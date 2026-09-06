Ο σημερινός αγώνας στον «Ναό της Ταχύτητας», υπόσχεται συγκινήσεις που κόβουν την ανάσα. Από την πρώτη θέση του grid ξεκινάει ο Γάλλος Pierre Gasly οδηγώντας την Alpine που για πρώτη φορά στην ιστορία κέρδισε την Pole Position. Όταν στις 16.00 σβήσουν τα πέντε κόκκινα φώτα θα δούμε αν καταφέρουν ο George Russell (Mercedes) η ο Charles Leclerc να τον αιφνιδιάσουν και να βρεθούν μπροστά του πριν από την πρώτο στροφή..

Αρχικά θα πρέπει να δούμε πως ήταν η σειρά της εκκίνησης μετά το χθεσινό qualifying.

Όμως η FIA συνεδρίασε και αποφάσισε ο Oscar Piastri να τιμωρηθεί με ποινή τριών (3) θέσεων στην εκκίνηση του Ιταλικού Grand Prix. Η απόφαση αυτή ελήφθη αργά το βράδυ του Σαββάτου ο Αυστραλός πιλότος της McLaren κρίθηκε ένοχος για παρεμπόδιση (impeding) του Liam Lawson στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

Σύμφωνα με το έγγραφο της FIA, η παρεμπόδιση ήταν αποτέλεσμα κακής επικοινωνίας και συγκυρίας. Κατά την έξοδό του από τα pits, ο Piastri ενημερώθηκε για την έλευση των Verstappen και Lawson, αλλά δεν του διευκρινίστηκε ότι βρίσκονταν σε γρήγορο γύρο (push lap). Όταν το αντιλήφθηκε πλησιάζοντας την πρώτη στροφή (Turn 1), φρέναρε απότομα και έκανε δεξιά για να αφήσει τον Verstappen να περάσει. Ωστόσο, η κίνηση αυτή τον εγκλώβισε σε ένα σημείο όπου ήταν πλέον αδύνατο να αποφύγει τον Lawson που ακολουθούσε από κοντά, παρεμποδίζοντάς τον ακούσια αλλά αναίτια.

Ο ίδιος ο Piastri το χαρακτήρισε ως «κακή στιγμή» ενώ ο Lawson παραδέχθηκε πως, αν και το συμβάν τούς κόστισε την ευκαιρία να βοηθήσουν τον Verstappen στο Q3, το μονοθέσιό του ούτως ή άλλως δεν είχε την αναμενόμενη απόδοση. Ο Lawson, παρότι έχασε την πρόκριση στο Q3 εξαιτίας του συμβάντος, θα εκκινήσει ούτως ή άλλως από την τελευταία σειρά του grid λόγω χρήσης νέων εξαρτημάτων στον κινητήρα της Red Bull.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη η σειρά της εκκίνησης διαμορφώνεται ως εξής

Pierre Gasly (Alpine) – Pole Position

(Alpine) – Pole Position George Russell (Mercedes)

(Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) – ( Ανέβηκε από την 4η στην 3 η θέση)

(Ferrari) – ( Ανέβηκε από την 4η στην 3 θέση) Lewis Hamilton (Ferrari) – (Ανέβηκε από την 5η στην 4 η θέση)

(Ferrari) – (Ανέβηκε από την 5η στην 4 θέση) Max Verstappen (Red Bull) – ( Ανέβηκε στην 6η θέση)

(Red Bull) – ( Ανέβηκε στην 6η θέση) Oscar Piastri (McLaren) – (Υποβιβάζεται από την 3η θέση λόγω της ποινής στην 6η θέση)

Το θέμα τώρα στην εκκίνηση είναι πρώτον η ψυχολογική κατάσταση του Gasly αλλά κατά πόσο ο Leclerc που είναι μεν τρίτος αλλά έχει το πλεονέκτημα της εξωτερικής να εκμεταλλευτεί το μπέρδεμα που ενδεχομένως να γίνει με τον Russell. Αυτό ακριβώς περιμένουν και οι Tifosi. Να δουν μια Ferrari να κερδίζει τον αγώνα στην έδρα τους.

Απειλή από τον Antonelli δεν υπάρχει αφού ξεκινάει από την τελευταία θέση λόγω αλλαγής κινητήρα της Mercedes.

Η πίστα

Το μήκος της πίστας είναι 5.793m και οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 53 γύρους και θα καλύψουν 306.72 km. Το ρεκόρ πίστας με χρόνο 1.20.901 κατέχει ο Lando Norris (2025). Η υψηλότερη μέση ωριαία ταχύτητα σε γύρο κατατακτήριων, με 264.362 km/h, έχει σημειωθεί από τον Hamilton.

Το οδόστρωμα της πίστας ανακατασκευάστηκε πλήρως το 2024, ενώ έχουν γίνει βελτιώσεις των χώρων για το κοινό. Η πίστα έχει 11 στροφές και τρεις μεγάλες ευθείες. Απαιτείται αεροδυναμική διαμόρφωση με ελάχιστες κλίσεις στις αεροτομές, που δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού.

Στη διάθεση όλων των ομάδων θα βρίσκονται οι τρεις πιο μαλακές γόμες της γκάμας: η C3 ως σκληρή γόμα, η C4 ως μέση γόμα και η C5 ως μαλακή γόμα. Θεωρητικά, και οι τρεις επιλογές θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στη διαμόρφωση των στρατηγικών του αγώνα της Κυριακής, υπό την προϋπόθεση ότι οι θερμοκρασίες δεν θα είναι υπερβολικά υψηλές.

Τα μονοθέσια χάρη εν μέρει στις μεγάλες ευθείες της πίστας θα παρουσιάσουν μια επιπλέον πρόκληση για τη διαχείριση ενέργειας με τις νέες υβριδικές μηχανές. Οι προσομοιώσεις των ομάδων προβλέπουν χρόνους γύρου περίπου δύο δευτερόλεπτα ταχύτερους από πέρυσι. Από την πλευρά των ελαστικών, ο μπροστινός άξονας αναμένεται να υποβληθεί σε χαμηλότερα φορτία πέδησης, καθώς οι ζώνες φρεναρίσματος είναι πιθανό να προσεγγίζονται με μειωμένες ταχύτητες. Αντίθετα, ο πίσω άξονας θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερες απαιτήσεις κατά τις φάσεις επιτάχυνσης, όταν αποδίδεται η πλήρης ισχύς της υβριδικής μηχανής.

Η σταθερότητα στο φρενάρισμα και η πρόσφυση στην έξοδο των στροφών, ιδιαίτερα στο πρώτο σικέιν και στην Ασκάρι, θα είναι οι δύο βασικοί παράγοντες για την απόκτηση πλεονεκτήματος έναντι των αντιπάλων σε μια πίστα όπου παραδοσιακά επιλέγεται αεροδυναμική ρύθμιση χαμηλής κάθετης δύναμης, με προτεραιότητα στην τελική ταχύτητα.

Φέτος, τα κερμπ στις Στροφές 1, 4 και 8 έχουν ανακατασκευαστεί, ενώ στη Στροφή 5 μια επιφάνεια με χαλίκι αντικαταστάθηκε από ζώνη διαφυγής με άσφαλτο. Οι οδηγοί πιθανότατα θα πρέπει να διαχειριστούν την υπερθέρμανση του πίσω άξονα κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά η φθορά δεν αναμένεται να είναι τόσο έντονη ώστε να θέσει σε κίνδυνο την απόδοση των ελαστικών. Κατά συνέπεια, για σήμερα η στρατηγική του ενός pit stop φαίνεται ως η πιο πιθανή επιλογή.

Η βαθμολογία των πιλότων της F1 πριν από τον αγώνα στην Monza έχει ως εξής;

Θέση Πιλότος Ομάδα Βαθμοί 1 Kimi Antonelli Mercedes 242 2 George Russell Mercedes 183 3 Lewis Hamilton Ferrari 183 4 Lando Norris McLaren 159 5 Charles Leclerc Ferrari 155 6 Max Verstappen Red Bull 112 7 Oscar Piastri McLaren 104 8 Isack Hadjar Red Bull 68

Η βαθμολογία των Κατασκευαστών

Mercedes – 425 βαθμοί

– 425 βαθμοί Ferrari – 338 βαθμοί

– 338 βαθμοί McLaren – 263 βαθμοί

– 263 βαθμοί Red Bull – 186 βαθμοί

– 186 βαθμοί Racing Bulls– 66 βαθμοί

Η εκπομπή «Formula 1 Show», ξεκινά στις 15:00, μία ώρα πριν την εκκίνηση του αγώνα. Οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1, Τάκης Πουρναράκης και Μαρία Ανδρεάδη θα μεταφέρουν τον παλμό της πίστας από την καρδιά της δράσης. Στην παρουσίαση της εκπομπής θα βρίσκονται οι Μαρία Θωμά, Κώστας Λεώνης και Πάνος Σεϊτανίδης, ενώ καλεσμένοι στο στούντιο θα βρίσκονται 3 οδηγοί αγώνων: Ο Δημήτρης Παπαναστασίου, που αγωνίζεται στο McLaren Trophy, και οι Jean Paul Καρράς και Philippe Armand Καρράς, που αγωνίζονται στην Ισπανική Formula 4. Στις μεταδόσεις των αγώνων θα βρίσκονται οι Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης και Πάνος Σεϊτανίδης.