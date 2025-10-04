Του Περικλή Χαλάτση

Η βροχή που περίμεναν στο Qualifying δεν ήρθε. Δεν έπεσε ούτε μια σταγόνα, και αυτό ήταν υπέρ όλων, αφού η χρονική περίοδος των χρονομετρημένων δοκιμαστικών δεν διέφερε από τα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά που έγιναν το μεσημέρι. Στα τρία ανεπίσημα ελεύθερα δοκιμαστικά ο Max Verstappen έκανε τον καλύτερο χρόνο και ανέβασε το ηθικό του ( Λεπτομέρειες παρακάτω)

Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes αυτή τη φορά χαμογέλασε διάπλατα. Με χρόνο 1:29.159 κέρδισε την πολυπόθητη pole position και άφησε πίσω του τον Ολλανδό Max Verstappen που και αυτός δεν έχει κερδίσει ποτέ στη Σιγκαπούρη. Από την 3η θέση θα ξεκινήσει ο Αυστραλός Oscar Piastri.

Ο George Russell στο Qualifying ήταν άπιαστος. Δεν έκανε λάθη, και για 182 χιλιοστά του δευτερολέπτου, κέρδισε τον πιλότο της Red Bull.

Η σειρά ενδεχομένως να ήταν διαφορετική αν ο πρωτοπόρος στη βαθμολογία Oscar Piastri δεν έκανε ένα λάθος. Δεν ολοκλήρωσε τον τελευταίο του καλό γύρο μετά από λάθος που έκανε στην αρχή του.

Πίσω από τον Piastri βρίσκονται ο νεαρός Kimi Antonelli που θα ξεκινήσει από την 4η θέση και πέμπτος είναι ο Lando Norris.

Οι δύο πιλότοι της McLaren στη Σιγκαπούρη έκαναν αρκετά λαθάκια και αυτό τους στοίχισε τις πρώτες θέσεις. Θα θυμόσαστε πόσες φορές οι McLaren έκαναν το 1-2 στις εκκινήσεις.

Ο Lewis Hamilton θα ξεκινήσει από την 6η θέση, μπροστά από τον ομόσταυλό του Charles Leclerc.

Practice 3

Ο Ολλανδός Max Verstappen, έστω και οριακά, έκανε τον καλύτερο χρόνο, αφήνοντας στη 2η θέση τον Piastri και στην 3η θέση τον Russell. Εδώ είχαμε μια έκπληξη αφού ο Antonelli ήταν πιο γρήγορος από τον Norris.

Στους δημόσιους δρόμους στη Σιγκαπούρη, στη Marina Bay οι θεατές αποθέωσαν τον Ολλανδό, αφού ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μέχρι σήμερα δεν έχει κερδίσει ποτέ σε αυτόν αγώνα.

Προτιμότερη επιλογή για τους περισσότερους πιλότους, στα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά ήταν η μεσαία γόμα. Μόνο η Williams επέλεξε τη μαλακή γόμα.

Ο Sainz και ο Norris παραλίγο να καταστρέψουν τα μονοθέσιά τους. Ευτυχώς επικράτησε η λογική και απέφυγαν τα χειρότερα. Ο Liam Lawson είχε έξοδο – όπως είχε έξοδο και χθες- και «πλήγωσε» για 2η φορά την VCARB02, στην έξοδο της στροφής 7. Οι οργανωτές αναγκάσθηκαν να βγάλουν κόκκινη σημαία.

Η Σιγκαπούρη, βρίσκεται μόλις 140 χιλιόμετρα βόρεια του ισημερινού, της νοητής γραμμής που χωρίζει το βόρειο και το νότιο ημισφαίριο. Η μετακίνηση τόσο μακριά προς τον νότο από το Μπακού, φέρνει μια μεγάλη αλλαγή σε δύο στοιχεία του καιρού: Υγρασία και θερμοκρασία. Σήμερα μπορεί να μην έβρεξε, όμως η υγρασία ήταν από 70%, ενώ η θερμοκρασία ήταν μεταξύ 24 και 31°C.

Ο αγώνας αύριο ξεκινάει στις 15.00 και θα μεταδοθεί από το ελεύθερο κανάλι του Ant1, αλλά και από τα συνδρομητικά Ant1+ και F1 TV pro.