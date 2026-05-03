Του Περικλή Χαλάτση

Εδώ και αρκετές ημέρες οι μετεωρολόγοι είχαν ανακοινώσει ότι λίγη ώρα μετά την εκκίνηση του 4ου αγώνα της χρονιάς στην F1, στο Miami αναμένεται επιδείνωση του καιρού. Η πρόβλεψη ήταν για καταιγίδες ακόμη και για τυφώνα.

Η FIA παίρνοντας σήμερα νεότερα στοιχεία για την επερχόμενη κακοκαιρία αποφάσισε να μεταφέρει την εκκίνηση κατά τρεις ώρες νωρίτερα. Έτσι ο αγώνας δεν θα ξεκινήσει στις 16.00 ώρα Αμερικής ( 23.00 ώρα Ελλάδος) αλλά στις 13.00 το μεσημέρι δηλαδή στις 20.00 ώρα Ελλάδος.

H ανακοίνωση της FIA

« Μετά από συζητήσεις μεταξύ της FIA, της F1 και του διοργανωτή του αγώνα, αποφασίστηκε να μετατεθεί η ώρα έναρξης στη 13:00 τοπική ώρα, λόγω της πρόγνωσης καιρού που προβλέπει ισχυρές καταιγίδες κοντά στην αρχικά προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα. Η απόφαση ελήφθη με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι διακοπές στον αγώνα και να εξασφαλιστεί το μέγιστο χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση του GP υπό τις καλύτερες συνθήκες και να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια των οδηγών, των ομάδων, των φιλάθλων και του προσωπικού».

Οι διοργανωτές θέλουν να αποφύγουν και κάποιο ατύχημα στις κερκίδες από κάποιον κεραυνό. Θέλουν να γίνει ένας αγώνας με ασφάλεια. Έτσι τα πέντε κόκκινα φώτα θα σβήσουν τρείς ώρες νωρίτερα. Φυσικά δεν πρόκειται να αποφύγουν τη βροχή αλλά σίγουρα θα αποφύγουν μια δυνατή καταιγίδα που θα θέσει σε κίνδυνο τους αγωνιζόμενους αλλά και τους θεατές.

Η αλλαγή της ώρας φέρνει μεγάλη αναστάτωση κυρίως στα τηλεοπτικά προγράμματα που μεταδίδουν σε 180 χώρες σε όλον τον κόσμο τους αγώνες της F1. Ωστόσο αυτό γίνεται για καλό. Για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί ο αγώνας με ασφαλέστερες συνθήκες τόσο για τους για τους οδηγούς όσο και για τους τεχνικούς των ομάδων, τους κριτές και τους θεατές.

Η κακοκαιρία μπορεί να αλλάξει τη στρατηγική των ομάδων. Αν βρέξει στη μέση του αγώνα οι ομάδες θα κάνουν γρηγορότερα pit stop ώστε να “πέσουν” πάνω στο σωστό timing για αλλαγή από slick σε intermediate ή το αντίστροφο. Ένα pit stop λίγους γύρους νωρίτερα ή αργότερα μπορεί να κρίνει θέσεις.

Σε περίπτωση έντονης βροχής, κακής ορατότητας ή κεραυνών, μπορεί να δούμε νωρίς το Safety Car ή να ακολουθήσει μια κόκκινη σημαία.

Αν αρχίσει να πέφτει βροχή πριν ή κατά τη διάρκεια του αγώνα, η πίστα γίνεται πιο “green”, με λιγότερο grip. Στο Miami International Autodrome αυτό είναι σημαντικό, γιατί έχει αρκετά αργά κομμάτια και δυνατά φρεναρίσματα. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να γίνουν πιο εύκολα λάθη, wheelspin η και μπλοκαρίσματα.

Σε ασταθείς καιρικές συνθήκες οι ομάδες γίνονται πιο συντηρητικές. Μπορεί να προτιμήσουν να κρατήσουν τα medium περισσότερο ή να αποφύγουν επιθετικό πρώτο stint, ώστε να έχουν ευελιξία αν αλλάξει ο καιρός.

Αν περιμένουν βρεγμένο αγώνα, κάποιοι μπορεί να θυσιάσουν λίγο τις επιδόσεις για να έχουν περισσότερη σταθερότητα και καλύτερη συμπεριφορά στο βρεγμένο.

Θα πρέπει να ξέρετε ότι αν βρέχει την ώρα του αγώνα δεν θα κερδίσει απαραίτητα ο ταχύτερος. Θα κερδίσει αυτός που θα αντιδράσει άμεσα και θα χρησιμοποιήσει τη σωστή γόμα των ελαστικών.

Αν η εκκίνηση γίνει με στεγνό οδόστρωμα ευνοείται ο Kimi Antonelli που έχει κερδίσει την Pole Position. Αν βρέχει στην εκκίνηση τότε ευνοημένος θα είναι ο Max Verstappen που ξεκινάει από την 2η θέση και έχει μεγαλύτερη εμπειρία οδήγησης σε μικτές συνθήκες. Όλοι γνωρίζουν ότι η σωστή επιλογή των ελαστικών σημαίνει κέρδος στον αγώνα. Υπομονή μέχρι τις 20.00 ώρα Ελλάδος.