Τα μεσάνυκτα ( ώρα Ελλάδος) ο Βρετανός πιλότος της Ferrari «απογείωσε» τους «Tifosi» που είχαν τη δική τους κατακόκκινη κερκίδα στην πίστα του Autódromo Hermanos Rodríguez στο Μεξικό.

Στο Q1 δεν βγήκαν αμέσως τα μονοθέσια της Mercerdes, της Ferrari, της Red Bull και της McLaren. Περίμεναν να κάνουν οι πιλότοι των άλλων ομάδων τον πρώτο γύρο . Αλλά μόλις βγήκαν το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Fernando Alonso με την Aston Martin φαίνεται ότι ήταν αρκετά σοβαρό και ο Ισπανός πήρε εντολή να σταματήσει το μονοθέσιο εκεί που βρισκόταν. Υποχρεωτικά βγήκε κόκκινη σημαία και όλα τα μονοθέσια επέτρεψαν στα πίτς.

Μετά την απομάκρυνση του μονοθεσίου του Alonso από την πίστα, συνεχίσθηκε το Q1 και η Ferrari με τον Βρετανό πιλότο έκανε τον καλύτερο χρόνο. Ο Hamilton ήταν πιο γρήγορος από τον Μονεγάσκο που είχε κάνει πρώτους χρόνους τόσο στο Practice 1 όσο και στο Practice 2. Ανάμεσά τους πλασαρίστηκε ο Isack Hadjar ενώ πολύ κοντά τους ήταν οι Norris και Piastri.

Στο Q2 ο Lando Norris βελτίωσε το χρόνο του και κατέβηκε στο 1:16.728. Οι George Russell και Kimi Antonelli της Mercedes, βρήκαν ρυθμό και προετοιμάζονταν να φορτσάρουν στο Q3. λΟλα έδειχναν ότι η μάχη θα εξελισσόταν στην 3η και τελευταία φάση των χρονομετρημένων δοκιμαστικών.

Στο Q3 o Max Verstappen ξεκίνησε δυναμικά την τελική του προσπάθεια, σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο στον δεύτερο τομέα της πίστας, αλλά αρκέστηκε στην τέταρτη θέση.

Αντίθετα ο Lewis Hamilton ήταν πιο γρήγορος και στο τέλος ήταν αυτός που χαμογέλασε. Κέρδισε την πρώτη pole position μετά από τρεισήμισι χρόνια στο GP Ουγγαρίας 2023. Η διαφορά του από τον 2ο George Russell ήταν μόλις εννιά χιλιοστά του δευτερολέπτου και ένα δέκατο από τον ομόσταυλό του Charles Leclerc.

Ο Hamilton έκανε 1.16.514 , ο Russell έκανε 1.12.523 και ο Leclerc 1.16.633. Αν δείτε στον παρακάτω πίνακα θα διαπιστώσετε ότι οι επτά πρώτοι οδηγοί έκαναν 1 λεπτό 16 δευτερόλεπτα και κάτι δέκατα του δευτερολέπτου.

Πινακας

Ο Hamilton με τον απόλυτο χρόνο (1:16.514) κατέκτησε την πρώτη του pole position με τη Ferrari για το 2026 και σήμερα το βράδυ (στις 22.00 ώρα Ελλάδος) θα ξεκινήσει από την 1η θέση του grid. Η Ferrari επιβεβαίωσε με τον 3ο καλύτερο χρόνο του Charles Leclerc ότι βρήκε το ρυθμό της και τώρα όλοι περιμένουν αν σήμερα στο Autódromo Hermanos Rodríguez θα ανέβει στο πρώτο σκαλοπάτι του 19ου Grand Prix της χρονιάς.

Ο διεκδικητής του τίτλο Kimi Antonelli θα ξεκινήσει από την 4η θέση, πίσω από τον Leclerc. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τακτική του 20χρονου Ιταλού οδηγού αφού σήμερα αν δεν τρακάρει η αν δεν μείνει από μηχανική βλάβη θα κατακτήσει τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο.

Τα βλέμματα όλων σήμερα θα είναι στο πλεονέκτημα του slipstream.. Η τεράστια ευθεία μέχρι την πρώτη στροφή της πίστας στο Μεξικό ευνοεί όσους ακολουθούν τον πρώτο γιατί κερδίζουν από την αεροδυναμική. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα η εκκίνηση. Φυσικά ο Hamilton είναι ο πιο έμπειρος αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό.

Ο Antonelli που σήμερα θα πιεί σαμπάνια θα ξεκινήσει τέταρτος. Αν δεν κάνει καμιά υπερβολή θα είναι μαθηματικά παγκόσμιος πρωταθλητής αρκεί να τερματίσει στην 9η θέση ακόμη και αν ο Russell η ο Hamilton είναι οι νικητές του αγώνα.

Δύο λόγια για το Practice 3.

Στα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά ο Lando Norris ήταν ταχύτερος. O περσινός νικητής του GP στο Μεξικό άφησε στη 2η θέση με διαφορά μόλις ενός χιλιοστού τον Kimi Antonelli. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Charles Leclerc που είχε κερδίσει το P1 και P2. O Oscar Piastri έκανε τον 4ο καλύτερο χρόνο ενώ ο Max Verstappen είχε μια μικρή έξοδο χωρίς όμως να κάνει ζημιά στο μονοθέσιο του.

Στις 22.00 ξεκινάει ο αγώνας

Ο αγώνας γίνεται σε ένα πρώην γήπεδο μπέιζμπολ. Η συνολική διαδρομή του αγώνα είναι 4.304 km και οι αγωνιζόμενοι σε 71 γύρους θα καλύψουν 305.354 km. Ο αγώνας, σήμερα Κυριακή 1 Νοεμβρίου, θα ξεκινήσει στις 22.00 ώρα Ελλάδος και θα μεταδοθεί απευθείας από τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV Pro ενώ το ελεύθερο κανάλι του Ant1 θα μεταδώσει τον αγώνα ετεροχρονισμένα στις 23.30.