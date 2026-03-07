Μετά τις επεισοδιακές χρονομετρημένες δοκιμές και αφού χρειάστηκε να βγουν δύο κόκκινες σημαίες τελικά ο Βρετανός Georges Russell με χρόνο 1:18.518 έκανε με την Mercedes-AMG Petronas, τον ταχύτερο χρόνο και κέρδισε την Pole Position. Η χαρά για τον Βρετανό είναι διπλή αφού κέρδισε για πρώτη φορά την Pole Position στην πίστα του Albert Park.

Σημειώστε ότι ο πρώτος από τους 24 αγώνες που θα γίνουν φέτος για το πρωτάθλημα της F1 ξεκινάει αύριο στις 6 το πρωί ( ώρα Ελλάδος).

Στη 2η θέση του grid θα βρίσκεται το δεύτερο μονοθέσιο W17 με τον Kimi Antonelli (+0.293) ο οποίος στα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά είχε μια εντυπωσιακή έξοδο κάνοντας μεγάλη ζημιά στο αυτοκίνητο.

Από την 3η θέση θα ξεκινήσει ο Issak Hadjar (+0.785) ο οποίος απέδειξε ότι θα είναι φέτος ένας ισχυρός παίκτης στη F1. Ο Issak Hadjar είναι ο δεύτερος πιλότος της Red Bull.

Ο Max Verstappen στο Q1 χωρίς να έχει κάνει κάποιο οδηγικό λάθος, πριν από μια δεξιά στροφή και ενώ πήγαινε με 300 χιλιόμετρα, έχασε τον έλεγχο μετά από ανεξήγητο μπλοκάρισμα των πίσω τροχών. Το μονοθέσιο βγήκε στο χαλίκι και χτύπησε στον τοίχο.

Φαίνεται ότι ο Max προσπαθούσε μέχρι την τελευταία στιγμή να το σώσει και δεν πρόλαβε να σηκώσει τα χέρια από το τιμόνι με αποτέλεσμα να χτυπήσει ελαφρά τα δάκτυλά του. (Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι πιλότοι οφείλουν να αφήνουν το τιμόνι για να μην τραυματίσουν τα χέρια τους).

Προβληματισμός για τους μηχανικούς της Red Bull για το ανεξήγητο μπλοκάρισμα. Το κακό για τον παγκόσμιο πρωταθλητή είναι ότι στον πρώτο αγώνα της χρονιάς θα ξεκινήσει από την τελευταία θέση.

Οι χρόνοι για την Pole Position

O Kimi Antonelli μπορεί να έκανε το 2ο καλύτερο χρόνο όμως φαίνεται οτι ακόμη κάνει λόγω απειρίας και στρατηγικής αρκετά λάθη. Για παράδειγμα στα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά είχε μια έξοδο απο δίκο του λάθος και κατέστρεψε το μονοθέσιό του.

Οι μηχανικοί της Mercedes έκαναν τεράστιες προσπάθειες για να του το επισκευάσουν και να μπορέσει να πάρει μέρος στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά. Εαν δεν είχε την έξοδο ο Verstappen όπου βγήκε κόκκινη σημαία και καθυστέρησε η εκκίνηση κατά δέκα λεπτά υπήρχε φόβος να μην προλάβαιναν να το επισκευάσουν και ο Kimi θα έμενε εκτός της διαδικασίας του Qualifying.

Όσοι παρακολουθείτε τους αγώνες της F1 θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το 2026 δεν είναι ένα απλώς ξεκίνημα μας νέας σεζόν. Πρόκειται για μία πλήρη μεταστροφή της κορυφαίας βαθμίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Οι ομάδες φέτος χρησιμοποιούν την νέα υβριδική τεχνολογία στους κινητήρες τους και θα προσπαθούν όλη τη χρονιά εκτός από την αξιοποιστία να διαχειριστούν με τον ιδανικό τρόπο τη χρυσή τομή στην ανάκτηση και διαχείριση της ενέργειας.

Μάλιστα ο Toto Wolff προβληματίσθηκε με την έξοδο του δεύτερου πιλότου της ομάδος του. Η φωτογραφία τα λέει όλα

Ενδεχομένως ο νεαρός Antonelli που πήρε τη θέση του Lewis Hamilton όταν αποχώρησε απο την Mercedes για να πάει στη Ferrari, θέλει να αποδείξει οτι η μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο απο τον Βρετανό παγκόσμιο πρωταθλητή.

Οι αλλαγές στον σχεδιασμό των μονοθεσίων σίγουρα είναι επαναστατικές αλλά προς το παρόν δυσκολεύουν τους οδηγούς αφού όλοι δεν έχουν εξοικειωθεί απόλυτα στις νέες εφαρμογές.

Οι κορυφαίοι μηχανικοί στον κόσμο εξέλιξαν την ανάκτηση ενέργειας, μία τεχνογνωσία που αύριο θα περάσει τα αυτοκίνητά μας.

Φέτος οι οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους το νέο «Overtake Mode», ένα εργαλείο διαχείρισης ενέργειας που θα επιτρέπει στρατηγικές επιθέσεις και άμυνες, ενισχύοντας τις μάχες σώμα με σώμα στην πίστα.

Τα μονοθέσια είναι πλέον αισθητά μικρότερα και ελαφρύτερα. H απόσταση ανάμεσα στους δυο άξονες είναι μειωμένη κατά 200mm (στα 3400mm). Το πλάτος είναι μειωμένο κατά 100mm (στα 1900mm). Το βάρος είναι μειωμένο κατά 30 κιλά. Αυτές οι αλλαγές, μαζί με τα στενότερα ελαστικά, αποσκοπούν στη βελτίωση της ευελιξίας στις στροφές και στη διευκόλυνση των προσπεράσεων, καθώς τα μονοθέσια θα καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο στο οδόστρωμα. Η μεγαλύτερη οπτική και λειτουργική αλλαγή έρχεται με την εισαγωγή της ενεργής αεροδυναμικής. Το DRS καταργήθηκε και πλέον υπάρχει ένα σύστημα κινητών πτερυγίων τόσο στην εμπρός όσο και στην πίσω αεροτομή.

Τα μονοθέσια θα λειτουργούν σε δύο βασικές καταστάσεις:

Z-Mode (στροφή): Τα πτερύγια κλείνουν για μέγιστη κάθετη δύναμη και κράτημα στις στροφές.

X-Mode (ευθεία): Τα πτερύγια ανοίγουν για ελαχιστοποίηση των αεροδυναμικών αντιστάσεων στις ευθείες, επιτρέποντας υψηλότερες τελικές ταχύτητες.

Αυτό το σύστημα είναι διαθέσιμο σε όλους τους οδηγούς σε προκαθορισμένα σημεία της πίστας, ανεξάρτητα από την απόσταση από το προπορευόμενο μονοθέσιο, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τη στρατηγική του αγώνα.

Οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 58 γύρους την πίστα μήκους 5.278 χλμ και θα καλύψουν μέχρι να πέσει η καρό σημαία 306.124 km.

Λόγω της ιδιομορφίας του αγώνα τα καλά κομμάτια είναι μετρημένα. Πολύ καλό σημείο είναι η κερκίδα Waite με θέα τη Στροφή 10, η κερκίδα Brabham που έχει καλή θέα στο εξωτερικό της Στροφής 2. Εκεί τα μονοθέσια στριμώχνονται για μια καλύτερη θέση μέσα από το πρώτο σικέιν. Καλά όμως είναι και τα σημεία στην απέναντι πλευρά της λίμνης όπου φαίνονται οι στροφές 8-9 ή 9-10. Εκεί οι θεατές συνδυάζουν τον αγώνα και το πικνίκ.

Τον αγώνα σε απευθείας μπορείτε να τον παρακολουθήσετε από τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV Pro. Τον αγώνα την Κυριακή θα τον μεταδώσει ετεροχρονισμένα το ελεύθερο κανάλι του Ant1. Τόσο τον αγώνα όσο και την εκπομπή «Formula 1 Show» στον Ant1+ θα μεταδώσουν οι Τάκης Πουρναράκης, Πάνος Σεϊτανίδης, Μαρία Θωμά, Κώστας Λεώνης, Μαρία Ανδρεάδη, Λίτσα Ιωάννου και Γιώργος Ανανίδας.