει δημιουργήσει μια καλή απόσταση ασφαλείας από την Ferrari. Η McLaren έχει 559 βαθμούς και η ιταλική ομάδα 260. Υπάρχει μια διαφορά 299 βαθμών. Ακόμη πιο πίσω βρίσκεται η Mercedes με 236 βαθμούς και 323 βαθμούς διαφορά από την πρωτοπόρο.

Από πλευράς ψυχολογίας την καλύτερη φαίνεται να την έχει ο Norris ο οποίος είναι 9 βαθμούς πίσω από τον Piastri ο οποίος είναι πολλές φορές πιο αποφασιστικός από τον Norris αλλά κάνει πιο εύκολα λάθη.