Οι χιλιάδες Ιταλοί Tifosi που περίμεναν να δουν μέσα στην έδρα τους τις δύο Ferrari να κάνουν τους καλύτερους χρόνους απογοητεύθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα του Qualifing. O Pierre Gasly έκανε με την Alpine το «χρυσό» πέρασμα στο Q3 και ανέτρεψε όλα τα προσγνωστικά.

Έξι ακριβώς χρόνια μετά την πρώτη του (και πλέον εμβληματική) νίκη στην ίδια πίστα, ο Γάλλος πιλότος απέδειξε ότι η Monza του ταιριάζει απόλυτα. O Pierre Gasly οδηγούσε για τη Scuderia AlphaTauri (την πρώην Toro Rosso και σημερινή Visa Cash App RB) όταν κατέκτησε εκείνη την ιστορική νίκη στο Grand Prix της Ιταλίας το 2020. Εκείνη η μέρα έχει μείνει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη των φιλάθλων, καθώς ο Gasly κέρδισε μέσα στην Ιταλία οδηγώντας το μονοθέσιο μιας ιταλικής ομάδας (με έδρα τη Φαέντσα), ενώ ταυτόχρονα έγινε ο πρώτος Γάλλος πιλότος που κέρδισε αγώνα της Formula 1 μετά από 24 ολόκληρα χρόνια. Τότε, στο Μονακό το 1996,είχε κερδίζει ο Ολιβιέ Πανίς.

Πέρασαν έξι χρόνια από τότε που ο Γάλλος κέρδισε την pole Position. Σήμερα οδηγώντας το ριζικά αναβαθμισμένο μονοθέσιο της Alpine, έφερε την ανατροπή και έριξε τη βόμβα του στο κατάμεστο Autodromo Nazionale di Monza.

Απογοήτευση στους οπαδούς της Ferrari που όλοι όρθιοι στις κατακόκκινες περίμεναν να αποθεώσουν τον Hamilton η τον Leclerc. Ήθελαν να δουν στην πρώτη γραμμή της εκκίνησης του 13ου Grand Prix για το 2026, μια τουλάχιστον Ferrari.

Ο Gasly βρισκόταν στην τρίτη θέση πριν την τελική του προσπάθεια στο Q3, βλέποντας τις πλάτες των George Russell και Oscar Piastri. Στον τελευταίο του γύρο ο Γάλλος σταμάτησε το χρονόμετρο στο εκπληκτικό 1:21.786 και κέρδισε την Pole Position αφήνοντας πίσω τον Russell που αρκέστηκε στη δεύτερη θέση, με τον Piastri που κλείδωσε την τρίτη θέση.

Ο Charles Leclerc και ο Lewis Hamilton δεν κατάφεραν να μπουν σφήνα στους πρώτους και θα ξεκινήσουν από της 4η και 5η θέση ενώ στην 6η θέση βρέθηκε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Max Verstappen.

Οι δέκα πρώτοι πιλότοι – Οι χρόνοι που έκαναν

Η Alpine έγραψε ιστορία, κατακτώντας την πρώτη pole position της ιστορίας της. Ο Pierre Gasly τίναξε την… μπάνκα στον αέρα μέσα στη Monza και έκανε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της σεζόν.

Στον θρίαμβο της Alpine υπήρξε και ένας αφανής ήρωας: ο Franco Colapinto. Ο Αργεντινός πιλότος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο επίτευγμα του Gasly, καθώς με απόλυτη ομαδικότητα άφησε τον απαραίτητο χώρο στον Γάλλο κατά τη διάρκεια του κρίσιμου γύρου του και ο ίδιος τερμάτισε στην 8η θέση.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον εντυπωσιακό Kimi Antonelli. Ο νεαρός σημείωσε τον έβδομο καλύτερο χρόνο εντός πίστας, ωστόσο η χαρά του δεν κράτησε πολύ, καθώς θα αναγκαστεί να εκκινήσει από την τελευταία θέση του grid εξαιτίας ποινής για αλλαγή κινητήρα.

Αύριο, Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου τα πέντε κόκκινα φώτα θα σβήσουν λίγα λεπτά μετά τις 16:00. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον ANT1 και τα συνδρομητικά κανάλια ANT1+, F1 TV).