Του Περικλή Χαλάτση

Κάθε φορά που γίνεται αγώνας στο Μεξικό έχουμε δυνατές συγκινήσεις. Στο Autódromo Hermanos Rodríguez, σου κόβεται στην κυριολεξία η ανάσα. Φαντασθείτε μια ευθεία 830 μέτρα και μετά ένα δυνατό φρενάρισμα για να στρίψουν σχεδόν ταυτόχρονα όλα τα μονοθέσια.

Η πίστα Autodromo Hermanos Rodriguez, κατασκευάστηκε το 1959 και ο πρώτος αγώνας έγινε το 1963. Η πίστα που πήρε το όνομά της από τα αδέρφια-θρύλους των αγώνων, Ρικάρντο και Πέδρο Ροντρίγκεζ, βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Σε αυτές τις συνθήκες, ο αραιός αέρας αλλάζει όλα τα δεδομένα. Παρότι οι ομάδες χρησιμοποιούν τις μέγιστες ρυθμίσεις κάθετης δύναμης (downforce) –αντίστοιχες με του Μονακό– τα μονοθέσια έχουν ελάχιστη πρόσφυση στις στροφές.

Η απόσταση των 830 μέτρων από την pole position μέχρι τη στροφή 1 προσφέρει το απόλυτο σκηνικό για slipstream. Ο οδηγός που ξεκινάει πρώτος συχνά βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, καθώς αυτοί που ακολουθούν μπορούν να εκμεταλλευτούν την αεροδυναμική «ρυμούλκηση» για ένα εντυπωσιακό προσπέρασμα πριν καν την πρώτη στροφή.

Ο αγώνας γίνεται σε ένα πρώην γήπεδο μπέιζμπολ. Η συνολική διαδρομή του αγώνα είναι 4.304 km και οι αγωνιζόμενοι σε 71 γύρους θα καλύψουν 305.354 km. Το ρεκόρ γύρου κατέχει από το 2021 ο Valtteri Bottas (1.17.774).

Εκεί που κάποτε δέσποζε η τρομακτική, παρατεταμένη στροφή Peraltada, η σύγχρονη χάραξη (από το 2015) οδηγεί τα μονοθέσια μέσα στο εντυπωσιακό σύμπλεγμα του σταδίου (Foro Sol). Πρόκειται για το σημείο όπου μπορούμε να πούμε ότι γίνεται το απόλυτο σόου. Καθώς τα μονοθέσια περνούν με χαμηλή ταχύτητα, οι οδηγοί αντικρίζουν ένα τεράστιο «τείχος» από δεκάδες χιλιάδες εκδηλωτικούς Μεξικανούς οπαδούς. Εκεί ακριβώς στήνεται την Κυριακή και το εντυπωσιακό βάθρο, το οποίο κλείνει το τριήμερο με διεθνή DJ sets, σε απόλυτη αρμονία με τους εορτασμούς της Dia de Muertos (Ημέρα των Νεκρών).

Την Κυριακή θα δούμε εκτός της μηχανοκίνητης φιέστας και ένα ακόμη πρωτοφανές γεγονός. Αν ο 20χρονος Ιταλός πιλότος της Mercedes Kimi Antonelli, δεν εμπλακεί σε κάποια σύγκρουση η δεν εγκαταλείψει από μηχανική βλάβη, τότε θα κερδίσει τον απόλυτο τίτλο τέσσερις αγώνες πριν κλείσει η αγωνιστική χρονιά. Πριν από τον αγώνα στο Μεξικό έχει 365 βαθμούς και έχει χτίσει μια διαφορά 123 βαθμών από τον 2ο πιλότο που είναι ο Russell.

Σε άλλο ρεπορτάζ θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με το νεαρό Ιταλό που εκτός από τον παγκόσμιο τίτλο θα πάρει και τα πρωτεία από τον Sebastian Vettel. O Vettel είχε κερδίσει το 2010 σε ηλικία 23 ετών και 134 ημερών τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο. Και μέχρι τώρα κατέχει αυτή την πρωτιά. Να είναι ο νεότερος πιλότος που έχει κερδίσει παγκόσμιο τίτλο στην F1.

Η ιστορία της πίστας και οι καλύτερες στιγμές

Η F1 ταξίδεψε για πρώτη φορά στο Μεξικό για αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το 1963. Τότε νικητής αναδείχθηκε ο θρυλικός Jim Clark. Στη σύγχρονη εποχή, ο Max Verstappen είναι ο απόλυτος «Βασιλιάς» της πίστας, έχοντας κατακτήσει 5 νίκες, τις περισσότερες από κάθε άλλον οδηγό. Ωστόσο, το ρεκόρ γύρου στον αγώνα ανήκει από το 2021 στον Valtteri Bottas με χρόνο 1:17.774.

Τι συνέβη στον συγκλονιστικό αγώνα του 2025

Ο Lando Norris (McLaren) μετέτρεψε την pole position σε μια εμφατική νίκη. Αφού επιβίωσε από μια τρομερή τετραπλή μάχη στη Στροφή 1, εξαφανίστηκε στον ορίζοντα τερματίζοντας πάνω από 30 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Charles Leclerc της Ferrari.

Πίσω του έγινε μάχη, με τον Verstappen (Red Bull) να πιέζει ασφυκτικά τον Leclerc στους τελευταίους γύρους, χάνοντας τελικά τη δεύτερη θέση για μόλις 0.725 δευτερόλεπτα. Εξαιρετική εμφάνιση έκανε ο νεαρός Ollie Bearman (Haas) που τερμάτισε 4ος, κρατώντας πίσω του τον Oscar Piastri. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Norris άρπαξε την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα από τον teammate του για μόλις έναν βαθμό!

Αύριο 30 Οκτωβρίου θα γίνει το Practice 1 ( ώρα Ελλάδος 20.30)

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου έχουμε:

Practice 2: 00.00-01.00

Practice 3: 19.30-20.30

Qualifying: 23.00-24.00

Ο αγώνας την Κυριακή 1 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει στις 22.00 ώρα Ελλάδος

Τα ανεπίσημα και τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά μπορείτε να τα παρακολουθήσετε live, από τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV Pro. Τα ίδια συνδρομητικά κανάλια θα μεταδώσουν σε απευθείας σύνδεση τον αγώνα ενώ το ελεύθερο κανάλι του Ant1 θα μεταδώσει τον αγώνα ετεροχρονισμένα στις 23.30.