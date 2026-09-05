Τα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά ολοκληρώθηκαν χθες και σήμερα στις 13.30 θα ξεκινήσουν τα τελευταία δοκιμαστικά (Practice 3) όπου θα γίνουν τα τελευταία σεταρίσματα προετοιμάζοντας ταυτόχρονα το έδαφος για τις κρίσιμες κατατακτήριες δοκιμές (Qualifying) που θα γίνουν στις πέντε το απόγευμα. Αυτός που θα κάνει τον καλύτερο χρόνο θα ξεκινήσει στις τέσσερις το απόγευμα της Κυριακής από την πρώτη θέση του grid.

Ας δούμε τι έγινε χθες στο Practice 1 και Practice 2

Η μάχη αφορούσε αποκλειστικά δύο ομάδες. Την Mercedes και την Ferrari. Ο Charles Leclerc κέρδισε το Practice 1 και ο George Russell το Practice 2

Στο FP1, η Ferrari έκανε το ιδανικό «ποδαρικό» μπροστά στους χιλιάδες Tifosi πανηγυρίζοντας το 1-2. Ο Charles Leclerc, φορώντας τη μαλακή γόμα, σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:23.008, με τον Lewis Hamilton να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Η διαδικασία, στην οποία συμμετείχαν αρκετοί rookies, σημαδεύτηκε από έντονη κίνηση και την εμφάνιση κόκκινης σημαίας λόγω βλάβης στο μονοθέσιο του Colton Herta.

Ο Max Verstappen παραπονέθηκε για έλλειψη κάθετης δύναμης και μπήκε στα pits, για να αντικατασταθεί η εμπρός πτέρυγα. Ο Ολλανδός πρόλαβε να κάνει χρονομετρημένο γύρο με τη μέση γόμα και κατέλαβε την όγδοη θέση.

Να αναφέρουμε ότι στο Practice 1 είδαμε νεότερους οδηγούς να παίρνουν τα βάπτισμα του πυρός στα μονοθέσια της F1. Ο Ayumu Iwasa πήρε τη θέση του Max Verstappen στη Red Bull, ο Colton Herta του Sergio Perez στην Cadillac, ο Luke Browning του Alexander Albon στην Williams και ο Paul Aron του Pierre Gasly στην Alpine. Το τρίτο FP1 του Colton Herta ολοκληρώθηκε πρόωρα λόγω προβλήματος στα υδραυλικά

O Oscar Piastri κατέλαβε την ενδέκατη θέση, μπροστά από τους Tsunoda και Hulkenberg

Στο FP2, η σκυτάλη πέρασε στη Mercedes. Ο George Russell «απάντησε» στη Scuderia γράφοντας τον ταχύτερο χρόνο, αφήνοντας τον Leclerc στη δεύτερη θέση με διαφορά μόλις ενός δεκάτου. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο έτερος οδηγός της Mercedes, Kimi Antonelli, ο οποίος αν και ταχύτατος, γνωρίζει ήδη πως θα εκκινήσει από την τελευταία θέση στον αγώνα της Κυριακής λόγω αλλαγής κινητήρα.

Όσο ήταν σε εξέλιξη η εναρκτήρια περίοδος ελεύθερων δοκιμαστικών στην Ιταλία, το Διεθνές Εφετείο της FIA, ανακοίνωσε την απόφασή της σχετικά με την έφεση που κατέθεσαν McLaren και Red Bull κατά της απόφασης των αγωνοδικών για άρση των ποινών του Pierre Gasly στο Μονακό για υπερβολική ταχύτητα στο pit lane. Οι δύο ομάδες δικαιώθηκαν και εν τέλει ο Γάλλος υποχώρησε εκ νέου στην έβδομη θέση, με τον Isack Hadjar να παίρνει πίσω το βάθρο του.

O επικεφαλής της Alpine (Flavio Briatore) στη συνέντευξη τύπου άφησε αιχμές κατά της διαδικασίας του Εφετείου της FIA.

Να δούμε και τί έχει γίνει με τις αναβαθμίσεις

Η Red Bull και η Ferrari έκαναν τέσσερις αναβαθμίσεις. Η Red Bull βελτίωσε το πίσω άκρο του μονοθεσίου (ανάρτηση), το δάπεδο, την εξάτμιση ενώ με μικρές αλλαγές στην εμπρός πτέρυγα βελτίωσε ελαφρώς την αεροδυναμική πίεση πίσω από το δάπεδο..

Η Ferrari από το Maranello παρουσίασε ένα πακέτο αναβαθμίσεων κυρίως στην αεροδυναμική. Η Ferrari θέλει πάση θυσία νίκη μέσα στην έδρα της. Ωστόσο ο Μονεγάσκος είχε τη στιγμή του

Τρεις αναβαθμίσεις έκανε (δάπεδο, sidepods, ανασχεδιασμένη πίσω ανάρτηση) η Haas.

Τρείς αναβαθμίσεις έκανε (Halo, δάπεδο, εμπρός πτέρυγα) η Williams.

Δύο αναβαθμίσεις έκανε (πίσω πτέρυγα, εμπρός μέρος δαπέδου) η Mercedes.

Δύο αναβαθμίσεις έκανε (εμπρός πτέρυγα, δάπεδο) η Aston Martin.

Δύο αναβαθμίσεις έκανε (πίσω πτέρυγα, εξάτμιση) η Racing Bulls.

Μικρότερες αναβαθμίσεις έκανε η McLaren (πίσω πτέρυγα, καθρέφτες), η Cadillac (διαχύτης, δάπεδο) και η Alpine (εμπρός και πίσω πτέρυγα).

Η μόνη ομάδα που δεν έκανε καμιά αναβάθμιση ήταν η Audi.

Σε λίγη ώρα (13.30) θα ακολουθήσει το P3 και στις 17.00 to Qualifying (τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά).

Με ειδικό χρωματισμό στο μονοθέσιό της ήρθε στον εντός έδρας αγώνα της η Ferrari

Κρίσιμη στιγμή για τον Φράνκο στην έξοδο από το σικέιν Ascari, αλλά καταφέρνει να κρατήσει το μονοθέσιο.