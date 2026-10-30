Πέντε αγώνες πριν από τη λήξη του παγκοσμίου πρωταθλήματος στην F1 για το 2026, τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν για το ποιος θα είναι αυτός που θα κερδίσει την 2η θέση. Η αλήθεια είναι ότι όλοι είναι οριακά για να κερδίσουν αλλά και για να χάσουν.

Στον μαγικό αλλά και αμείλικτο κόσμο της F1, η ιστορία συνήθως γράφεται για τον πρωταθλητή. Όμως, πίσω από τα εκτυφλωτικά φώτα της κορυφής, μαίνεται παραδοσιακά μια μάχη εξίσου σκληρή, στρατηγική και, κυρίως, κρίσιμη για το μέλλον όχι μόνο των οδηγών αλλά και των ομάδων

Για τις κορυφαίες ομάδες η δεύτερη θέση δεν αποτελεί απλώς ένα μετάλλιο παρηγοριάς ούτε μια απλή στατιστική καταγραφή. Είναι πρωτίστως ζήτημα γοήτρου, αλλά και εκατομμυρίων δολαρίων. Η διαφορά στα τηλεοπτικά δικαιώματα και τα μπόνους της FIA ανάμεσα στη δεύτερη και τις χαμηλότερες θέσεις στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών είναι χαώδης. Αυτά τα χρήματα είναι που ουσιαστικά θα χρηματοδοτήσουν την έρευνα και την ανάπτυξη του μονοθεσίου κάθε ομάδας για την επόμενη χρονιά.

Aς αφήσουμε τον 20χρονο Kimi Antonelli που στο Μεξικό θα κερδίσει τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο. Ας επικεντρωθούμε στους τέσσερις πιλότους που θα δώσουν σκληρή μάχη για τη 2η θέση.

Ο George Russell (Mercedes) έχει 242 βαθμούς. Ένα βαθμό πίσω του βρίσκεται ο Lewis Hamilton ( Ferrari) με 241 βαθμούς. Πέντε βαθμούς πίσω από τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή βρίσκεται ο Max Verstappen (Red Bull) με 236 βαθμούς. Και τρείς βαθμούς πίσω τον Ολλανδό βρίσκεται ο Μονεγάσκος Charles Leclerc ( Ferrari) με 233 βαθμούς.

Δεδομένου ότι απομένουν πέντε Grand Prix όλα τα ενδεχόμενα μπορούν να συμβούν. Οι διαφορές ανάμεσα στους τέσσερις παραπάνω πιλότους είναι μικρές και όλοι μπορούν να διεκδικήσουν τη 2η θέση.

Οι τέσσερις πιλότοι είναι υποχρεωμένοι απλά και μόνο για το πρεστίζ τους να ακροβατήσουν στο όριο. Γνωρίζουν φυσικά πως ένα τολμηρό προσπέρασμα μπορεί να τους καταστρέψει. Όμως την ίδια καταστροφή μπορούν να πάθουν αν κρατήσουν αμυντική τακτική. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς αλλά και για ισορροπίες εκατομμυρίων.

Με τις διαφορές να είναι κυριολεκτικά ελάχιστες, μια εγκατάλειψη, ένας ταχύτερος γύρος ή ένα καθυστερημένο pit stop αρκούν για να ανατρέψουν πλήρως την ισορροπία.

Η ψυχολογική πίεση, η εμπειρία, ο καιρός αλλά και η επιλογή των ελαστικών είναι κυρίαρχα στοιχεία.

Για το GP της Κυριακής στο Μεξικό, η Pirelli επέλεξε την πιο μαλακή τριάδα της γκάμας της. Την C3 ως σκληρή γόμα, την C4 ως μέση γόμα και την C5 ως μαλακή γόμα. Αυτή η επιλογή σηματοδοτεί μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με πέρυσι. Το 2025 είχε επιχειρηθεί μια αλλαγή στη γόμα με την C2 ως σκληρή. Ήταν μια λύση που τελικά δεν ήταν αποδοτική.

Για φέτος, υπάρχει νέα ασφαλτόστρωση ενός μεγάλου μέρους της πίστας. Οι εργασίες κάλυψαν το τμήμα από τη Στροφή 16 έως τη Στροφή 1 και το κομμάτι από τη Στροφή 7 έως τη Στροφή 16, αφήνοντας χωρίς αλλαγές μόνο την πρώτη ζώνη. Η νέα άσφαλτος συνήθως συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα πρόσφυσης και χαμηλότερη τραχύτητα σε σύγκριση με μια παλαιότερη επιφάνεια. Ωστόσο, θα είναι σημαντικό να αξιολογηθούν τα πραγματικά της χαρακτηριστικά κατά τα αρχικά στάδια του τριημέρου.

Αμέσως μετά τον αγώνα της Κυριακής στο Μεξικό ακολουθούν ο αγώνας στο Sao Paolo στην Βραζιλία ( 8 Νοεμβρίου), στο Las Vegas ( 21 Νοεμβρίου), στο Lusail International Circuit στο Qatar ( 29 Nοεμβρίου) και στο Yas Marina Circuit, στο Abu Dhabi ( 6 Δεκεμβρίου).

Με τέσσερις αγώνες να απομένουν μετά το Μεξικό, οι προβολείς στρέφονται αναπόφευκτα στους τέσσερις τιτάνες του grid που αν και φίλοι (εκτός πίστας) θα «σφαχτούν» την ώρα του αγώνα.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΠΕΛΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

Το καπέλο βάθρου της Pirelli για το Grand Prix του Μεξικό αποτελεί αναφορά στην Ημέρα των Νεκρών (Día de los Muertos), η οποία συμπίπτει με την Κυριακή του αγώνα. Το συλλεκτικό καπέλο, το οποίο θα φορέσουν οι οδηγοί στο βάθρο, διαθέτει μαύρη βάση διακοσμημένη με παραδοσιακά μεξικανικά καλλιτεχνικά μοτίβα. Το καπέλο του βάθρου σχεδιάστηκε από τον Denis Dekovic και κατασκευάστηκε από την Pirelli Design. Αυτή η ειδική έκδοση είναι ήδη διαθέσιμη προς αγορά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου της Pirelli: https://store.pirelli.com.