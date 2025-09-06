Του Περικλή Χαλάτση

Τελικά ούτε οι «αχτύπητες» McLaren αλλά ούτε και οι Ferrari κατάφεραν να κάνουν καλύτερο χρόνο από την Red Bull του Max Verstappen. Ο Ολλανδός ήταν όλες τις ημέρες γρήγορος, αλλά όχι πρώτος. Την πρωτιά την «άρπαξε» εκεί που έπρεπε. Στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά.

Μάλιστα στα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά δεν ήταν ούτε στην πρώτη τριάδα. Ο Lando Norris με χρόνο 1.19.331 ήταν ταχύτερος κατά +0.021 του δευτερολέπτου από τον Μονεγάσκο Charles Leclerc ενώ τρίτος ήταν ο Oscar Piastri με +0.165 του δευτερολέπτου.

Ο Ολλανδός στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά απέδειξε ότι δεν έχει κατακτήσει το τίτλο του πρωταθλητή τυχαία. Ενώ ο Norris έδειχνε να είχε κάνει τον απόλυτο χρόνο και να παίρνει την Pole Position, ο Max Verstappen κατάφερε για 0.077 του δευτερολέπτου να περάσει στην πρώτη θέση.

Οι χρόνοι στην Pole Position

Η πίστα μήκους 5.793 m έχει 11 στροφές και οι οδηγοί περνούν το 80% του γύρου με τέρμα το γκάζι. Τα μονοθέσια έχουν ρυθμιστεί με το χαμηλότερο επίπεδο αεροδυναμικής κάθετης δύναμης της σεζόν, με στόχο την ελαχιστοποίηση της αντίστασης του αέρα.

Στον αγώνα αυτό ο Oscar Piastri που έχει σήμερα -μετά τη νίκη του στην Ολλανδία- 309 βαθμούς, ενώ ο Lando Norris 275 θα επιχειρήσει να κάνει προσπέραση αλλά σίγουρα όχι στην εκκίνηση γιατί εκεί υπάρχει κίνδυνος να ακουμπήσουν τα μονοθέσια και να βγουν εκτός πίστας.

Όλοι είναι εμπειρότατοι και όλοι δεν αποκαλύπτουν τη στρατηγική τους. Παίζονται πολλά για την διεκδίκηση του τίτλου.

Δεν υπάρχουν αλλαγές στις γόμες σε σύγκριση με πέρυσι, όταν η πίστα είχε μόλις στρωθεί με νέα άσφαλτο. Η C3 είναι η σκληρή γόμα, η C4 η μέση γόμα και η C5 η μαλακή γόμα.

Η σειρά εκκίνησης:

Το 16ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα μεταδοθεί ζωντανά, αποκλειστικά, την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου, στις 16:00 στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr).