Ο 19χρονος πιλότος της Mercedes παρά το νεαρό της ηλικίας του είναι αλάνθαστος. Κατάφερε με χρόνο 1:28.111 να κερδίσει στο Silverstone την Pole Position. Πίσω του με διαφορά +0.175 ήταν ο Charles Leclerc και στην τρίτη θέση με διαφορά +0.347 ήταν ο Lewis Hamilton που αποθεώθηκε από τους οπαδούς.

Ήταν μια εξαιρετική ημέρα για τον νεαρό Ιταλό, καθώς νωρίτερα είχε κερδίσει και τον αγώνα Sprint, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του πορεία στη φετινή σεζόν.

Αν επιβεβαιώσει την ταχύτητά του και στον αγώνα της Κυριακής, θα έχει πολύ καλές πιθανότητες να διευρύνει το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα και να βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο.

Αντίθετα με τον Antonelli ο Russell οχι μόνο δεν βρήκε το ρυθμό του αλλά είχε και μια έξοδο