Το τριήμερο στο Μεξικό ξεκίνησε εντυπωσιακά. Και πιο εντυπωσιακό θα είναι αύριο Κυριακή στον αγώνα. Στο απαιτητικό υψόμετρο της Πόλης του Μεξικού, στην πίστα Autódromo Hermanos Rodríguez, εκεί όπου οι αεροδυναμικές ισορροπίες συχνά ανατρέπονται, ο Μονεγάσκος πιλότος της Ferrari, ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στα δύο πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά. Επέβαλε το δικό του καταιγιστικό ρυθμό και επιβεβαίωσε σε κάποιους πως έχει στα χέρια του ένα μονοθέσιο απόλυτα ρυθμισμένο για την πίστα που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο Charles Leclerc φρόντισε να στείλει από νωρίς ένα ηχηρό μήνυμα. Με τους χρόνους του επιβεβαίωσε την εξαιρετική του φόρμα που βρίσκεται. Περιμένουμε να δούμε το θα κάνει σήμερα τόσο στο Practice 3 όσο και στο Qualifying.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι στο practice 1 εντυπωσίασαν και οι rookies. Καλύτερος από όλους όταν ο νεαρός Δανός Frederik Vesti. Ήταν γρήγορος με σωστές γραμμές, σταθερός και προπάντων ώριμος. Θυμηθείτε ότι σύντομα θα είναι ένα από τα πιο συζητημένα ονόματα.

Από τις 11 ομάδες οι δέκα έδωσαν τα μονοθέσιά τους σε νεαρούς οδηγούς. Μόνο η Ferrari δεν έδωσε και έτσι και οι δύο βασικοί της οδηγοί έτρεξαν κανονικά. Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές. Η θερμοκρασία ήταν στο P1 ήταν 22 βαθμοί και στον ασφαλτοτάπητα έφθασε τους 43 βαθμούς.

Η Mercedes έβαλε στο μονοθέσιο του George Russell τον Frederik Vesti, η Red Bull στο μονοθέσιο του Max Verstappen τον Ayumu Iwasa και η McLaren στο μονοθέσιο του Lando Norris έβαλε τον Leonardo Fornaroli.

Η Racing Bulls δοκίμασε τον Nikola Tsolov αντί του Liam Lawson, η Alpine τον Gabriele Mini αντί του Franco Colapinto, η Haas τον Ryo Hirakawa αντί του Esteban Ocon η Audi τον Freddie Slater αντί του Gabriel Bortoleto, η Williams τον Luke Browning αντί του Alexander Albon, η Aston Martin τον Jak Crawford αντί του Lance Stroll και η Cadillac τον Colton Herta αντί του Valtteri Bottas.

To FP1 δεν ξεκίνησε καλά για τον Isack Hadjar. Ο νεαρός οδηγός της Red Bull μετά από περίπου δέκα λεπτά, κινήθηκε αργά στην πίστα λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος. Μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο, κατάφερε να γράψει τον 15ο χρόνο.

Ο αγώνας προσαρμογής δεν ξεκίνησε καλά ούτε για τον νεαρό Freddie Slater της Audi. Συνολικά έκανε μόλις έξι γύρους, προτού επιστρέψει στα pits λίγο μετά τη συμπλήρωση του πρώτου μισού του FP1.

Λίγο πριν το FP1 μπει στο τελευταίο του δεκάλεπτο, o Jak Crawford βγήκε εκτός πίστας και η Aston Martin του έσβησε ακαριαία. Η εμφάνιση του εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας ήταν απαραίτητη, προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφάλεια το μονοθέσιο από την πίστα.

O Ayumu Iwasa με Red Bull, σημείωσε τον καλύτερό του χρόνο με τη μέση γόμα των ελαστικών της Pirelli και τερμάτισε στην 5η θέση. Έκτος ήταν ο Pierre Gasly και έβδομος ο Fernando Alonso. Την δεκάδα έκλεισαν οι Oscar Piastri, Oliver Bearman και Arvid Lindblad.

Για τους υπόλοιπους rookies, ο Nikola Tsolov πήρε την δωδέκατη θέση και ακολούθησαν κατά σειρά οι Gabriel Mini (14ος), Ryo Hirakawa (15ος), Leonardo Fornaroli (17ος), Jak Crawford (19ος), Luke Browning (20ος), Colton Herta (21ος) και Freddie Slater (22ος).

Οι τρείς γρηγορότεροι οδηγοί

Ο Charles Leclerc σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:18.128.

Τα μεσάνυκτα ξεκίνησε το Practice 2 όπου και πάλι ο Charles Leclerc έκανε το απόλυτο χρόνο. Την τριάδα συμπληρώνουν οι Norris και Russell.

Στην αρχή της διαδικασίας ο Oliver Bearman βρέθηκε εκτός πίστας λόγω ενός προβλήματος στο μονοθέσιο της Haas. Οι μηχανικοί εντόπισαν τη βλάβη και ο Bearman επέστρεψε για να κάνει ακόμη λίγους γύρους.

Το μονοθέσιο του Gabriel Bortoleto είχε πρόβλημα και έτσι ο οδηγός παρέμεινε στο γκαράζ της Audi. Στο P1 είχε δώσει τη θέση του Freddie Slater και στο P2 βγήκε προς το τέλος όταν οι μηχανικοί της Audi επισκεύασαν τη βλάβη.

Ο Liam Lawson (Racing Bulls) και ο Max Verstappen (Red Bull) το παράκαναν. Κόλλησε ο ένας δίπλα στον άλλον και στη στροφή άρχισαν να φεύγουν από τα μονοθέσια διάφορα εξαρτήματα.

Σωστά βγήκε κόκκινη σημαία και σταμάτησαν οι προσπάθειες των άλλων αγωνιζομένων. Οι δοκιμασίες στο P2 σταμάτησαν για 40 λεπτά.

Ο Νεοζηλανδός οδηγός είπε ότι ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έπεσε πάνω του και τον έκλεισε. Και οι δύο πιλότοι επέστρεψαν στις δοκιμασίες όταν καθάρισε η πίστα.

Ο Lewis Hamilton δεν μπόρεσε να κάνει δοκιμές. Πήρε εντολή από τον επικεφαλής της ομάδας του να σταματήσει γιατί η Ferrari παρουσίασε απώλεια ισχύος.

Ο Charles Leclerc σημείωσε και πάλι τον καλύτερο χρόνο. Στο Practice 2 έκανε 1:17.827 ενώ στο Practice 1 είχε κάνει 1:18.128.

Οι τρείς πρώτοι

Στις 19.30 σήμερα το βράδυ (Σάββατο 31/10) θα γίνουν τα τρία ελεύθερα δοκιμαστικά.